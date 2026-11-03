മബേല കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് 13-ന്

മബേല കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് 13-ന്text_fields
മസ്കത്ത്: മബേല കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ്ങും മസ്കത്ത് അൽ സീബ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ സെന്ററും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പ് 13ന് നടക്കും. "രക്തദാനം ചെയ്യൂ, ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ" എന്ന സന്ദേശവുമായി മബേലയിലെ അൽ അറൈമി ബൊളിവാർഡിലുള്ള അൽ സീബ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ സെന്ററിൽ വൈകീട്ട് 3.30 മുതൽ രാത്രി 8.30 വരെയാണ് ക്യാമ്പ്.
അപകടങ്ങളിലും അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകളിലും ചികിത്സയിലും രക്തം ആവശ്യമായ രോഗികൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആരോഗ്യപരമായി യോഗ്യരായ പ്രവാസികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് സംഘാടകർ അഭ്യർഥിച്ചു.
ക്യാമ്പിൽ രക്തദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രൈം മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. രണ്ട് ഒമാനി റിയാലിന് ആർ.ബി.എസ്, ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ്, ക്രിയാറ്റിനിൻ, എസ്.ജി.ഒ.ടി, എസ്.ജി.പി.ടി തുടങ്ങിയ പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ പാക്കേജും ആറുമാസത്തേക്ക് സൗജന്യ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനും ലഭിക്കും. ആദ്യമെത്തുന്ന 50 ദാതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങളും നൽകും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനുമായി 97949456 , 97502888 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.