Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightതൊഴിലാളി വഞ്ചനക്കൊരു...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:24 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:24 AM IST

    തൊഴിലാളി വഞ്ചനക്കൊരു ര​ഹ​സ്യ കോ​ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    തൊഴിലാളി വഞ്ചനക്കൊരു ര​ഹ​സ്യ കോ​ഡ്
    cancel
    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ഇ​രു​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി, സ്ഥി​രം തൊ​ഴി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും സം​ഘ​ടി​ച്ചാ​ൽ ജ​യ​ിലി​ൽ അ​ട​ക്കാ​നു​മെ​ല്ലാം സാധിക്കുന്ന നി​യ​മം ചു​ട്ടെ​ടു​ത്ത്, അ​ടി​സ്ഥാ​ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​തി​യ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ...

    ഈ​ച്ച​യെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ട​ലാ​സി​ൽ പ​ശ തേ​ച്ച് പ​ഞ്ച​സാ​ര വി​ത​റി വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട​ല്ലോ. ഇ​ത് ക​ണ്ട് എ​ത്തു​ന്ന ഈ​ച്ച​ക​ൾ പ​ശ​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി അ​ന​ങ്ങാ​ൻ പോ​ലു​മാ​കാ​തെ ച​ത്തു​പോ​കു​ന്ന സി​മ്പ്ൾ ടെ​ക്നി​ക്കാ​ണി​ത്. ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത നാ​ല് തൊ​ഴി​ൽ കോ​ഡു​ക​ളും ഇ​തു​പോ​ലൊ​രു പ​ഞ്ച​സാ​ര​ക്ക​ട​ലാ​സാ​ണ്.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ഗു​ണ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട് ഈ ​കോ​ഡു​ക​ളി​ൽ. ഇ​തു ക​ണ്ട് മ​ധു​ര​​പേ​പ്പ​റി​ലേ​ക്ക് എ​ടു​ത്തു​ചാ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​വ​സ്ഥ പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​ത, ഗി​ഗ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, തു​ല്യ ജോ​ലി​ക്ക് തു​ല്യ വേ​ത​നം, സ്ഥി​രം- ക​രാ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, സാ​ർ​വ​ത്രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ധു​ര വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കോ​ഡു​ക​ളി​ലു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തൊ​ഴി​ൽ സ​മ​യ​ത്തി​ലെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​ധി​കാ​രം, സം​ഘ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ൽ, സ​മ​രം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ൽ, സ്ഥി​രം തൊ​ഴി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​ൻ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഒ​പ്പം ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ലേ​ബ​ർ കോ​ഡി​ന്റെ മാ​ര​ക സ്വ​ഭാ​വം. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ​ത​ന്നെ, അ​വ​യി​ൽ പ​ല​തും ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ കാ​ല​യ​ള​വ് വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    ഐ.​പി.​സി​ക്കും സി.​ആ​ർ.​പി.​സി​ക്കും പ​ക​ര​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ​സം​ഹി​ത, ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം -2020, കാ​ർ​ഷി​ക നി​യ​മം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച കൂ​ടി​യാ​ണ് നാ​ല് തൊ​ഴി​ൽ കോ​ഡു​ക​ൾ. 2025 ഒ​ക​്ടോ​ബ​റി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ ന​യം, സ​മ​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യു​ടെ 111ാം വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​വാ​യി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ തൊ​ഴി​ൽ കോ​ഡു​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വി​രു​ദ്ധ​ത​യും ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ഹ​ര​ശേ​ഷി​യും ബോ​ധ്യ​മാ​കൂ.

    ചു​ട്ടെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ; ച​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത പാ​ർ​ല​​​​മെ​ന്റ്

    ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ പൊ​ടു​ന്ന​നെ, ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ആ​ണ് നാ​ല് ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ളും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നൂ​റു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നി​ല​നി​ന്ന ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യു​ള്ള പു​തി​യ കോ​ഡു​ക​ൾ, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പോ​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വി​രു​ദ്ധ​ത ക്യ​ത്യ​മാ​യി ബ​ഹു​ജ​ന സ​മ​ക്ഷം എ​ത്തു​മെ​ന്ന് ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളെ പോ​ലും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ത്ത്. കാ​ർ​ഷി​ക നി​യ​മം, ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം, ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ ന​യം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തേ ര​ഹ​സ്യാ​ത്മ​ക​ത​യി​ലാ​ണ്, 40 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം മ​നു​ഷ്യ​രെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ കോ​ഡും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​യും ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ന​വം​ബ​ർ 13ന് ​ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും ര​ഹ​സ്യ​മാ​ക്കി വെ​ച്ചു​വെ​ന്നും ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി അ​നു​കൂ​ല ന​യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തി​നീ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്ക​ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. വ്യാ​പാ​ര-​വാ​ണി​ജ്യ- വ്യ​വ​സാ​യ സ​മൂ​ഹം ഇ​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​ത് ത​ന്നെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​​രും ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​വും ​ആ​ണെ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നും ​ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് ഹ​ബ്ബാ​ക്കാ​ൻ’

