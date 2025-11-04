Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Nov 2025 11:18 PM IST
    ഐ.​സി.​സി ലോ​ക​ക​പ്പ് ഇ​ല​വ​ൻ: സ്മൃ​തി​യും ജെ​മീ​മ​യും ദീ​പ്തി​യും ടീമിൽ; ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​തി​ല്ല

    ഐ.​സി.​സി ലോ​ക​ക​പ്പ് ഇ​ല​വ​ൻ: സ്മൃ​തി​യും ജെ​മീ​മ​യും ദീ​പ്തി​യും ടീമിൽ; ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​തി​ല്ല
    ദു​ബൈ: വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പ് ഇ​ല​വ​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് കി​രീ​ടം സ​മ്മാ​നി​ച്ച ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റി​ന് സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​മി​ല്ല.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​റും ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​നു​മാ​യ ലോ​റ വോ​ൾ​വാ​ർ​ട്ടാ​ണ് ന​യി​ക്കു​ക. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​പ​ണ​ർ സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന, മു​ൻ​നി​ര ബാ​റ്റ​ർ ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, സ്പി​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ടം​നേ​ടി. 12ാം ന​മ്പ​ർ താ​ര​മാ​യി ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ക്യാ​പ്റ്റ​നും നാ​യി​ക​യു​മാ​യ നാ​റ്റ് സീ​വ​ർ ബ്ര​ണ്ടി​നെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ലോ​ക​ക​പ്പ് ഇ​ല​വ​ൻ: ലോ​റ വോ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക), സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന, ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് (ഇ​രു​വ​രും ഇ​ന്ത്യ), മാ​രി​സാ​ൻ കാ​പ്പ് (ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക), ആ​ഷ് ഗാ​ർ​ഡ്‌​ന​ർ (ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ), ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ (ഇ​ന്ത്യ), സി​ദ്ര ന​വാ​സ് (വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ, പാ​കി​സ്താ​ൻ), അ​ന്ന​ബെ​ൽ സ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ് (ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ), ന​ദീ​ൻ ഡി ​ക്ല​ർ​ക്ക് (ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക), അ​ലാ​ന കി​ങ് (ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ), സോ​ഫി എ​ക്കി​ൾ​സ്റ്റ​ൺ (ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്).

