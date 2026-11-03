Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ജി​ദ്ദ ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​ച​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​ച​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി
    cancel

    ജി​ദ്ദ: ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി യൂ​ത്ത് വി​ങ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ പാ​ച​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും പാ​ച​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ പാ​ച​ക​പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സി​ൽ ധാ​രാ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജി​ദ്ദ അ​ൽ വു​റൂ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പാ​ച​ക​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. ബേ​ക്കി​ങ്, ബാ​രി​സ്റ്റ പ​രി​ശീ​ല​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടി​യ ഹ​സ്ന ബ​ഷീ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ക​യാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ റ​ഫ്സീ​ന അ​ഷ്ഫാ​ഖ്, യൂ​ത്ത് വി​ങ് മേ​ധാ​വി സ​ഫ ഫി​ൻ​സി​യ, സി​ഹാ​ന അ​മീ​ർ, ഫ​ർ​സാ​ന ഹം​സ, ഫൈ​സ, ദി​യ സാ​ദ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Jeddah JCWC Organizes Cooking Training Program for Children
    Next Story
    X