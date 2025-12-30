Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightയുക്രെയ്​ൻ സമാധാന...
    Editorial
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 6:00 AM IST

    യുക്രെയ്​ൻ സമാധാന ചർച്ച പ്രത്യാശയിൽ മുന്നോട്ട്​

    text_fields
    bookmark_border
    യുക്രെയ്​ൻ സമാധാന ചർച്ച പ്രത്യാശയിൽ മുന്നോട്ട്​
    cancel

    നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന യു​ക്രെ​യ്​​ൻ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന​ച​ർ​ച്ച പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഫ്ലോ​റി​ഡ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. യു​ക്രെ​യ്​​നും റ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പി​ന്‍റെ മാ​ധ്യ​സ്ഥ്യ​ത്തി​ൽ അ​യ​ഞ്ഞും മു​റു​കി​യും മു​​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ‘ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ മു​ള്ളു​ക​ളു​ടെ’ കു​രു​ക്കി​ലി​ഴ​യു​ക​യാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച എ​ന്നാ​ണ്​ ട്രം​പ്​ ഫ്ലോ​റി​ഡ മാ​ർ-​എ-​ലോ​ഗോ​യി​ലെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. സ​മാ​ധാ​ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച 20 ഇ​ന സ​മാ​ധാ​ന​പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 95 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​യി എ​ന്നു ​ട്രം​പ്​ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ 90 ശ​ത​മാ​നം പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി എ​ന്നാ​ണ്​ യു​ക്രെ​യ്​​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വ്ലോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ത​ന്നെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ച​ർ​ച്ച തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ യു​ക്രെ​യ്നെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മാ​ധ്യ​സ്ഥ്യ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യെ​ങ്കി​ലും ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത 20 ശ​ത​മാ​നം ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്മാ​റാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ റ​ഷ്യ​ക്ക്​ ഇ​നി​യും ദ​ഹി​ക്കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ യു​ക്രെ​യി​നി​ലെ ഡോ​ൺ​ബാ​സ്​ മേ​ഖ​ല​ കൈ​യ​ട​ക്കി​യ റ​ഷ്യ അ​ത്​ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​ടെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്​​ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ട്. ഡോ​ൺ​ബാ​സ്​ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ലു​ഹാ​ൻ​സ്ക്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ 99 ശ​ത​മാ​ന​വും ഡോ​ണ​സ്ക്​ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ 75 ശ​ത​മാ​ന​വും റ​ഷ്യ കൈ​യ​ട​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം മു​റു​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ര​ണ്ടു​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്​ ഡോ​ൺ​ബാ​സി​ന്‍റെ മേ​ലു​ള്ള ആ​ധി​പ​ത്യ​മാ​ണ്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ യു​ക്രെ​യ്​​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ റ​ഷ്യ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ലെ യു​ദ്ധാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യു​റ​ച്ച്​ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. അ​മേ​രി​ക്ക​യാ​വ​ട്ടെ, യു​ക്രെ​യ്​​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള മേ​ഖ​ല നി​സ്സൈ​നീ​ക​രി​ച്ച്​ അ​വി​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മേ​ഖ​ല തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​​​പൊ​റീ​ഷ ആ​ണ​വോ​ർ​ജ നി​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യം. ഇ​പ്പോ​ൾ റ​ഷ്യ അ​ധീ​ന​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ്​ യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഈ ​ആ​ണ​വോ​ർ​ജ നി​ല​യ​മു​ള്ള​ത്. റ​ഷ്യ​യും യു​ക്രെ​യി​നും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രെ ചീ​ഫ്​ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യി നി​യ​മി​ച്ച്​ പ്ലാ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാം എ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ട്രം​പ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കും യു​ക്രെ​യി​നും തു​ല്യാ​വ​കാ​ശ​മു​ള്ള ന​ട​ത്തി​പ്പാ​ണ്​ സെ​ല​ൻ​സ്കി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത്​ റ​ഷ്യ​ക്ക്​ സ​മ്മ​ത​മാ​വി​ല്ല എ​ന്നു പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ. ഇ​രു​പ​തി​ന സ​മാ​ധാ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഇ​നി​യും യോ​ജി​പ്പി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള​ത്.