Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 7:43 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:56 PM IST

    ദോഹയിൽ ഹമാസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യംവെച്ച് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം, ര​ണ്ടു​ പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു; നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഖത്തർ

    ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​ഹ​യ്യ, ഖാ​ലി​ദ് മി​ശ്അ​ൽ, സ​ഹ​ർ ജ​ബ​രി​ൻ, നി​സാ​ർ അ​വ​ദ​ല്ല എ​ന്നീ നേ​താ​ക്ക​ളെ
    ദോഹയിൽ ഹമാസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യംവെച്ച് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം, ര​ണ്ടു​ പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു; നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഖത്തർ
    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടം (Photo: Reuters)

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലു​ള്ള ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 3.50 ഓ​ടെ​യാ​ണ് വ​ൻ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ല​ഗ്തൈ​ഫി​യ ഭാ​ഗ​ത്ത് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ്ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ പു​ക ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    ഹ​മാ​സി​​ന്റെ സ​മു​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​ഹ​യ്യ, ഖാ​ലി​ദ് മി​ശ്അ​ൽ, സ​ഹ​ർ ജ​ബ​രി​ൻ, നി​സാ​ർ അ​വ​ദ​ല്ല എ​ന്നി​വ​രും ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. ഇ​വ​ർ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ണെ​ന്ന് പേ​രു വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ഹ​മാ​സ് വ​ക്താ​വി​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് അ​ൽ​ജ​സീ​റ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഹ​മാ​സ് ത​ല​വ​നാ​യ ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​ഹ​യ്യ​യു​ടെ മ​ക​ൻ ഹ​മീം അ​ൽ​ഹ​യ്യ, ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജി​ഹാ​ദ് ല​ബാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ‘സ​മ്മി​റ്റ് ഓ​ഫ് ഫ​യ​ർ’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ദോ​ഹ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ‘ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തു, ന​ട​പ്പാ​ക്കി. പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു’-​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ​സി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന​യെ​ങ്കി​ലും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്‍ഥി​രീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ല.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ‘എ​ല്ലാ​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ര്യാ​ദ​ക​ളും കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി​യു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നു’ -ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് മ​ജീ​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഇ​സ്രാ​​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ യു.​എ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​റാ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ്, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ഗ​സ്സ​യി​​ലെ ​വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച ദോ​ഹ​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം. ഈ ​ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ഹ​മാ​സി​ന്റെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം ദോ​ഹ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​ത്.

