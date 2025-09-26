Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    26 Sept 2025 6:00 AM IST
    26 Sept 2025 6:00 AM IST

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ള സാ​മ്രാ​ജ്യം

    ‘ന​സീ​റ’ എ​ന്ന അ​റ​ബി പ​ദ​ത്തി​ന് ‘സ​ഹാ​യി’ എ​ന്നാ​ണ​ർ​ഥ​മെ​ന്ന് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ വ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ന​റി​യാം. വ​യ​നാ​ട് പി​ണ​ങ്ങോ​ട് ല​ക്ഷം​വീ​ട് കോ​ള​നി​യി​ലെ ന​സീ​റ എ​ന്ന യു​വ​തി സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തം​കൊ​ണ്ട് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ​ത്. വാ​യി​ൽ എ​ല്ലു​കു​ടു​ങ്ങി ജീ​വ​നു​വേ​ണ്ടി പി​ട​ഞ്ഞ ഒ​രു തെ​രു​വു​നാ​യെ ന​സീ​റ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും അ​വ​രെ​ക്കാ​ണാ​നാ​യി ആ ​സാ​ധു​ജീ​വി വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തി​യ​തു​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത ആ​ന​ന്ദ​ക്ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ വാ​യി​ച്ചു​തീ​ർ​ക്കാ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വി​ശേ​ഷ​ബു​ദ്ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ മു​ത​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ വ​രെ മ​നു​ഷ്യ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും, മ​നു​ഷ്യ​രൂ​പം പേ​റി ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും മ​റ്റു ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നാം ​അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​ക്കും നേ​രെ അ​തി​ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​ക​ളും ക​ണ്ടും​കേ​ട്ടും ഞെ​ട്ടി​ത്ത​രി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കെ ഇ​ത്ത​രം വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ​ക​രു​ന്ന സ​മാ​ശ്വാ​സം പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​വു​ന്ന​തി​ലു​മ​പ്പു​റ​മാ​ണ്.

    സ​മാ​ന​മാ​യ, ഉ​പാ​ധി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത മാ​നു​ഷി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടു​മൂ​ന്ന് സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി പോ​യ​വാ​രം വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു.

    കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടിയിൽ ച്യൂ​യി​ങ് ഗം ​തൊ​ണ്ട​യി​ൽ​ക്കു​ടു​ങ്ങി​യ ഒ​രു കു​ഞ്ഞു​മ​ക​ളെ തെ​രു​വി​ൽ​വെ​ച്ച് ക​ണ്ട മൂ​ന്ന് ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ര​ക്ഷപ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ് അ​തി​ലൊ​ന്ന്. ച​വ​ച്ചു ര​സി​ക്കു​ക​യും കു​മി​ള വീ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് ആ ​വ​സ്തു ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച കാ​ലം മു​ത​ൽ​ക്കു​ത​ന്നെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​വി​നോ​ദ​മാ​ണ്. വീ​ട്ടി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​റി​വോ അ​നു​മ​തി​യോ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​വും പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​ത് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മി​ടെ തൊ​ണ്ട​യി​ലേ​ക്കൂ​ർ​ന്നി​റ​ങ്ങി ഒ​രു​പാ​ട് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ക​വ​ർ​ന്നി​ട്ടു​മു​ണ്ട് ച്യൂ​യി​ങ് ഗം. ​താ​ൻ അ​ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് മ​നഃ​സാ​ന്നി​ധ്യം കൈ​വി​ടാ​തെ മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ആ ​മി​ടു​ക്കി ഫാ​ത്തി​മ വ​ഴി​യി​ൽ ക​ണ്ട യു​വാ​ക്ക​ളെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ജാ​ഫ​ർ, നി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ട്ടും സ​മ​യം​ക​ള​യാ​തെ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ആ ​കു​ഞ്ഞു ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഒ​രു വീ​ടി​ന്, സ്കൂ​ളി​ന്, ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​നു​ത​ന്നെ ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രാ​നു​മാ​യ​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ യൂ​ട്യൂ​ബ് വി​ഡി​യോ​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ള പ​രി​ച​യ​ത്തി​ൻ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് യു​വാ​ക്ക​ൾ കു​ഞ്ഞി​ന് പ്രാഥമിക ശു​​ശ്രൂഷ നൽകി ച്യൂ​യി​ങ് ഗം ​പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളി​ച്ച​ത്. പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷാ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​നഃ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭാ​വം ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ജീ​വ​നു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​ലം​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഒ​രു ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ വ്യ​ക്തി​ക്ക് സി.​പി.​ആ​ർ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​റി​യു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ഞ്ഞ​തു​മൂ​ലം സം​ഭ​വി​ച്ച ന​ഷ്ട​വും ഇൗ​യി​ടെ നാം ​ക​ണ്ട​താ​ണ്. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, കോ​ള​ജു​ക​ൾ, ക്ല​ബു​ക​ൾ, വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ, ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, റെ​സി​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ, വ്യാ​യാ​മ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രുെ​ട​യെ​ല്ലാം മു​ൻ​കൈ​യി​ൽ പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ- ട്രോ​മ​കെ​യ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങാ​നും സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ക​രെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​നും ഒ​ട്ടും ഉ​പേ​ക്ഷ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്നു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് സ്വ​യം വി​രാ​മ​മി​ടാ​ൻ ഒ​രുെ​മ്പ​ട്ട ര​ണ്ട് മ​നു​ഷ്യ​രെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും വ​ലി​ച്ച​ടു​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​യ്തി​യാ​ണ് കാ​തി​നി​മ്പം പ​ക​ർ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വ​ർ​ത്ത​മാ​നം. ആ​ൾ​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​രി​സ​ര​വാ​സി​ക​ൾ 112 ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് നൈ​റ്റ് പ​ട്രോ​ളി​ങ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്.​ഐ പി.​ജി. ജ​യ​രാ​ജും സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സു​ധീ​ഷും നി​തീ​ഷും എ​റ​ണാ​കു​ളം കൊ​ച്ചു​ക​ട​വ​ന്ത്ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴു​ത്തി​ൽ കു​രു​ക്കി​ട്ട് തൂ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​നെ കു​രു​ക്ക​റു​ത്ത് പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തും ചി​കി​ത്സ വൈ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തും ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സാ​രം ഫി​ലാ​ഡെ​ൽ​ഫി​യ കോ​ള​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം ഈ ​നി​യ​മ​പാ​ല​ക​ർ​ത​ന്നെ. പ്ര​ണ​യ​ത്ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത് പു​ഴ​യി​ൽ ചാ​ടി ജീ​വ​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ അ​യി​ലം പാ​ല​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​നി​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നെ എ​സ്.​ഐ ജി​ഷ്ണു​വും എ.​എ​സ്.​ഐ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പി​ള്ള​യും ചേ​ർ​ന്ന് സ​മാ​ധാ​നി​പ്പി​ച്ച് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ട​ത്തി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യ​ല്ല ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​നും ചി​ല​രു​ടെ മു​ഷ്കും അ​ധി​കാ​ര ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗ​വും മൂ​ന്നാം​മു​റ​ക​ളും​മൂ​ലം മോ​ശം കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഈ ​പു​ണ്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നീ​തി​യാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​വി​ടെ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു​വെ​ന്ന് മാ​ത്രം.

