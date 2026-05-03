Madhyamam
    date_range 3 May 2026 6:00 AM IST
    date_range 3 May 2026 6:00 AM IST

    ‘ഭൂതബാധ’യോ ശാസ്ത്രമോ?

    പഴയ വീടുകളിലും ശൂന്യമായ കെട്ടിടങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ‘ഭീതിജനക’മായ അനുഭവങ്ങൾ പലരും അതിഭൗതികതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ പ്രേതബാധയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ, പുതിയ പഠനങ്ങൾ ഈ അനുഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ശാസ്ത്രീയമായൊരു കാരണമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാനാവാത്ത വളരെ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസൗണ്ട് മാനസികാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ.

    ഇൻഫ്രാസൗണ്ട് എന്നത് 20 ഹെർട്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദതരംഗങ്ങളാണ്. ഇവ മനുഷ്യരുടെ കേൾവി പരിധിക്ക് താഴെയാണ്. എന്നാലും, ഇതിനോട് ശരീരവും മനസ്സും പ്രതികരിക്കുന്നതായി പഠനം പറയുന്നു. പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാനായില്ലെങ്കിലും, അവരിൽ അസ്വസ്ഥത, അസഹിഷ്ണുത, മാനസിക സമ്മർദം എന്നിവ ഉയർന്നതായി കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, ശരീരത്തിലെ ‘സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ’ ആയ കൊർട്ടിസോൾ നിലയും വർധിച്ചു.

    പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിലെ പൈപ്പുകൾ, വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്നാണ് ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നാലും, അവ മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ ബാധിച്ച് ‘അസാധാരണമായ’ അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു.

    ഗവേഷകർ പറയുന്നത്, ഈ ശബ്ദം നേരിട്ട് ‘ഭൂതങ്ങളെ’ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയെ ചിലർ അതിഭൗതികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥലം ‘ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്’ എന്ന് നേരത്തേതന്നെ കരുതപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ അനുഭവം കൂടുതൽ ശക്തമാകാം.

    അതിനാൽ, ചില ‘ഭൂതാനുഭവങ്ങൾ’ യഥാർഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണങ്ങളാകാമെന്നതാണ് ഈ പഠനം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രധാന സന്ദേശം. എന്നാൽ, ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടുതൽ വ്യാപകമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    TAGS:sciencesoundMental HeathMental Stressmysteriouspossession
    News Summary - 'Possessment' or science?
