    അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​ൻ; തൃശ്ശൂർ ടൈറ്റൻസിന്‍റെ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ

    kcl player Ahmed Imran
    ahmed Imran

    പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ അ​വ​ർ ഒ​രു​ക്കി​കൊ​ടു​ത്ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് പി​ച്ചി​ൽ, പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ അ​ജ​യ് പ്ര​സാ​ദ് ക​ളി​പ​ഠി​പ്പി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്‍റെ മ​ക​നാ​ണ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​നാ​നെ​ന്ന പ​ത്തൊ​മ്പ​തു​കാ​ര​ൻ. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​സ്.​എ.​പി മു​ൻ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സു​ഹ​റാ​ജി​യു​ടെ മ​ക​ൻ. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ താ​രം ആ​ല​പ്പി​ക്കെ​തി​രെ അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യും കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ​തി​രെ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യും നേ​ടി. കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​ഞ്ച്വ​റി വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​മ്രാ​ൻ.

    ആ​ദ്യ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലെ എ​മ​ർ​ജി​ങ് പ്ല​യ​ർ

    കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് വ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ട്വ​ന്‍റി ട്വ​ന്‍റി​യൊ​ന്നും ക​ളി​ച്ച് അ​ധി​ക പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ മൂ​ന്ന് നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഒ​രു അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യ​ട​ക്കം 230 റ​ൺ​സും അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ നേ​ടാ​നാ​യ​ത്.

    ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ൾ

    ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ സ്വീ​പ്, റി​വേ​ഴ്സ് സ്വീ​പ്, സ്കൂ​പ്പ് ഇ​ങ്ങ​നെ പു​റ​കി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യു​ള്ള ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഫ്ര​ണ്ട് ഫൂ​ട്ടി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ളി​ക്കു​ക​യും സ്വീ​പ്, റി​വേ​ഴ്സ് സ്വീ​പ്, സ്കൂ​പ്പ് ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. 19 കാ​ര​നാ​യ ഞാ​ൻ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് 26 മു​ത​ൽ 28 വ​യ​സു​ള്ള​വ​രോ​ടാ​ണ്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും അ​വ​രു​ടെ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ് ന​ന്നാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഓ​ട്ടം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ത് ല​റ്റി​ക് പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ കി​ര​ൺ​ലാ​ലി​ന് കീ​ഴി​ലും പ​രി​ശീ​ലി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​ഞ്ച്വ​റി

    ആ​ല​പ്പി​ക്കെ​തി​രെ​യും കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ​തി​രെ​യു​മു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​യി ഏ​ത് ബൗ​ള​റെ എ​ങ്ങ​നെ ക​ളി​ക്ക​ണം, എ​വി​ടെ ക​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നൊ​ക്കെ ഞാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ന​ല്ല ബൗ​ളേ​ഴ്സ് മു​ന്നി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ​രു ബാ​റ്റ​റെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​നി​ക്ക് ഊ​ർ​ജം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ര​ണം പ്ര​മു​ഖ​രെ അ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ടി​ക്കു​ന്ന ബാ​റ്റ​റെ സെ​ല​ക്ട​ർ​മാ​രും ഐ.​പി.​എ​ൽ ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കൂ. ര​ഞ്ജി​യി​ൽ മാ​ത്രം 400 വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ജ​ല​ജ് സ​ക്സേ​ന​യെ​ന്ന താ​ര​ത്തെ അ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​നി​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല. ആ​ര് എ​റി​യു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ല​ല്ല, അ​വ​ർ എ​റി​യു​ന്ന പ​ന്തി​നെ ക​ളി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഞാ​ൻ ഫോ​ക്ക​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ബു​ദ്ധി​മാ​നാ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ​ർ

    ട്വ​ന്‍റി ട്വ​ന്‍റി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​വ​ർ ഹി​റ്റി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യും ബു​ദ്ധി​യു​പ​യോ​ഗി​ച്ചും റ​ണ്ണ​ടി​ക്കാം. ഞാ​ൻ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന താ​ര​മാ​ണ്. എ​ന്‍റെ ക​രു​ത്ത് എ​ന്താ​ണോ അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഞാ​ൻ മ​ത്സ​രം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ബാ​ൾ സി​ക്സ​ടി​ച്ചാ​ലും അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ റ​ൺ വ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വി​ടെ മു​ൻ​തൂ​ക്കം ബൗ​ള​റി​നാ​ണ്. റി​സ്ക് ഇ​ല്ലാ​തെ ഓ​രോ​വ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 12 റ​ൺ​സ് അ​ടി​ക്കാം എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഞാ​ൻ ഫോ​ക്ക​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴും അ​ടി​ക്കേ​ണ്ട പ​ന്തു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കും.

    18ാം വ​യ​സി​ൽ ര​ഞ്ജി​യി​ലെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം

    ബേ​സി​ൽ ത​മ്പി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഗു​ജ​റാ​ത്തി​നെ​തി​രെ സെ​മി​യി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. കൂ​ച്ച് ബെ​ഹാ​ർ ട്രോ​ഫി​യി​ൽ 500 ന് ​മു​ക​ളി​ലും സി.​കെ. നാ​യി​ഡു ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ 400 മു​ക​ളി​ലും റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ എ​ന്‍റെ ക​ളി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കോ​ച്ച് അ​മേ​യ് ഖു​റേ​ഷി​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു സ​മ്മ​ർ​ദ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​കും ര​ഞ്ജി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട ആ​ദ്യ പ​ന്തു​ത​ന്നെ ബൗ​ണ്ട​റി ക​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ള കോ​ച്ച് അ​മേ​യ് ഖു​റേ​ഷി​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം

    എ​ല്ലാ ബാ​ളി​ലും ബാ​റ്റ് വീ​ശി ക​ളി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. പ​ക്ഷേ ചി​ല​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​റ്റ് ഒ​തു​ക്കി ക​ളി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ്. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ബാ​റ്റ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് ഞാ​ൻ. പ​ക്ഷേ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട്​ ര​ഞ്ജി ക്യാ​മ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഓ​പ​ണി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ന്യൂ​ബാ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ങ്ങ​നെ ക​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നൊ​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രി​ക​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ.

    കെ.​സി.​എ​ൽ കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​യ ഗു​ണം

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വ​രെ ഒ​രു അ​ച്ച​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ഞാ​ൻ. കി​ട്ടു​ന്ന എ​ന്തും വാ​രി​വ​ലി​ച്ച് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന, ജി​മ്മി​ലൊ​ന്നും കൃ​ത്യ​മാ​യി പോ​കാ​ത്ത ഒ​രാ​ൾ. കെ.​സി.​എ​ൽ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണോ​ടെ അ​തൊ​ക്കെ മാ​റി. വ​യ്യെ​ങ്കി​ലും,ക്ഷീ​ണ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കു​റ​ച്ചു​സ​മ​യ​മെ​ങ്കി​ലും ജി​മ്മി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കും ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും നേ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ക്രി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​ജ​യ് പ്ര​സാ​ദ് സ​ർ പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​തി​ന്‍റെ അ​ർ​ഥം മ​ന​സി​ലാ​യ​ത്.

    സ്വ​പ്നം

    ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലും ക​യ​റ​ണം. ഏ​ത് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലും ഏ​ത് പൊ​സി​ഷ​നി​ലും ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള ബാ​റ്റ​റാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​ണം.