    വ​ഴി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണു​കി​ട്ടി​യ ക​ണ്ണ​ട അ​തി​ന്റ ഉ​ട​മ​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക​നു​ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടെ കൂ​ളി​യാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ ആ​ദി​ദേ​വ് (ആ​ദി), ആ​ര്യ​തേ​ജ് (പാ​ച്ചു), ന​വ​നീ​ത് (ശ​ങ്കു) എ​ന്നീ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പു​ല​ർ​ത്തി​യ ജാ​ഗ്ര​ത​യും എ​ത്ര​യും ഹൃ​ദ്യ​മാ​ണ്.

    മു​ക​ളി​ൽ എ​ടു​ത്തെ​ഴു​തി​യ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ​ല്ലാം മു​മ്പും എ​മ്പാ​ടും ന​മ്മ​ൾ ക​ണ്ടി​ട്ടും​കേ​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ‘‘ഒ​രു പീ​ഡ​യെ​റു​മ്പി​നും വ​രു​ത്ത​രു​തെ​ന്നു​ള്ള​നു​ക​മ്പ​യും സ​ദാ ക​രു​ണാ​ക​ര! ന​ൽ​കു​ള്ളി​ൽ നി​ൻ തി​രു​മെ​യ് വി​ട്ട​ക​ലാ​ത്ത ചി​ന്ത​യും’’ എ​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്റ നാ​ടാ​ണ​ല്ലോ ന​മ്മു​ടേ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ദ്വേ​ഷ​വും അ​പ​ര​നി​ന്ദ​യും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ സ​ഹ​ജ​ഭാ​വ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കും​വി​ധ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​മൊ​ട്ടു​ക്കും ഹിം​സ​യും ക്രൂ​ര​ത​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ വാ​ക്കും പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും പ​ട​രു​ന്നൊ​രു കാ​ല​ത്ത് സ്വ​യം മ​റ​ന്ന് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു വേ​ണ്ടി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് അ​ന​ൽ​പ​മാ​യ ധീ​ര​ത ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മ​നു​ഷ്യ​ർ എ​ന്ന പ​ദ​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ പി​ണ​ങ്ങോ​ട്ടെ ന​സീ​റ​യെ​യും കൂ​ളി​യാ​ട്ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യു​മെ​ല്ലാം അ​ത്യാ​ദ​ര​പൂ​ർ​വം നാം ​ഓ​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്, പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

