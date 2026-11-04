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    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഔ​ട്ട്‌​റീ​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

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    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഔ​ട്ട്‌​റീ​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ സംഘടിപ്പിച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഔ​ട്ട്‌​റീ​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ, റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രീ​ഷ് പാ​ണ്ഡെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​സ​ന്ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണ്ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​നം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​ത്രം ബാ​ധ്യ​ത​യ​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട്ടു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും​വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഡോ. ​റി​നി ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​തെ, സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഔ​ട്ട്‌​റീ​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഫൗ​ണ്ടി​ങ് പാ​ട്ര​നും സ്‌​കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം എ​ന്ന​ത് കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്സ്, ഡെ​ന്റ​ൽ, ഓ​ഡി​യോ​മെ​ട്രി, വി​ഷ​ൻ ചെ​ക്ക​പ്പ്, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ക്യാ​മ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ് ഖാ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ്, ഐ.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത​നു ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ, വി​വി​ധ അ​പ​ക്സ് ബോ​ഡി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഔ​ട്ട്‌​റീ​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ​​ഔ​ട്ട്‌​റീ​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​ർ മൂ​സ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ക്വി​ൻ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Outreach Qatar Medical Camp
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