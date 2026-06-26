ഭാവിയിൽ എ.ഐ യുഗം: അടുത്ത തലമുറ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ത്?text_fields
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അതിവേഗ വളർച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ പുതിയൊരു ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം പലരും “കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ യുഗം” അഥവാ “ എ.ഐ യുഗം” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സിനിമകളിലും സാങ്കൽപ്പിക കഥകളിലും മാത്രം കണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. മൊബൈൽ ഫോണിലെ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആശുപത്രികളിലെ രോഗനിർണയം വരെ, ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്കും എ.ഐ ഇന്ന് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയാണ്. അതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയെ പഴയ രീതിയിലുള്ള പഠനരീതികളിലൂടെ മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല. മാറുന്ന ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് വളരാനും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പുതിയ കഴിവുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്.
മുൻകാലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നല്ല മാർക്ക് നേടുക, ഒരു ജോലി ലഭിക്കുക, ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകം അതിവേഗത്തിൽ മാറുകയാണ്. ഒരുകാലത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിരുന്ന ചില ജോലികൾ ഇന്ന് ഇല്ലാതാകുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അതേസമയം പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവിയിൽ മനുഷ്യർ ചെയ്യാറുള്ള പല ജോലികളും AI സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനർത്ഥം മനുഷ്യർക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു എന്നല്ല. മറിച്ച് പുതിയ അവസരങ്ങളും തൊഴിൽ മേഖലകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കഴിവുകൾ നേടേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.
ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പഠിക്കേണ്ടത് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഒരു അധിക യോഗ്യതയല്ല; അത് അടിസ്ഥാന അറിവായി മാറുകയാണ്. കോഡിംഗ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, റോബോട്ടിക്സ്, സൈബർ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവ് കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇവ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾ വെറും സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി മാത്രം മാറുകയല്ല, മറിച്ച് പുതിയ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരായി വളരുകയും ചെയ്യും.
എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാകില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രശ്നപരിഹാരശേഷി, വിമർശനാത്മക ചിന്ത, സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവ്, ആശയവിനിമയ മികവ്, സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനോഭാവം എന്നിവയും കുട്ടികളിൽ വളർത്തണം. കാരണം എ.ഐ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും പുതിയ മാനുഷിക അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിലും മനുഷ്യന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്.
ഇതോടൊപ്പം മാനവിക മൂല്യങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. കരുണ, സ്നേഹം, സഹാനുഭൂതി, ധാർമികബോധം, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ അടുത്ത തലമുറയുടെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു യന്ത്രത്തിന് വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ വേദന തിരിച്ചറിയാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി പകരംവെക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഭാവിയിൽ പഠനം ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സംവിധാനമാകില്ല. ഓൺലൈൻ പഠനം, വിർച്വൽ ക്ലാസുകൾ, എ.ഐ അധിഷ്ഠിത പഠനരീതികൾ എന്നിവ കൂടുതൽ വ്യാപകമാകും. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കഴിവിനും പഠനശേഷിക്കും അനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ വികസിക്കും. അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരന്തരം പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന മനോഭാവം വളർത്തണം. കാരണം ഭാവിയിൽ “പഠനം പൂർത്തിയായി” എന്ന ആശയം തന്നെ മാറാനാണ് സാധ്യത. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിക്കുകയും പുതിയ അറിവുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ.
എ.ഐ മനുഷ്യനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്; മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷകളിൽ മാത്രം വിജയിക്കാൻ പഠിക്കാതെ, ജീവിതത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പഠിക്കണം. പുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറം ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും മാറ്റങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനും മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും അവർ തയ്യാറാകണം.
ഇന്ന് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവുമാണ് നാളത്തെ സമൂഹത്തെ നിർമിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയെ ഭാവിയുടെ ലോകത്തിനായി സജ്ജമാക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എ.ഐ യുഗം ഒരു വെല്ലുവിളി മാത്രമല്ല, വലിയ അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിൽ കൂടിയാണ്. ആ വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള താക്കോൽ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസവും ശരിയായ ദിശാബോധവുമാണ്.
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