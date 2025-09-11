Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Sept 2025 6:37 AM IST
    date_range 11 Sept 2025 6:37 AM IST

    സയണിസം സമാധാനത്തെ വെറുക്കുന്നു

    Building destroyed in Israeli attack in Doha
    ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടം

    യു​ദ്ധ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഹീ​ന​വും ബു​ദ്ധി​ശൂ​ന്യ​വു​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ് ദൂ​ത​നെ വ​ധി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത്. ആ​ത്മ​നാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്ഷ​ണ​പ​ത്ര​വു​മാ​ണ​ത്. ഗ​സ്സ സം​ഘ​ർ​ഷം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന് നേ​ർ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം സ​മാ​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​കും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക. ചെ​റി​യ ദേ​ശ​മെ​ങ്കി​ലും ലോ​ക​മെ​ങ്ങും വി​പു​ല​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള, സ​ർ​വ സ്വീ​കാ​ര്യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ ന്യാ​യം തി​ര​യു​ന്ന​ത് നി​ര​ർ​ഥ​ക​മാ​യ അ​ഭ്യാ​സ​മാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ​ത​ല​ത്തി​ലും ഈ ​സാ​ഹ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ സൂ​ച​ന​ക​ൾ ആ​ദ്യ​മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്തി​നും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നൊ​പ്പം തോ​ളോ​ടു​തോ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ന്ന യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ട്രം​പ് അ​നി​ഷ്ടം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ വി​വി​ധ ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ല​പി​ച്ച​തു​വ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഗ​സ്സ യു​ദ്ധാ​നു​ബ​ന്ധ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട്ട​മി​ല്ല.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര രം​ഗ​ത്തെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, സൈ​നി​ക​പ​ര​മാ​യി ഇ​ത്ര​യും സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന​തും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ജൂ​ൺ 16ന് ​ഇ​റാ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മ​സൂ​ദ് പെ​ഷ​സ്കി​യാ​നെ​യും ഭ​ര​ണ​ത​ല മേ​ൽ​ശ്രേ​ണി​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​രെ​യും ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് വ​ധി​ച്ച് വി​ജ​യ​ഭേ​രി​യോ​ടെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ നീ​ക്കം പാ​ളി​യ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​ണ് ദോ​ഹ അ​ധ്യാ​യ​വും.

    അ​തീ​വ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ഇ​റാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ളി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​വി​വ​രം ചോ​ർ​ത്തി, യോ​ഗം ന​ട​ന്ന ബ​ങ്ക​റി​നു​മേ​ൽ ആ​റു ബോം​ബു​ക​ൾ വ​ർ​ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ല​ക്ഷ്യം നേ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. ഹ​മാ​സ് നേ​തൃ​നി​ര​യി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഖാ​ലി​ദ് മി​ശ്അ​ൽ, ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​ഹ​യ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​രെ തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ദോ​ഹ​യി​ൽ പാ​ളി​യ​ത്. ഖാ​ലി​ദ് മി​ശ്അ​ലു​മാ​യി ഏ​താ​ണ്ട് മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട ക​ണ​ക്കൊ​രെ​ണ്ണം തീ​ർ​ക്കാ​നു​മു​ണ്ട് നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്.

    ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു

    1997ൽ ​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​മ്മാ​നി​ൽ ഖാ​ലി​ദ് മി​ശ്അ​ലി​നെ​തി​രെ മൊ​സാ​ദ് ന​ട​ത്തി​യ വി​ഷ​പ്ര​യോ​ഗം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ജീ​വ​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ടു​ത്തു​വ​രെ എ​ത്തി​യ​താ​ണ്. മൊ​സാ​ദ് ചാ​ര​ന്മാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ഹു​സൈ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ ക​ർ​ക്ക​ശ നി​ല​പാ​ടി​ൽ മ​റു​വി​ഷം ന​ൽ​കി ഖാ​ലി​ദ് മി​ശ്അ​ലി​നെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്ന് മൊ​സാ​ദ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ന്ന​ത്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി ഖാ​ലി​ദ് മി​ശ്അ​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​വാ​റ​ന്റി​നെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഉ​ര​സു​ന്ന വി​വി​ധ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പി​ന്നെ ഇ​റാ​നി​ലും അ​വ​രു​ടെ അ​ച്ചു​ത​ണ്ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സാ​യു​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ല​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യെ തൊ​ടാ​ൻ ഇ​ന്നു​വ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തേ​തു​പോ​ലെ മു​മ്പും അ​തി​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് വേ​റെ കാ​ര്യം. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്‍റെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ബ്ര​ഹാം ക​രാ​റി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​തും.

