രാഷ്ട്രീയത്തിരക്കിലും നിഷ്കളങ്ക ചിരി; വിൻഫാസ്റ്റ് സമ്മാനിച്ച മിനിയേച്ചർ കാർ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്ന വിജയ്യുടെ വിഡിയോ വൈറൽtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നടൻ വിജയ് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനിടയിലും ലളിതമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്ന വിജയിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വിഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. വിൻഫാസ്റ്റ് (VinFast) എന്ന വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാതാക്കളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ അവർ വിജയിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയ ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് കാർ മോഡൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന വിജയിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാതാക്കളായ വിൻഫാസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികൾ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായി വിജയിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് അവരുടെ ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു മിനിയേച്ചർ മോഡലായിരുന്നു. വെറുമൊരു സമ്മാനമായി മാത്രം അതിനെ കാണാതെ, ആ ചെറിയ കാർ കയ്യിലെടുത്ത് ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്ന വിജയിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരാധകരുടെ മനം കവർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ചെറിയ മോഡൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിക്കുന്നതും ആ നിമിഷം ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. ഔദ്യോഗികമായ തിരക്കുകൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള ഗൗരവത്തിനും ഇടയിലും തന്നിലെ ആ പഴയ മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹം പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ, അത് നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വൈറലായത്.
ആ ചെറിയ കാർ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതുമായ വിജയ്യുടെ ലളിതമായ ശൈലി, അദ്ദേഹം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴും പഴയ വിജയിന്റെ അതേ ലാളിത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ, വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന 'ജനനായകൻ' എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സിനിമാലോകത്ത് സജീവമാണ്. എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം നീണ്ട നാളത്തെ സെൻസർ ബോർഡ് നടപടികൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രദർശനത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നത്. കർശനമായ പരിശോധനകൾക്കൊടുവിൽ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 24ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം.
നീണ്ട ഏഴ് മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം റിലീസിനായി ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ സെൻസർ ബോർഡ് ചില മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, യു.കെ പോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രം യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളുമില്ലാതെ 'അൺകട്ട്' പതിപ്പായി തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നത് ആരാധകർക്ക് ഇരട്ടി സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നത്. വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയും 'ജനനായകനുണ്ട്'.
തന്റെ സിനിമാജീവിതത്തിന് വിട നൽകി പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിജയിന്റെ ഈ അവസാന ചിത്രത്തിനായി വൻ വരവേൽപ്പ് നൽകാനാണ് ആരാധകർ തയാറെടുക്കുന്നത്. റിലീസിന് മുൻപേ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ചിത്രം ചോർന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്താണ് ചിത്രം ഇപ്പോൾ തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുപോയത് എന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈപ്പിന് തെളിവാണ്. ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വലിയൊരു സിനിമാ അനുഭവമായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രേഡ് വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നത്.
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