Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightയുവാവിന്റെ വയറ്റിൽ 29...
    India
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:02 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:02 PM IST

    യുവാവിന്റെ വയറ്റിൽ 29 സ്പൂണുകൾ, 19 ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ, രണ്ട് പേന നാലുമണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയിൽ പുറത്തെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    urgical removal,ingested items,rare case,hospital procedure,abdominal surgery,ഉത്തർപ്രദേശ്, ശസ്ത്രക്രിയ
    cancel
    camera_alt

    ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായ സച്ചിനും വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത സ്പൂണുകളും ടൂത്ത് ബ്രഷുകളും

    Listen to this Article

    ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാപൂർ ജില്ലയിലാണ് ആരും ​കേട്ടാൽ ഞെട്ടുന്ന സംഭവം, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ 40 വയസ്സുള്ള സച്ചിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ 29 സ്പൂണുകൾ, 19 ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ, രണ്ട് പേനകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്തത്.

    ബുലന്ദ്ശഹർ നിവാസിയായ സച്ചിനെ മയക്കുമരുന്ന് ഡി-അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു, അവിടെ വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനക്കായി എക്സ്-റേ എടുത്തപ്പോഴാണ് വയറ്റിൽ ഖരരൂപത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് അൾട്ര സൗണ്ട് സ്കാനിനുശേഷം ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു.

    ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർമാർ വയറ്റിൽ സ്പൂണുകളും ടൂത്ത് ബ്രഷുകളും കണ്ട് ഞെട്ടി. ഡീ-അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ച സചിൻ കൈയിൽ കിട്ടിയ സ്പൂണുകളും ടൂത്ത് ബ്രഷുകളും പേനയും വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

    താമസിയാതെ, വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ആരോഗ്യം വഷളാവുകയും ചെയ്തു, ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു. വയറിലെ എക്സ്-റേ,അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്നിവ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഡോക്ടർമാർ വയറിനുള്ളിലെ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. നഗരത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇവ നീക്കം ചെയ്തത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BulandshahrSurgeryUttar Pradesh
    News Summary - 29 spoons, 19 toothbrushes, and two pens removed from young man's stomach in four-hour surgery
    Similar News
    Next Story
    X