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും വെ​വ്വേ​റെ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി ര​മ്യ​മാ​യ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് ഫോ​ർ​മു​ല ഉ​രു​ത്തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ത്രി​ക​ക്ഷി സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​വാം എ​ന്നാ​ണ്​ ട്രം​പ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും ഉ​ചി​ത​മാ​യ നേ​ര​ത്തു​ത​ന്നെ അ​ത്​ ന​ട​ക്കും എ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ശു​ഭ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ അ​ടു​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നു ക​രു​താം. ച​ർ​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ ‘ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ട്രം​പി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന്​ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക ദൂ​ത​ൻ കി​റി​ൾ മി​ത്രി​യേ​വ്​ ‘എ​ക്​​സി’​ൽ കു​റി​ച്ച​ത്​ മോ​സ്​​കോ​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​വാ​ഞ്ഛ​യാ​യാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഫ്ലോ​റി​ഡ ച​ർ​ച്ച​ക്കു മു​മ്പ്​ പു​ടി​നും ​ട്രം​പും ത​മ്മി​ൽ ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ ടെ​ല​ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഡോ​ൺ​ബാ​സി​ന്മേ​ലു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ത്തി​ൽ വാ​ശി​യോ​ടെ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സെ​ല​ൻ​സ്കി പ​ക്ഷേ, അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ഹി​തം അ​റി​യാ​ൻ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്​ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ക്കാ​ല​ത്തെ പൂ​ർ​ണ യു​ദ്ധ​വി​രാ​മം അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​പ്പേ​രി​ൽ അ​ത്ര നീ​ണ്ടൊ​രു യു​ദ്ധ​വി​രാ​മം പൂ​ർ​ണ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് മു​മ്പ്​ വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ റ​ഷ്യ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. ച​ർ​ച്ച മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യെ​ന്നോ​ണം അ​മേ​രി​ക്ക യു​ക്രെ​യ്​​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഗ്രൂ​പ്പി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ട്രം​പി​ന്‍റെ വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ സ്​​റ്റീ​വ്​ വി​റ്റ്​​കോ​ഫ്, ജാ​മാ​താ​വ്​ കൂ​ടി​യാ​യ ജാ​റെ​ദ്​ കു​ഷ്​​ന​ർ, ജ​ന​റ​ൽ ഡാ​ൻ കെ​യ്​​ൻ, സെ​ന​റ്റ​ർ മാ​ർ​​കോ റൂ​ബി​യോ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. യു​ക്രെ​യ്​​ൻ പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ടീ​മി​നെ വൈ​കാ​തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. സ​മാ​ധാ​ന​ക​രാ​റും യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​ര പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​വും സു​ര​ക്ഷാ​സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ന്ന്​ ത​യാ​റാ​ക്കും. സ​മാ​ധാ​ന​ക​രാ​റി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും യോ​ജി​പ്പി​ലെ​ത്തു​ക​യും യു​ദ്ധ​വി​രാ​മം സാ​ധ്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ യു​ക്രെ​യി​ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നു ട്രം​പ്​ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    2022 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ യു​ക്രെ​യ്​​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി 54000 ത്തോ​ളം പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 37 ല​ക്ഷം പേ​ർ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​കു​ക​യും 69 ല​ക്ഷം പേ​ർ നാ​ടു​വി​ടേ​ണ്ടി​വ​രി​ക​യും ചെ​യ്​​തു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ആ​യു​ധ​സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ​അ​മേ​രി​ക്ക യു​ക്രെ​യ്നൊ​പ്പം നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​കൂ​ടി ചെ​യ്ത​തോ​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ ആ​ഗോ​ള​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ഭാ​വം കൈ​വ​ന്നു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള യു​ദ്ധ​വും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​രോ​ധ​വും കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ ​ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്പ​ദ്​​ഘ​ട​ന​യെ ത​ന്നെ യു​ക്രെ​യ്​​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പി​ടി​ച്ചു​ല​ച്ചു. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​നു​ള്ള ഏ​തു നീ​ക്ക​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ ലോ​കം നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്. ആ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ ത്വ​രി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ ഫ്ലോ​റി​ഡ​യി​​ലെ ട്രം​പ്​- സെ​ല​ൻ​സ്കി ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. യു​ദ്ധ​വി​രാ​മം എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​നി​യും ആ​ക്കം കൂ​ടും എ​ന്നു​ത​ന്നെ പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vladimir PutinukraineVolodymyr ZelenskyyMadhyamam EditorDonald TrumpUkraine Peace TalksRussia Ukraine War
    News Summary - Ukraine peace talks move forward with hope
    Similar News
    Next Story
    X