    ഖാലിദ് മിശ്അൽ

    ആ ​നി​ല​ക്ക് ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധം നി​ല​വി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ പോ​ലും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കും വി​ധ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​സ​ത്തി​ന് മു​തി​ർ​ന്ന​തി​ലും നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​എ​സി​ന്‍റെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, യു.​എ​സ് സെ​ന്‍ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ഹെ​ഡ്ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ഉ​ദൈ​ദ് എ​യ​ർ​ബേ​സ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ന് മേ​ലു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ത്തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന് പി​ഴ​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ട്രം​പു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​വും ഇ​തി​നൊ​പ്പം വാ​യി​ക്ക​ണം. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ട്രം​പ് കൂ​ടി ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും തീ​ർ​ത്തും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ട്രം​പ് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന അ​ന്തി​മ ഗ​സ്സ ക​രാ​റി​ന്‍റെ ക​ട​യ്ക്ക​ലാ​ണ് നെ​ത​ന്യാ​ഹു കോ​ടാ​ലി വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഇ​നി​യെ​ങ്ങ​നെ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി. ഈ ​വി​ഷ​യം നി​ശ്ച​യ​മാ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന​പ്പു​റം യു​ദ്ധം ഏ​തു​വി​ധേ​ന​യും നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ലാ​ണ് നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ ത​ന്ത്ര​മെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ട്രം​പി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വ​ലി​യ ഇ​ച്ഛാ​ഭം​ഗ​മാ​ണ് ദോ​ഹ ആ​ക്ര​മ​ണം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    യു.​എ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​ണ് ട്രം​പി​നെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മാ​ന​മാ​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​റാ​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​ന്ന് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നൊ​പ്പം ചേ​രി​ല്ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യ ട്രം​പ് ക്ര​മേ​ണ ആ ​കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി. പ​ക്ഷേ, ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ്ഥി​തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. താ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​തൃ​പ്ത​നാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഇ​രു​ട്ട​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ നീ​ര​സം പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ക​ടും​കൈ ത​ട​യാ​ൻ ത​നി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല എ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്ക് അ​തി​മാ​ര​ക​മാ​യ പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ് ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് സി.​എ​ൻ.​എ​ന്നി​ന്‍റെ വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് ലേ​ഖ​ക​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ കോ​ളി​ൻ​സ​ൺ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ട്രം​പി​നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ക്ഷീ​ണം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, യു.​എ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ ന​യ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​ഘാ​ത​വും വ​ലു​താ​ണ്.

    ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ വാ​ദം യു.​എ​സി​നും ട്രം​പി​നും ത​ൽ​ക്കാ​ലം മു​ഖം ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം ന​ൽ​കു​മെ​ങ്കി​ലും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചാ​ര​മേ​റെ​യു​ള്ള അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഈ ​വാ​ദം ഇ​പ്പോ​ഴേ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ 10 ഫൈ​റ്റ​ർ ജെ​റ്റു​ക​ളും റീ​ഫ്യൂ​വ​ലി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ആ​യു​ധ​ശേ​ഖ​ര​വും 2,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ലേ​റെ ദൂ​രം സി​റി​യ, ഇ​റാ​ഖ് വ​ഴി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ​ത്തി ദോ​ഹ​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന യു.​എ​സ് നി​ല​പാ​ടി​ന് ആ​രാ​ധ​ക​ർ അ​ധി​ക​മി​ല്ല.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ൽ യു.​എ​സ് നി​ർ​മി​ത എ​ഫ്-35 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ല​യ​ന​ങ്ങി​യാ​ൽ പോ​ലും അ​റി​യു​ന്ന ദോ​ഹ​യി​ലെ യു.​എ​സ് എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സി​ന്‍റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡും ഇ​തൊ​ന്നും ക​ണ്ടി​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ദ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്തി​രി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ന്‍റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യ ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് ട്രം​പി​ന് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. ഹ​മാ​സി​നെ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കി ബ​ന്ദി​മോ​ച​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ മെ​രു​ക്കി യു​ദ്ധം ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന​തും ട്രം​പ് നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കും.

