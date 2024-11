ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ടെക്കി, ഇന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ യാചകൻ! ഹൃദയം തകരും വിഡിയോ

ബംഗളൂരു: മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം, അഴുക്കുപുരണ്ട കൈകാലുകൾ... ബംഗളൂരു മഹനഗരത്തിൽ ഭിക്ഷയെടുക്കുകയാണ് സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ. ചുവന്ന ടി ഷർട്ട് ധരിച്ച ആ മനുഷ്യൻ, കാര്യങ്ങളന്വേഷിച്ചവരോട് നന്നായി ഒഴുക്കോടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ടെക്കിയായിരുന്നു താനെന്നും പിന്നീട് നഗരത്തിലെ തന്നെ വൻ കിട കമ്പനിയിൽ സേവനമനുഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാണ്.

മാതാപിതാക്കളുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് മദ്യത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചതാണ് തന്റെ ഈ അവസ്ഥക്ക് കാരണമെന്ന് ജയനഗറിലെ തെരുവിൽ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണം മദ്യാസക്തിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ ഭവനരഹിതനായി. മനോനില കൈവിട്ടതോടെ യാചകനാവുകയായിരുന്നു.

Heartbreaking 💔



This guy, who completed his MS in Frankfurt and worked at Mindtree, is now begging in Bengaluru.



He suffered severe psychological trauma after losing both his parents and his long-term girlfriend.



Hope he recovers soon.



credits Sharath_yuvaraja_official pic.twitter.com/b69MVqJkHh