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    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ത​ക​ർ​ന്നാ​ൽ...

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    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ത​ക​ർ​ന്നാ​ൽ...
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    2020 ന​വം​ബ​ർ 10 ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്. പോ​സ്റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ പ​രാ​തി​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഖ്യ​വും വി​ജ​യി​ച്ച​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ന്ന​ണി​യും ത​മ്മി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം ഏ​റെ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് നാ​ലു ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫീ​സി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചു. വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച് തെ​ളി​വു​ക​ളും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​വി​ധി​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​യി എ​ന്ന​ല്ല ഇ​തി​ന​ർ​ഥം; മ​റി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തി.

    ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തോ​റ്റാ​ലും വീ​ണ്ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്താം. എ​ന്നാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ന്നി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക ഒ​ട്ടും എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​നി​ർ​മാ​ണ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ​യും എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വി​ന്റെ​യും​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നു​പു​റ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്നും ഇ.​സി.​ഐ. ത​ന്നെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യ സു​കു​മാ​ർ സെ​ന്നി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന, രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി എ​ന്ന​തു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും പ​രാ​ജി​ത​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്തു എ​ന്ന​തു​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ആ ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ചോ​ദ്യം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23-ന് ‘​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്‌​പ്ര​സ്’ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യ​ല്ല അ​ഥ​വാ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ഈ ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ എ​ന്തു​സം​ഭ​വി​ക്കും? തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ കാ​ത​ലാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ആ ​എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു: ആ​ർ​ക്കാ​ണ് വോ​ട്ട​റാ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക, ആ​രു​ടെ പേ​രാ​ണ് നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക, ആ​ർ​ക്കാ​ണ് ഒ​രു പേ​ര് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം, അ​തി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്താ​ൻ ആ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ള​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ.

    ഏ​തു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​ത് എ​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​ത​ന്നെ ഇ​ത് ന​മ്മെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം എ​ന്ന​ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ത്ത​ല്ല. അ​ത് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഔ​ദാ​ര്യ​മോ സ​മ്മാ​ന​മോ അ​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​തു​മ​ല്ല. അ​ത് പൗ​ര​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്; മ​റ്റു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശം.

    പോ​ളി​ങ് ദി ന​ത്തെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​മാ​ത്ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു​ശീ​ലി​ച്ച​വ​രാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ മു​ൻ​പു​ത​ന്നെ സം​ഭ​വി​ക്കാം. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പേ​ര് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ പൗ​ര​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു അ​മൂ​ർ​ത്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​സം​വാ​ദം മാ​ത്ര​മ​ല്ല; മ​റി​ച്ച് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​യ്‌​പേ​റി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യ്ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​വ​രു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക​റി​യാം. ഇ​ര​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​തി​നു​ക​ഴി​യും. എ​ന്നാ​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഒ​ര​വ​കാ​ശം ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​രു സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​റി​നു​കീ​ഴി​ലാ​യി​പ്പോ​ക​രു​ത്.

    ഒ​രു ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫീ​സ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും, കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ​സം​വി​ധാ​നം ആ ​തീ​രു​മാ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​പ്ര​ശ്നം കേ​വ​ലം സാ​ങ്കേ​തി​കം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ മാ​റു​ന്നു. ഗോ​വ​യി​ലെ 97 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം ഇ​തി​നൊ​രു വ​ലി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. അ​വ​ർ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ർ​ഹ​രാ​ണെ​ന്ന് ഇ.​ആ​ർ.​ഒ. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടും, സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ആ ​തീ​രു​മാ​നം ശ​രി​യാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ന്തി​മ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​താ​യി ‘ദി ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്‌​പ്ര​സ്’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പൗ​ര​രു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​പ​ക​ടം.

    ഫോം 6ൽ വ​രു​ത്തി​യ​താ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​റ്റം പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. കാ​ര​ണം, പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ​യോ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യോ പൂ​ർ​വി​ക​രു​ടെ​യോ മു​ൻ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റാ​തെ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ര​ണ്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ എ​തി​ർ​പ്പു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യോ പി​താ​മ​ഹ​രു​ടെ​യോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ തെ​ളി​യി​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു പാ​ര​മ്പ​ര്യ​സ്വ​ത്താ​യി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം മാ​റി​യ​ത് എ​പ്പോ​ഴാ​ണ്? ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പൗ​ര​ത്വ​ത്തെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​യി​ട്ട​ല്ല വി​ഭാ​വ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    2020ൽ ​ഞ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​വി​ധി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്, അ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഫ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ആ​റു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം, ആ ​വി​ശ്വാ​സം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഈ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി, ആ​രാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​യി​ച്ച​ത് എ​ന്ന​ത​ല്ല വി​ഷ​യം. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ദാ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും പൗ​ര​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ ചോ​ദ്യം.

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    News Summary - reliablity failure of elecion commission
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