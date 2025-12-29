Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Dec 2025 6:00 AM IST
    29 Dec 2025 6:00 AM IST

    അതിജീവിതക്ക് നീതി ലഭിക്കുമോ?

    Rape Case
    2012 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ലെ​സ്ലി ഉ​ദ്വി​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘India’s Daughter’ എ​ന്ന ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി, ഇ​ന്ത്യ​യെ ഒ​രു നി​മി​ഷം കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. “ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മു​ഖം വി​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ന്നു” എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മു​ഖം വി​കൃ​ത​മാ​യ​തി​ന് ക​ണ്ണാ​ടി ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് അ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും മ​നോ​ഭാ​വം മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ​ന​ടി അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ കേ​സ്.

    അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ദു​ര​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ൾ നീ​തി​ക്കാ​യി നേ​രി​ടു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​വും ക​ഠി​ന​വു​മാ​യ യാ​ത്ര​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. ഒ​രു സ്ത്രീ ​പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യാ​ൽ, അ​വ​ൾ​ക്ക് കോ​ട​തി​യി​ൽ മാ​ത്രം അ​ല്ല, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ലും വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. അ​തി​ജീ​വി​ത നേ​രി​ട്ട​ത് ഒ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല; അ​ധി​കാ​ര​വും സ്വാ​ധീ​ന​വും ചേ​ർ​ന്ന ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​പ​വാ​ദ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​ക്തി​ത്വ​ഹ​ത്യ, സി​നി​മാ​ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഭീ​തി​ജ​ന​ക​മാ​യ മൗ​നം, “എ​ന്തി​നാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം കേ​സ് പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്?” എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ- ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ത​ന്നെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വി​ചാ​ര​ണ​യെ​ക്കാ​ൾ ഭീ​ക​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി.

    2012 India’s Daughter ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​യി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ മു​കേ​ഷ് സിം​ഗ് ന​ട​ത്തി​യ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്ത്രീ ​വി​രു​ദ്ധ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ന്റെ നേ​ർ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. “കു​ലീ​ന സ്ത്രീ​ക​ൾ രാ​ത്രി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​ല്ല”, “സ്ത്രീ​ക​ൾ സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു” തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഒ​രാ​ളു​ടെ ചി​ന്ത മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട്ട​ബോ​ധ​മാ​ണ്. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ കേ​സി​നോ​ട് സ​മൂ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച രീ​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ, ആ ​ബോ​ധം എ​ത്ര​മാ​ത്രം മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന ചോ​ദ്യം നാം ​സ്വ​യം ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.




    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ത​ന്നെ ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​ണ്. National Crime Records Bureau (NCRB) 2023-ലെ ​ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യി 4,48,211 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​ത്രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ശ​രാ​ശ​രി ഓ​രോ മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റി​ലും ഒ​രു സ്ത്രീ​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ക്കു​ന്നു; ഓ​രോ ഇ​രു​പ​ത്തൊ​മ്പ​ത് മി​നി​റ്റി​ലും ഒ​രു ബ​ലാ​ത്സം​ഗം. ഇ​ര​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും 18നും 30​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളി​ൽ 94 ശ​ത​മാ​ന​വും ഇ​ര​യ്ക്ക് പ​രി​ചി​ത​രാ​യ​വ​രാ​ണ്. ഇ​വ വെ​റും സം​ഖ്യ​ക​ള​ല്ല; ഇ​ത് ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ കു​റ്റ​പ​ത്ര​മാ​ണ്. 2021-ൽ 13,539 ​കേ​സു​ക​ൾ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍, 2023-ൽ ​ഇ​ത് 16,025 ആ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നു. കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ മാ​ത്രം 2021-ല്‍ 531 ​കേ​സു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള​ത്. 2023-ല്‍ 783 ​ആ​യി (47% വ​ര്‍ധി​ച്ചു). ഈ ​ക​ണ​ക്ക് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും സ​മാ​ശ്വാ​സ​മോ നീ​തി​യോ നേ​ര​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ്.

    സ്ത്രീ​പീ​ഡ​നം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മ​ല്ല, ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ ആ​യു​ധ​മാ​യി​പോ​ലും മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ സൈ​നി​ക പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ്ത്രീ​ക​ൾ വ​സ്ത്രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്ന ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട്. ഇ​റോം ഷ​ർ​മി​ള പ​തി​നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ നി​രാ​ഹാ​രം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ ബി​ൽ​ക്കീ​സ് ബാ​നു​വി​നെ പോ​ലെ എ​ത്ര സ്ത്രീ​ക​ളെ​യാ​ണ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ മൗ​ന​വും നി​യ​മ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് സ്ത്രീ ​പീ​ഡ​ന​ത്തെ അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​പ​ട​ത​യാ​കു​ന്ന​ത്. ബി​ൽ​ക്കീ​സ് ബാ​നു​വി​നെ കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​വ​രെ ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ​യി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​രാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ പൂ​മാ​ല​യ​ണി​ച്ചാ​ണ് വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ അ​നു​മോ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​ക രാ​ജ്യം ഇ​ന്ത്യ​യാ​യി​രി​ക്കും.

    സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി, വി​തു​ര, കി​ളി​രൂ​ർ, ക​വി​യൂ​ർ, കൊ​ട്ടി​യം, സൗ​മ്യ വ​ധം തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സു​ക​ള്‍ “ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം നാ​ട്” എ​ന്ന വി​ളി​പ്പേ​രി​ന​ക​ത്ത് ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ്.​സി​നി​മ​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും സ്ത്രീ​യെ എ​ങ്ങ​നെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. സ്ത്രീ​യെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സി​നി​മ​യും പ​ര​സ്യ​ലോ​ക​വും, പി​ന്നീ​ട് സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ല​പി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യൊ​രു വൈ​രു​ധ്യ​മാ​ണ്.




    അ​തി​ജീ​വി​ത ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യോ​ട് ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്.

    അ​തി​ജീ​വി​ത ഇ​ന്ന് ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യ​ല്ല, ഒ​രു ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മം തു​ല്യ​മാ​യി ബാ​ധ​ക​മാ​ണോ? അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള​വ​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​യാ​ൽ നീ​തി വ​ഴി​തെ​റ്റു​ന്നു​ണ്ടോ? ഒ​രു സ്ത്രീ ​സ​ത്യം പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വ​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മോ? India’s Daughter ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ കേ​സും ന​മ്മോ​ട് വീ​ണ്ടും ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നീ​തി​യെ അ​ള​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഒ​രു വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം അ​ല്ല. ഒ​രു സ്ത്രീ​യെ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും, അ​വ​ളു​ടെ മൗ​ന​ത്തെ കു​റ്റ​മാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും, അ​വ​ൾ ഒ​റ്റ​യ്ക്കു​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൈ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ നീ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​ത്രി​മാ​ർ ഇ​നി​യും നി​ര്ഭ​യ​ക​ളാ​യും അ​തി​ജീ​വി​ത​ക​ളാ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും.

    thayyiba.s@gmail.com

