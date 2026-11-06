Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അൽ ഖോബാർ ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ കൗമാര വിദ്യാർഥി സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അൽ ഖോബാർ ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ കൗമാര വിദ്യാർഥി സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചു
    cancel
    camera_alt


    ‘ടീൻസ്പേസ്’ കൗമാര വിദ്യാർഥി സംഗമത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ


    പ്രകാശനം ചെയ്തപ്പോൾ




    ദമ്മാം: 'ഇസ്‌ലാം: നിർഭയത്വവും സമാധാനവും' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗദി ദേശീയ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കൗമാര വിദ്യാർഥി സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ അൽ ഖോബാർ യൂത്ത് ആന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ ദമ്മാം യൂത്ത് സംയുക്തമായി 'ടീൻസ്പേസ്' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി.

    ഇസ്‌ലാമിക് കൾച്ചറൽ സെന്റർ ദമ്മാം മലയാളവിഭാഗം മേധാവി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനിയാണ് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നിർവ്വഹിച്ചത്. കൗമാരക്കാരായ വിദ്യാർഥികളിൽ ധാർമിക മൂല്യങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും കാമ്പയിൻ സന്ദേശം ചെറുപ്പക്കാരിൽ എത്തിക്കാനുമാണ് നവംബർ 20ന് ദമ്മാമിൽ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Dammam Teenspace Conference Promotes Moral Values
    Next Story
    X