ഹോപ്പിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഭീഷണി, ഇന്ത്യക്ക് ജയിച്ചേ തീരൂ; ഇന്ത്യ - വിൻഡീസ് അഞ്ചാം ടി20 ഇന്ന്

ഹോപ്പിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഭീഷണി, ഇന്ത്യക്ക് ജയിച്ചേ തീരൂ; ഇന്ത്യ - വിൻഡീസ് അഞ്ചാം ടി20 ഇന്ന്text_fields
ബഗളൂരു: വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സര ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം വിജയം മാത്രം. പരമ്പരയിൽ ഇരു ടീമുകളും 2–2ന് ഒപ്പമായതിനാൽ അഞ്ചാം മത്സരം പരമ്പര ജേതാക്കളെ നിർണയിക്കും. ബെംഗളൂരുവിലെ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി ഏഴിനാണ് കളി തുടങ്ങുക.
നിർണായക മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ പേസർ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണ് പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് ഭുവി ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്ത്. നാലാം ട്വന്റി20യിൽ തോളിന് പരിക്കേറ്റ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന് പകരമാണ് ഭുവനേശ്വറിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരിചയസമ്പന്നനായ പേസറുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ്ങിന് കരുത്താകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് എതിരാളികളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്തത് ടീമിന് തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്. നിർണായക മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിനൊപ്പം ബൗളിങ്ങിലും സ്ഥിരത പുലർത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യക്ക് അനിവാര്യമാണ്.
ഓപ്പണർമാരായ സഞ്ജു സാംസണും അഭിഷേക് ശർമയും ഒരേ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാത്തതും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുവരും മികച്ച തുടക്കം നൽകിയാൽ മധ്യനിരയ്ക്ക് സമ്മർദമില്ലാതെ ബാറ്റ് ചെയ്യാനാകും. ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, തിലക് വർമ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളിൽനിന്ന് നിർണായക ഇന്നിങ്സുകളാണ് ടീം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ നായകൻ ഷായ് ഹോപ്പിന്റെ മിന്നും ഫോമിനെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നതും ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. പരമ്പരയിൽ രണ്ട് സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ ഹോപ്പാണ് വിൻഡീസ് നിരയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്. താരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പുറത്താക്കാനായാൽ എതിരാളികളുടെ റൺവേഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചേക്കും.
ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫഡ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേഡ്, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മയർ, റോവ്മൻ പവൽ തുടങ്ങിയ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർമാരും വിൻഡീസ് നിരയിലുണ്ട്. മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റാൻ ശേഷിയുള്ള താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും.
പരമ്പരയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള പോരാട്ടം അവസാന മത്സരത്തിലും ആവർത്തിക്കുമോ, അതോ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ കിരീടം നിലനിർത്തുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നിർണായക മത്സരത്തിൽ പിഴവുകൾ കുറച്ച് കളിക്കാനാകുന്ന ടീമിനായിരിക്കും പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യത.
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