    Cricket
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:56 AM IST

    ആസ്ട്രേലിയ 132ന് പുറത്ത്, ലീഡുയർത്തി ഇംഗ്ലണ്ട്; പെർത്തിൽ ചാരമാകുമോ മൈറ്റി ഓസീസ്?

    ആസ്ട്രേലിയ 132ന് പുറത്ത്, ലീഡുയർത്തി ഇംഗ്ലണ്ട്; പെർത്തിൽ ചാരമാകുമോ മൈറ്റി ഓസീസ്?
    camera_altരണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഒലി പോപിന്‍റെ ബാറ്റിങ്

    പെർത്ത്: ആഷസ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ആസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 40 റൺസിന്‍റെ ഒന്നാമിന്നിങ്സ് ലീഡ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ 172 റൺസിന് മറുപടിയായി 132 റൺസ് നേടാനേ ഓസീസിന് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട്, രണ്ടാംദിനം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു പിരിയുമ്പോൾ ഒരുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 59 എന്ന നിലയിലാണ്. സന്ദർശകരുടെ ആകെ ലീഡ് 99 ആയി. ബെൻ ഡക്കറ്റ് (28*), ഒലി പോപ് (24*) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ. ഓപണകർ സാക് ക്രൗലിയുടെ (0) വിക്കറ്റാണ് നഷ്ടമായത്.

    ഒമ്പതിന് 123 എന്ന നിലയിൽ രണ്ടാംദിനം ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ആസ്ട്രേലിയക്ക് ഒമ്പത് റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ അവസാന വിക്കറ്റും നഷ്ടമായി. നാല് റൺസ് നേടിയ നേഥൻ ലിയോണിനെ ബ്രൈഡൻ കാഴ്സ്, ബെൻ ഡക്കറ്റിന്‍റെ കൈകളിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് ഇന്നും സ്കോർ ബോർഡ് തുറക്കുംമുമ്പ് വീണു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏഴ് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സ്റ്റാർക്ക് തന്നെ ഇത്തവണയും ഓസീസിനായി വിക്കറ്റ് വേട്ടക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ആദ്യ ഓവറിലെ അഞ്ചാംപന്തിൽ ഒറ്റക്കൈയിൽ ഡൈവ് ചെയ്തെടുത്ത മനോഹര ക്യാച്ചിലൂടെയാണ് ക്രൗലിയെ കൂടാരം കയറ്റിയത്.

    ആ​ദ്യ​ദി​നം വീ​ണ​ത് 19 വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ

    ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റി​ങ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ 172 റ​ൺ​സി​ലൊ​തു​ക്കി. പാ​റ്റ് ക​മ്മി​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ടീ​മി​ൽ മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്കാ​യി ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഓ​സീ​സി​ന് പ​ക്ഷേ പി​ഴ​ച്ചു. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് നാ​യ​ക​ൻ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി തി​ള​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​മ്പ​തി​ന് 123 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ ഒന്നാംദിനം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ദി​വ​സങ്ങൾ ബാ​ക്കി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​കു​തി തീ​ർ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ആ​ഷ​സി​ലെ ആ​ദ്യ പോ​രാ​ട്ടം. ആ​റോ​വ​റി​ൽ 23 റ​ൺ​സ് മാ​ത്രം വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ണ് ബെ​ൻ സ്റ്റോ​ക്ക്സ് അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ​ത്.

    ര​ണ്ടാം സെ​ഷ​നോ​ടെ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ ഓ​സീ​സ് ചു​രു​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. 58 റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ണ് ക​രി​യ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ക്ക​റ്റ് വേ​ട്ട ന​ട​ത്തി സ്റ്റാ​ർ​ക്ക് സ്റ്റാ​റാ​യ​ത്. വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പ​തി​വ് പോ​​ലെ ബാ​സ്ബാ​ൾ ശൈ​ലി​യി​ൽ റ​ൺ​റേ​റ്റി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി. ഒ​രോ​വ​റി​ൽ 5.23 എ​ന്ന​താ​യി​ര​ു​ന്നു റ​ൺ​റേ​റ്റ്. ഹാ​രി ബ്രൂ​ക്കും (52) ഒ​ലി പോ​പു​മാ​ണ് (46) ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് നി​ര​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​രു​വ​രും അ​ഞ്ചാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ 55 റ​ൺ​സ് ചേ​ർ​ത്തു.

    സാ​ക് ക്രോ​ളി​യെ പൂ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി ആ​ദ്യ ഓ​വ​റി​ൽ ത​ന്നെ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഹ​ര​മേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദ്യ അ​​ഞ്ചോ​വ​റി​ൽ ബെ​ൻ ഡ​ക്ക​റ്റ് (21), ജോ ​റൂ​ട്ട് (പൂ​ജ്യം) എ​ന്നി​വ​രെ​യും സ്റ്റാ​ർ​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ക്കി. ല​ഞ്ചി​ന് ശേ​ഷം നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് കൂ​ടി നേ​ടി. ഫീ​ൽ​ഡി​ങ്ങി​നി​ടെ ടോ​യ്‍ല​റ്റ് ബ്രേ​ക്കെ​ടു​ത്ത് ഖ​വാ​ജ പ​വി​ലി​യ​നി​​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ടീം ​ഓ​ൾ​ഔ​ട്ടാ​യ​ത്. ച​ട്ട​മ​നു​സ​രി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന അ​ത്ര​യും സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞു മാ​ത്ര​മേ തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​തി​നാ​ൽ ഖ​വാ​ജ​ക്ക് പ​ക​രം മൂ​ന്നാം ന​മ്പ​റി​ലി​റ​ങ്ങേ​ണ്ട മാ​ർ​ന​സ് ല​ബു​ഷെ​യി​നാ​ണ് ഓ​പ​ണ​റാ​യ​ത്.

    അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ക്കാ​ര​ൻ ജേ​ക് വെ​ത​റാ​ൾ​ഡാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​ത​ല​ക്ക​ൽ. ആ​ദ്യ ഓ​വ​റി​ൽ​ത​ന്നെ വെ​ത​റാ​ൾ​ഡി​നെ ജോ​​ഫ്രെ ആ​ർ​ച്ച​ർ പു​റ​ത്താ​ക്കി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഖ​വാ​ജ​ക്ക് മൂ​ന്നാ​മ​നാ​യും ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങാ​നാ​യി​ല്ല. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ്റ്റീ​വ് സ്മി​ത്താ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് 14 ഓ​വ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ലെ​ബു​ഷെ​യി​ൻ പു​റ​ത്താ​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ലാം ന​മ്പ​റി​ൽ ഖ​വാ​ജ എ​ത്തി​യ​ത്. 26 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ- ബാ​റ്റ​ർ അ​ല​ക്സ് കാ​രി​യാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ ടോ​പ്സ്കോ​റ​ർ. കാ​മ​റൂ​ൺ ഗ്രൗ​ൻ 24ഉം ​ട്രാ​വി​സ് ഹെ​ഡ് 21ഉം ​റ​ൺ​സ് നേ​ടി.

