പ്രവാസികളോട് ഇത്ര നിർദയമാവരുത് സർക്കാർtext_fields
വീടിന്റെയും നാടിന്റെയും നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റു പലതും ത്യജിച്ച് മറുനാടുകളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടുപോയവരാണ് പ്രവാസികൾ. സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കെ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ജീവൻ പണയംവെച്ച് പണിയെടുത്ത് അവരയക്കുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് മാന്ദ്യങ്ങൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമ്പത്തികപ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ പരിക്കില്ലാതെ നടന്നുപോകുന്നത്. തേനൂറും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വാനോളം പുകഴ്ത്തുമെന്നല്ലാതെ പ്രവാസിസമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ തക്ക കാര്യമായ പദ്ധതികളൊന്നും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ പരിഗണനയിൽ വരാറില്ല. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ഉന്നതനിലയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവാസിപ്രമുഖരെ കൊണ്ടാടുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസും കേരള സർക്കാർ ഇത്രകാലം കൊണ്ടുനടത്തിയ ലോക കേരളസഭയും സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളിൽനിന്ന് ഏറെ അകലെയായിരുന്നു. അവധിക്കാലത്തെ ടിക്കറ്റ് കൊള്ളയിലും പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിൽപോലും ചൂഷണം തുടരുന്ന വിമാനക്കമ്പനികളോട് ഒരു വാക്കുപോലും കടുപ്പിച്ചുപറയാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. കേരള പ്രവാസിക്ഷേമ ബോർഡിന് കീഴിൽ പെൻഷൻ, ചികിത്സ സഹായപദ്ധതികളും നോർക്കയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിച്ചതോടെയാണ് പ്രവാസികൾക്കായി സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുവെന്ന പ്രതീതിയെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.
2025ൽ തുടക്കമിട്ട നോർക്ക കെയർ സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ അനന്തരഫലമായി അടിക്കടി വന്നുഭവിച്ച രോഗങ്ങളും തൊഴിൽനഷ്ടവും വേതനക്കുറവും മൂലം നട്ടംതിരിഞ്ഞ പ്രവാസികൾക്ക് അക്ഷരാർഥത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. 18 മുതൽ 70 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളിൽനിന്ന് ന്യായമായ നിരക്കിൽ ഒരേ പ്രീമിയമാണ് ഈടാക്കിയത്. സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ പോളിസികളോട് ‘നോ’ പറഞ്ഞ് സർക്കാർപദ്ധതിയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അന്ന് 1,32,000 പേർ പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വമെടുത്തു. അവരുടെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നില്ല; അസുഖബാധിതരായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നവരുൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾക്ക് ഈ പദ്ധതി ജീവവായുവായി മാറുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞതവണ ചേരാൻ സാധിക്കാതെപോയവർ ഈ വർഷം പേരുചേർക്കാൻ കാത്തൊരുങ്ങി നിന്നതുമാണ്. എന്നാൽ, ഈ വർഷം പദ്ധതിയിൽ ചേരുകയെന്നത് സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് അപ്രാപ്യമായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞതവണ കുടുംബപരിരക്ഷയ്ക്കായി 13,411 രൂപ പ്രീമിയം അടച്ചവർ ഇക്കുറി 35,664 രൂപ മുതൽ 77,773 രൂപ വരെ നൽകേണ്ടിവരും. തുച്ഛവേതനത്തിന് ജോലിചെയ്യുന്ന പ്രവാസിയുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് തുല്യമാണീ തുക.
മുൻവർഷത്തെ ബാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രവാസിക്ഷേമ, ധനകാര്യ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പ്രീമിയം വർധനയെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയിൽ 145 കോടി രൂപ പ്രീമിയമായി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 210 കോടി രൂപയുടെ ക്ലെയിമുകൾ വന്നുവെന്നും ഇതിൽ 80 ശതമാനത്തോളം കാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരരോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കുവേണ്ടിയാണെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി എത്രമാത്രം പ്രസക്തവും അത്യാവശ്യവുമായിരുന്നുവെന്ന് ഈ കണക്കുകൾതന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥയോടും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളോടും മല്ലിട്ട് മറുനാട്ടിൽ പണിയെടുത്ത് ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച്, കാൻസറോ വൃക്ക-ഹൃദയരോഗങ്ങളോ പക്ഷാഘാതമോ ബാധിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവന്നവരാണ് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. സ്ഥിരംവേതനം നിലച്ചുപോയ, വരുമാനമാർഗങ്ങൾ അടഞ്ഞുപോയ ഈ മനുഷ്യരോട് ഭീമൻതുക പ്രീമിയം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചികിത്സനിഷേധത്തിന് തുല്യമാണ്. രോഗവും പ്രയാസവും നേരിടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസം പകരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുപകരം അത് ബാധ്യതയും ഭാരവുമായി കാണുന്ന നിലപാട് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതിൽ ഘടനാപരമായ തകരാറുകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം, അത് പരിശോധിച്ച് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തണം. പക്ഷേ, പ്രവാസിയുടെമേൽ അമിതഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് പ്രീമിയം തുക ഉയർത്തുകയല്ല പരിഹാരം. പ്രീമിയം തുക കുത്തനെ കൂട്ടിയാൽ ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവരോ അടിയന്തരചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരോ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകി പദ്ധതിയിൽ ചേരുക. ഇത് ക്ലെയിം അനുപാതം വീണ്ടും കുതിച്ചുയരാനും പദ്ധതി പൂർണമായി തകരാനുമാണ് വഴിവെക്കുക. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നാമധേയത്തിൽ കേരളജനതയ്ക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാറാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത്. ആയിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി താളംതെറ്റിയാൽ സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്ഷേമപദ്ധതികളെയപ്പാടെ ജനം അവിശ്വസിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാവും.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജി.ഡി.പി.യുടെ മൂന്നിലൊന്നോളം സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രവാസികൾ. ഈ പണത്തിൽനിന്നുള്ള ഉപഭോഗം വഴിയാണ് സർക്കാരിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് നികുതിവരുമാനം രൂപപ്പെടുന്നത്. നാടിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങിനിർത്തുന്ന പ്രവാസിയോട് ചികിത്സയുടെ ബാധ്യത നിങ്ങൾതന്നെ തീർക്കണം എന്നു പറയുന്നത് അനീതിയാണ്. ഭരണകൂടങ്ങളാൽ പലവുരു വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് പ്രവാസികൾ. ദയവായി പുതുയുഗ കേരള സർക്കാരും അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.