    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 6:00 AM IST

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭ​രി​ത​മാ​യ ഇ​റാ​ൻ

    പോ​യ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫ് ഇ​റാ​നി​ൽ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​നും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ക്ഷാ​മ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഇ​തെ​ഴു​തു​മ്പോ​ഴും വ​ൻ ജീ​വ​ന​ഷ്ട​ത്തി​നും ക​ലാ​പ​ത്തി​നും വ​ഴി​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ജീ​വ​ഹാ​നി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും 109 സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും 544 സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രും ഇ​തി​ന​കം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ഒ​രു ക​ണ​ക്ക്. ഇ​റാ​നി റി​യാ​ലി​ന്റെ വ​ൻ ത​ക​ർ​ച്ച​​യാ​ണ് ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തെ അ​ത്യ​ന്തം ദു​രി​ത​മ​യ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്നു. 2025 തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ന് ഏ​ഴു​ല​ക്ഷ​വും വ​ർ​ഷം പ​കു​തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷ​വു​മാ​യി റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​ല​യി​ടി​ഞ്ഞ​ത് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ 14 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​പ്പു​കു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന വി​ല വാ​നോ​ളം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഭ​ക്ഷ്യ​സാ​ധ​ന​വി​ല 72 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ജ​ന​സാ​മാ​ന്യം തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​കം. ആ​ണ​വ സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​ര​ണം ആ​രോ​പി​ച്ച് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി ഇ​റാ​നെ​തി​രെ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​കോ​പ​രോ​ധം 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തും 2025 ജൂ​ണി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ 12 ദി​വ​സ​ത്തെ യു​ദ്ധ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കു​ള്ള മു​ഖ്യ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം നി​ഷ്ഫ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​റാ​ൻ വി​ജ​യി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ക​ന​ത്ത നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ത​ന്മൂ​ലം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തും സ​മ്പ​ദ്‍വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​ക്ക് ആഴംകൂ​ട്ടി.

    പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തുന്ന ന​യം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ സൈ​നി​ക​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്ന യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി​യോ​ട് യു​ദ്ധ​ത്തി​നും ച​ർ​ച്ച​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ത​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ബാ​സ് അ​റാ​ഗ്​ശി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ മധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഒ​രൊ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത തു​റ​ന്ന​താ​യു​ള്ള അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​റാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന​റി​യി​ച്ച​താ​യി ട്രം​പും പ​റ​യു​ന്നു. ട്രം​പി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വി​ശ്വാ​സ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്വ​തേ അ​സ്വ​സ്ഥ​ഭ​രി​ത​മാ​യ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പൂ​ർ​വാ​ധി​കം വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ക്കു​മോ എ​ന്ന് ലോ​കം ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യോ​ടെ​യാ​ണ് നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഇ​റാ​നി​ൽ സൈ​നി​ക​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​യുടെ കു​ത്സി​ത ശ്ര​മ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ​രി​യില്ലെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ ഗ​ത​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ജ​ന്മ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ അ​സ്തി​ത്വ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഹ​മാ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​​ത്തെ ചോ​ര​യി​ൽ മു​ക്കി​ക്കൊ​ല്ലാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​ക്കാ​ലം വ​ർ​ഷി​ച്ചു​വ​ന്ന തീ​മ​ഴ ആ​ദ്യ​ന്തം യു.​എ​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെയായിരുന്നുവല്ലോ. ആ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹ​മാ​സി​നോ​ടൊ​പ്പം നി​ന്ന ഒ​രേ​യൊ​രു രാ​ജ്യം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫ് ഇ​റാ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന സ​ത്യം ലോ​കം ക​ണ്ട​താ​ണ്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രൊ​ക്കെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​ധ​ര​സേ​വ ന​ട​ത്തി​യ​ത​ല്ലാ​തെ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നെ​യും ഗ​സ്സ​യെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​തി​കാ​ര​ദാ​ഹി​യാ​യ സയണിസ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്രം ട്രം​പി​​​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​റാ​നെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ, തെ​ൽ അ​വീ​വി​ലേ​ക്ക് ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ഞെ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ന്നുമു​ത​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​റാ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ തൂ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​വ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കു​ടി​യി​രു​ത്താ​ൻ ക​രു​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രുക​യാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഇ​റാ​നി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ലാ​പ​മെ​ന്ന ആ​യ​ത്തു​ല്ലാ ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ​യും ഇ​റാ​ൻ ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​പ​ണം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​വി​ല്ല. ഒ​പ്പം റ​ഷ്യ​യു​മാ​യും ചൈ​ന​യു​മാ​യും സൗ​ഹൃ​ദം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ഇ​റാ​ന്റെ ന​യ​ത​ന്ത്ര​വും യാ​ങ്കി-​സ​യ​ണി​സ്റ്റ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നെ അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ന്നു.

    1979ൽ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പാ​വ​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​സാ​ഷാ പ​ഹ്‍ല​വി​യെ രാ​ജ്യ​ഭ്ര​ഷ്ട​നാ​ക്കി ജ​ന​കീ​യ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ച്ച ആ​യ​ത്തു​ല്ലാ ഖു​മൈനി​യു​ടെ അ​ന​ന്ത​ര​ഗാ​മി​ക​ളി​ൽ​ നി​ന്ന് ഇ​റാ​നെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സ് ഗൂ​ഢ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ മ​റ​നീ​ക്കി പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ്ഥാ​ന​ഭ്ര​ഷ്ട​നാ​യ ഷാ​യു​ടെ പു​ത്ര​ൻ റി​സാ പ​ഹ്‍ല​വി പു​തി​യ അ​വ​താ​ര​മാ​യി രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും തെ​രു​വ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും അ​തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ തെളിവാണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും ഇ​തം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ത്മീ​യ നേ​താ​വ് ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​നി​ലെ ജ​ന​കീ​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സു​ദൃ​ഢ നി​ല​പാ​ട്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​വും സ​മാ​ധാ​ന​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും പ്ര​സ​ക്തി​യും ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​വു​മു​ണ്ട്. അ​തി​ലൂ​ടെ ജ​ന​പി​ന്തു​ണ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളെ താ​ഴെ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തും കു​റ്റ​ക​ര​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്യ​ന്തം കു​ത്സി​ത​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​രു സ്വ​ത​​ന്ത്ര രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തും അ​ട്ടി​മ​റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും യു​ദ്ധ​ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ന്ന​തും ലോ​കം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ട​ക​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി സു​ഹൃ​ദ്ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​വ​രു​ന്ന ഇ​റാ​നോ​ടു​ള്ള ക​ട​പ്പാ​ടും ഗു​ണ​കാം​ക്ഷ​യും ന​മ്മു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​റ​ന്ന് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട ഘ​ട്ട​മാണി​തെ​ന്നുകൂ​ടി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്ക​ട്ടെ.