    മാ​റി​യ ആ​​ഗോ​ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് ഹ​ബ്ബാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യു​മാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ​കോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ആ​ത്യ​ന്തി​ക ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ന്നെ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, മ​ത്സ​ര ക്ഷ​മ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്, തൊ​ഴി​ൽ കോ​ഡു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യു​ള്ള അ​റി​യി​പ്പി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കു​റ​ഞ്ഞ കൂ​ലി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ജോ​ലി​യും എ​ന്ന ‘ആ​ക​ർ​ഷ​ക പാ​ക്കേ​ജി’​ലൂ​ടെ ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ചൈ​ന കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ​ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന് ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ശേ​ഷി കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തും വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ വാ​ദം. ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളോ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളോ എ​ന്തി​ന്, അ​ടി​സ്ഥാ​ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളോ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മു​ള്ള ചൈ​ന​യു​ടെ മാ​തൃ​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​മൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ർ​ഥം. ​​

    29ൽ​നി​ന്ന് നാ​ലി​ലേ​ക്ക്; 1400ൽ​നി​ന്ന് 350ലേ​ക്ക്

    1923 മു​ത​ൽ വി​വി​ധ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന 29 തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നാ​ല് ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. ഈ 29 ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ 1400 ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ 350 ച​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റും. ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ട ​ഫോ​റ​ങ്ങ​ൾ 180ൽ​നി​ന്ന് 73 ആ​യി കു​റ​യും. വേ​ത​ന സം​ബ​ന്ധി​യാ​യ കോ​ഡ് (കോ​ഡ് ഒാ​ൺ വേ​ജ​സ് 2019), വ്യ​വ​സാ​യി​ക കോ​ഡ് (ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ഡ് 2020), സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ കോ​ഡ് (കോ​ഡ് ഓ​ൺ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി 2020), ഒ​ക്ക്യു​പേ​ഷ​ന​ൽ സേ​ഫ്റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ഡ് 2020 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് 29 തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്കും ബാ​ഹ്യ സ്രോ​ത​സ്സ് ആ​ശ്ര​യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ‘ആ​ത്മ നി​ർ​ഭ​ർ ഭാ​ര​തി’​നു വേ​ണ്ടി​ക്കൂ​ടി​യാ​ണ് ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ കോ​ഡു​ക​ൾ

    1) പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നും നി​യ​മ​ന​ത്തി​നും സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ട​ത​ൽ എ​ളു​പ്പം: അ​താ​യ​ത്, 300ൽ ​താ​​ഴെ ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    2) ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം: ഇ​വ​യെ നി​​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​ടി​ത വി​ല​പേ​ശ​ലി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കും

    3) സ്ഥി​രം ജോ​ലി​ക്ക് പ​ക​രം നി​യ​ന്ത്രി​ത കാ​ല​യ​ള​വ് ജോ​ലി: ഇ​തി​ലൂ​ടെ ജോ​ലി സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്നു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​​ടെ ‘ഇ​ഷ്ടം’ മാ​ത്രം അ​നു​സ​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം.

    4) എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ തൊ​ഴി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ൽ: ആ​ഴ്ച​യി​ൽ 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ എ​ന്ന് നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലൂ​ടെ ദി​വ​സം എ​ത്ര സ​മ​യം വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രും.

    5) നി​യ​മ പ​രി​ര​ക്ഷ കു​റ​യു​ന്ന​ത്: നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ​കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ളി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലൂ​ടെ കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കു​റ​യും.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണം

    1) നി​യ​മ​ന ക​ത്തു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി.

    2)ഒ​രു വ​ർ​ഷം ജോ​ലി ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് ഗ്രാ​റ്റുവി​റ്റി (നി​ല​വി​ൽ ഇ​ത് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്)

    3)അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ളം ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ (ഇ​തി​ലൂ​ടെ പി.​എ​ഫ്, ഗ്രാ​റ്റുവി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​ത​മാ​നം ല​ഭി​ക്കും)

    4) 180 ദി​വ​സം ജോ​ലി ചെ​യ്താ​ൽ വാ​ർ​ഷി​കാ​വ​ധി​യും യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത​യും (നി​ല​വി​ൽ 240 ദി​വ​സ​മാ​ണ്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി വ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ന​ൽ​ക​ണം)

    5) തു​ല്യ ജോ​ലി​ക്ക് തു​ല്യ വേ​ത​ ന​വും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും (ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്കും സ്ഥി​രം​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രേ പാ​റ്റേ​ൺ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.)

    6) ലിം​ഗ സ​മ​ത്വം (ലിം​ഗ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​രേ ജോ​ലി​ക്ക് ഒ​രേ വേ​ത​നം. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ല്ലാ ജോ​ലി​ക്കും അ​വ​സ​രം)

    7) ഗി​ഗ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ (പു​തു​ത​ല​മു​റ ജോ​ലി​ക​ളാ​യ കാ​ബ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, ഡെ​ലി​വ​റി ബോ​യ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ തൊ​ഴി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. ഇ​വ​ർ​ക്ക് സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ശ്ചി​ത വി​ഹി​തം പി​ടി​ക്കും).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:labour laws indiaLabour Code
    News Summary - indian labour code 2025 cheat employees
    Similar News
    Next Story
    X