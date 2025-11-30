Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Opinion
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:46 AM IST

    ‘മി​നി​മം വേ​ത​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ്’

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ എ​തി​ർ​പ്പ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​ണ്. ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ഡ്, ഒ​ക്കു​പേ​ഷ​ണ​ൽ സേ​ഫ്​​റ്റി കോ​ഡ് എ​ന്നീ കോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ട​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ത്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ കേ​വ​ലം ഏ​ഴു​ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​കൾക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ മി​നി​മം വേ​ത​നം​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. പുതിയ മാറ്റത്തിലൂടെ നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നത്തിനും മി​നി​മം വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കു​ം. പു​തുതായി വരുന്ന, നാ​ഷ​ന​ൽ മി​നി​മം വേ​ജ​സ്​ അ​​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്​ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന ചു​രു​ങ്ങി​യ​വേ​ത​നം എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​കും.

    വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു പ്രാ​വ​ശ്യം വേ​രി​യ​ബി​ൾ പേ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ പു​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ണ്ട്. ഇ​തും നേ​ട്ട​മാ​ണ്. പ​ല സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​മ്പ​ളം കൂ​ടു​ത​​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ളം വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഗ്രാ​റ്റുവിറ്റി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ത്ര ശ​മ്പ​ള​മു​ണ്ടോ, അ​തി​ന്‍റെ പ​കു​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ബോ​ണ​സ്​ കി​ട്ടി​യി​ല്ല എ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കാ​ണി​പ്പോ​ൾ. ബോ​ണ​സ്​ കൊ​ടു​ത്തു എ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഇ​നി മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റി​നാ​കും. ശ​മ്പ​ളം തോ​ന്നും​പോ​ലെ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റും. ഏ​ഴാം തീ​യ​തി ​അ​ത്​ കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​കും. 12-16 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജോ​ലി​ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്ന്​ പ്ര​ച​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ​തെ​റ്റാ​ണ്. ആ​ദ്യ​ത്തെ വാ​ച​കം ത​ന്നെ ഒ​രു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക്​ എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റെ ജോ​ലി കൊ​ടു​ക്കാ​വു എ​ന്നാ​ണ്.

    12 മ​ണി​ക്കൂ​റാ​വാം എ​ന്നു പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും ഒ​രാ​ഴ്ച​യി​ൽ 48 മ​ണി​കൂ​റി​ല​ധി​കം ​ജോ​ലി എ​ടു​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്നു​ണ്ട്. 14 ദി​വ​സം മു​മ്പ്​​ നോ​ട്ടീ​സ്​ കൊ​ടു​ക്കാ​തെ സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ കോ​ഡ്​ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​. ചി​ല വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​ൽ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കാ​ണ്​ നേ​ട്ടം.

    minimum wage, labour laws india, India, labor code
