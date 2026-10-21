മടക്കിവെക്കാവുന്ന സ്പൂൺ!; ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനർ അമേരിക്കൻ ടി.വി ഷോയിൽ നേടിയത് 3.3കോടി

മടക്കിവെക്കാവുന്ന സ്പൂൺ!; ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനർ അമേരിക്കൻ ടി.വി ഷോയിൽ നേടിയത് 3.3കോടിtext_fields
അടുക്കളയിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി അമേരിക്കൻ ഷാർക്ക് ടാങ്കിൽ നിന്ന് കോടികൾ നേടി ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനർ. ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനറായ രാഹുൽ അഗർവാൾ ആണ് തന്റെ വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. പോളിഗോൺസ് ഡിസൈൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനായ രാഹുൽ, സാധാരണയായി അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ് സ്പൂണുകൾക്ക് പുതിയ രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
ആറ് സ്പൂണുകൾ അടങ്ങിയ സെറ്റിന് പകരം, മടക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വെറും രണ്ട് സ്പൂണുകൾ. സ്ഥലം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഡിസൈനാണ് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചത്. ഷാർക്ക് ടാങ്ക് യുഎസ്എയുടെ 18-ാം സീസണിലെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ അവതരണം.
പ്രശസ്ത നിക്ഷേപകയായ ലോറി ഗ്രെയ്നറും, നടിയും എഴുത്തുകാരിയുമായ മിണ്ടി കാലിങ്ങും ചേർന്നാണ് രാഹുലിന് 3,50,000 ഡോളർ (ഏകദേശം മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ) നിക്ഷേപം നൽകിയത്. കമ്പനിയുടെ 8 ശതമാനം ഓഹരിയും 2 ശതമാനം അഡ്വൈസറി ഓഹരിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 10 ശതമാനം ഓഹരിക്കാണ് കരാർ ഉറപ്പിച്ചത്.
ജപ്പാനിലെ പ്രശസ്തമായ കടലാസ് മടക്കൽ കലയായ ഒറിഗാമിയിൽ നിന്നാണ് പോളിഗോൺസിന്റെ ആശയം ഉടലെടുത്തത്. നിരവധി സ്പൂണുകൾ വെവ്വേറെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം, പരന്ന പ്രതലം പോലെയുള്ള ഈ ടൂളുകൾ നിശ്ചിത ഭാഗങ്ങളിൽ ഞെക്കിപ്പിടിച്ച് മടക്കിയാൽ വ്യത്യസ്ത അളവുകളുള്ള സ്പൂണുകളായി മാറും. വലിയ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അര ടേബിൾസ്പൂൺ, ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ, രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ എന്നിങ്ങനെ അളക്കാം.
ചെറിയ സ്പൂണിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ, അര ടീസ്പൂൺ, ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്നിങ്ങനെയും അളവെടുക്കാം. പരത്തി വെച്ചാൽ വെറും 2.8 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ കനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കള ഡ്രോയറുകളിലോ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലോ എളുപ്പത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ ഇതിനുള്ളിൽ കാന്തവും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷിതമായ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമാണം.
2014ൽ അഹമ്മദാബാദിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് രാഹുൽ ഈ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സ്പൂൺ പോലെ പൂർണതയിലെത്തിയ ഒരു സാധനം വീണ്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഒരു സീനിയർ വിദ്യാർഥി വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് രാഹുലിന് പ്രചോദനമായത്. ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത രാഹുൽ വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായി അളക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മടക്കാവുന്ന ഒരു പരന്ന ഷീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം വികസിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ അതിനെ പൂർണമായ ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റാൻ വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും നിരവധി ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളും വേണ്ടി വന്നു. ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ഇതിനോടകം 20ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര ഡിസൈൻ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ റെഡ് ഡോട്ട്, ഐഎഫ് ഡിസൈൻ അവാർഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ന്യൂയോർക്കിലെ മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ടിന്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റോറിലും ഈ ഉൽപ്പന്നം ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
വീട്ടിലെ അടുക്കളകളിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പ്രായോഗിക ഡിസൈനും വിപണി സാധ്യതയുമാണ് രാഹുലിന് നിക്ഷേപം നേടിക്കൊടുത്തത്. സാധാരണ അളവ് സ്പൂണുകൾ കൂട്ടമായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും സ്ഥലം എടുക്കുന്നതും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മിണ്ടി കാലിങ്, രാഹുലിന്റെ ഡിസൈനെ സമർത്ഥവും ഉപകാരപ്രദവുമാണെന്ന് പ്രശംസിച്ചു. ഈ കരാറിലൂടെ രാഹുലിന് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ മാത്രമല്ല, പരിചയസമ്പന്നരായ നിക്ഷേപകരുടെ സഹായത്തോടെ ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു.
ഷാർക്ക് ടാങ്കിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പോളിഗോൺസ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡായി വളർന്നിരുന്നു. ഷോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, എപ്പിസോഡിന് മുൻപ് തന്നെ കമ്പനി 110ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു. ഡിസൈനിന് പേറ്റന്റും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദൈനംദിനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വസ്തുവിന് പുതിയ രൂപം നൽകി, ഒരു പ്രായോഗിക പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടാൽ എങ്ങനെ വലിയ ബിസിനസ് അവസരമായി മാറ്റാമെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നം. പരിചിതമായ ഒരു അടുക്കള ഉപകരണം അതിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത നഷ്ടപ്പെടാതെ കൂടുതൽ കോംപാക്ട് ആക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ലളിതമായ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭക ഷോയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്.