    date_range 17 April 2026 6:00 AM IST
    date_range 17 April 2026 6:00 AM IST

    പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യെ ഭ​യ​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം

    പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യെ ഭ​യ​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം
    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യും മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ജി. ​വ​സ​ന്ത പൈ 1964-​ൽ മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഒ​രു ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. അ​ന്ന​ത്തെ ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ​സ്. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര അ​യ്യ​ർ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്രാ​യം നീ​ട്ടി​ക്കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി തി​രു​ത്തി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​പ​ണം. 64 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര അ​യ്യ​രു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ൽ പ്രാ​യം 60 എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്ത​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളും തെ​ളി​വു​ക​ളും സ​ഹി​തം വ​സ​ന്ത പൈ ​ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്ന​ത്തെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​ബി. ഗ​ജേ​ന്ദ്ര​ഗ​ഡ്ക​ർ, കേ​സ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് ത​ന്നെ രാ​ജി​വെ​ക്കാ​ൻ അ​യ്യ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഒ​രു പ​ക്ഷേ, ഇ​താ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി. അ​ക്കാ​ലം വ​രെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കോ​ട​തി​ക​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വൃ​ത്തി​യോ സം​ഭ​വ​മോ നേ​രി​ട്ടോ അ​ല്ലാ​തെ​യോ ബാ​ധി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. കോ​ട​തി​ക​ളാ​വ​ട്ടെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​പ്പീ​ൽ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള കേ​സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്ത് തീ​ർ​പ്പ് ക​ൽ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ല്ലാ​തെ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ ദു​ര​വ​സ്ഥ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി 1979-ൽ ​അ​ഡ്വ. ക​പി​ല ഹിം​ഗോ​റാ​ണി സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എ​ൻ. ഭ​ഗ​വ​തി​യും ജ​സ്റ്റി​സ് ഇ.​എ​സ്. വെ​ങ്കി​ട്ട​രാ​മ​യ്യ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ബെ​ഞ്ച് ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ചാ​ര​ണ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഹു​സൈ​നാ​രാ ഖാ​ത്തൂ​ൺ എ​ന്ന ത​ട​വു​കാ​രി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ‘ഹു​സൈ​നാ​രാ ഖാ​ത്തൂ​ൺ വേ​ഴ്സ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ബി​ഹാ​ർ’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 40,000-ത്തി​ല​ധി​കം ത​ട​വു​കാ​രെ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഈ ​കേ​സ് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് ന​യി​ച്ച അ​ഡ്വ. ക​പി​ല ഹിം​ഗോ​റാ​ണി​യെ ‘ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​വ്’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    1980-ക​ളി​ൽ സു​പ്രീം കോ​ട​തി ഒ​രു കേ​സി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി. സു​പ്രീം കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എ​ൻ. ഭ​ഗ​വ​തി​യും ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രും ഇ​തി​നാ​യി വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യേ​കി. ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന​ത് കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​മാ​യി മാ​റി. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ (Locus Standi) കോ​ട​തി​ക​ൾ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യ​ത് പൊ​തു​ന​ന്മ​യ്ക്കാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി, ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​രു​ന്ന ദ​രി​ദ്ര-​പാ​ർ​ശ്വ​വ​ൽ​കൃ​ത മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും, ദു​ർ​ബ​ല ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ കാ​ത്തു ക​ഴി​യു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കു​മെ​ല്ലാം ഇ​ത് പ​ക​ർ​ന്ന ആ​ശ്വാ​സം വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രും സ​ന്ന​ദ്ധ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹ​ര​ജി​യു​മാ​യി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച് നീ​തി തേ​ടി.

    അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​മാ​ദ​മാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ഭാ​ഗ​ൽ​പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ക്രൂ​ര അ​തി​ക്ര​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ച് 32 യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച ന​ശി​പ്പി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ സം​ഭ​വം ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 1980 ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്, കാ​ഴ്ച ന​ശി​ച്ച സാ​ലി​ഗ്രാം സ​ഹാ, ബ​ൽ​ജി​ത് സിം​ഗ് എ​ന്നി​വ​രെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ഇ​വ​രു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ക​ണ്ട് ഞെ​ട്ടി​യ കോ​ട​തി, ഇ​വ​ർ​ക്ക് എ​യിം​സി​ലെ രാ​ജേ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ് ഒ​ഫ്താ​ൽ​മി​ക് സെ​ന്റ​റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വി​ൽ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സു​നി​ൽ ബ​ത്ര കേ​സി​ലെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ജ​യി​ലി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക, പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 39A (തു​ല്യ​നീ​തി​യും സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​വും) എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 32 പ്ര​കാ​രം സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ലും ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 226 പ്ര​കാ​രം ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലും സി.​ആ​ർ.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 133 പ്ര​കാ​രം മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ലും പൗ​ര​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാം. ഒ​രു ക​ത്തോ ടെ​ലി​ഗ്രാ​മോ പോ​ലും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​ക​ൾ ത​യ്യാ​റാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​ത്തി​നോ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വ്യാ​ജ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി ക​ർ​ശ​ന നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​ൻ​തു​ക പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് 38-ാമ​ത് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ​സ്.​എ​ച്ച്. ക​പാ​ഡി​യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കോ​ട​തി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി ലം​ഘി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ജ​സ്റ്റി​സ് ജി.​എ​സ്. സിം​ഗ്‌​വി​യും അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ ഗാം​ഗു​ലി​യും ത​ള്ളി. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് കോ​ട​തി​യു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​പ്പോ​ഴി​താ, 2026 ഏ​പ്രി​ൽ എ​ട്ടി​ന് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി ത​ന്നെ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യു​ടെ ഒ​മ്പ​തം​ഗ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ചി​നോ​ട് ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ള​രെ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, വ്യ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ള്ള ഹ​ര​ജി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഇ​പ്പോ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി എ​ന്ന പൊ​തു​ത​ത്വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും താ​ല്പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും സി.​ജെ.​ഐ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കോ​ട​തി ഇ​പ്പോ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ട് ആ​ശ്വാ​സ​ക​രം ത​ന്നെ. പ​ക്ഷേ, പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി എ​ന്ന ജ​നാ​വ​കാ​ശം ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ ​ദു​ഷ്ട​ലാ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്, ഒ​രി​ക്ക​ലും വ​ക​വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്.

