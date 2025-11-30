Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Open Forum
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:40 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:40 AM IST

    ‘ഇ​ത് യൂ​റോ​പ്പ​ല്ല, മ​നു​ഷ്യ​രേ​റെ​യു​ള്ള നാ​ടാ​ണ്’

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ്​ ​ഒ​രി​ക്ക​ലും ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്​ യോ​ജി​ച്ച​ത​ല്ല. ജ​ന​സം​ഖ്യ കു​റ​വു​ള്ള യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥി​തി​യ​ല്ല ന​മ്മു​ടേ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വും പി​ന്നീ​ട്​ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി നി​യ​മ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞ്​ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ്​ എ​ന്ന​നാ​മ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. 300 വ​രെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്​ ആ​രു​ടെ​യും അ​നു​വാ​ദം വേ​ണ്ടെ​ന്ന നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​പോ​ലും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കി​ല്ല. സൈ​ന്യ​ത്തി​ൽ അ​ഗ്​​നി​വീ​ർ ഭ​ട​ന്മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ച​പോ​ലെ ഫി​ക്സ​​ഡ്​ പേ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ എം​പ്ലോ​യ​റെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി അ​ജ​ണ്ട. 12 മാ​സം ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഗ്രാ​റ്റ്വി​റ്റി കി​ട്ടും എ​ന്ന​താ​ണ് ബി.​എം.​എ​സ്​ വാ​ദം.

    11 മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ൽ അ​തു​കി​ട്ടു​മോ? പ​രാ​തി പ​റ​യാ​ൻ ലേ​ബ​ർ കോ​ട​തി​യി​ല്ല, ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ല്ല അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​കാ​ശം ചോ​ദി​ച്ച്​ ചെ​ല്ലാ​ൻ ഒ​രു സം​വി​ധാ​ന​വും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ദൂ​ര​വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മാ​ണ് ന​മ്മെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​നി​മം വേ​ത​നം​പോ​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക്​ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​കും.

    ദേ​ശീ​യ മി​നി​മം വേ​ത​ന​മാ​ണ്​ ട്രേ​ഡ്​ യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ പ​ര​മ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യം. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ‘ഫ്ലോ​ർ വേ​ജ്​’ അ​ഥ​വ ത​റ​കൂ​ലി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വേ​ത​നം​പോ​ലും അ​ത്​ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കും. ഒ​രു യോ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്കും ​ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി​യെ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത്​ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​മ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റെ​ന്താ​ണ്? ഞ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

