Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് യുവതാരം...
    Sports
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 1:55 PM IST

    ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് യുവതാരം റിഷാദ് ഗഫൂർ മലപ്പുറം എഫ്.സിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് യുവതാരം റിഷാദ് ഗഫൂർ മലപ്പുറം എഫ്.സിയിൽ
    cancel

    മ​ഞ്ചേ​രി: കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്‍റെ യു​വ മു​ന്നേ​റ്റ​താ​രം റി​ഷാ​ദ് ഗ​ഫൂ​റി​നെ ലോ​ണ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ച്ച് മ​ല​പ്പു​റം ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്. ടീ​മി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ 18​കാ​ര​നാ​യ മ​ല​പ്പു​റം പൊ​ന്നാ​നി സ്വ​ദേ​ശി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​റി​യേ​ഴ്സി​ന് വേ​ണ്ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​രി​ന് വേ​ണ്ടി എ​ട്ട് ക​ളി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഒ​രു ഗോ​ളും ര​ണ്ട് അ​സി​സ്റ്റും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​രൂ​രി​ലെ മൗ​ലാ​ന കൂ​ട്ടാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് താ​രം വ​ള​ർ​ന്നു വ​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് മു​ത്തൂ​റ്റ് എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    മു​ത്തൂ​റ്റി​ന് വേ​ണ്ടി 2023-24 സീ​സ​ൺ ഡെ​വ​ല​പ്പ​മെൻറ് ലീ​ഗി​ൽ ആ​റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​ഞ്ച് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. യു.​കെ​യി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന നെ​ക്സ്റ്റ് ജെ​ൻ ക​പ്പി​ന് അ​ന്ന് ടീം ​യോ​ഗ്യ​ത​യും നേ​ടി. പി​ന്നീ​ട് കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ താ​രം 2024-25 സീ​സ​ണി​ലെ ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ് ലീ​ഗി​ലും കേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ലും ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്‍റെ ജ​ഴ്സി​യ​ണി​ഞ്ഞു.

    കൂ​ടാ​തെ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി റ​ണ്ണ​ർ​അ​പ്പാ​യ കേ​ര​ളാ ടീ​മി​ലെ അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ര​ൻ. താ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര​വ് സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. നേ​ര​ത്തെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ താ​രം റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ അ​ട​ക്കം ഒ​രു​പി​ടി മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ന്തം കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsKerala BlastersLocal NewsMalappuram FC
    News Summary - Blasters player Rishad Gafur joins Malappuram FC
    Similar News
    Next Story
    X