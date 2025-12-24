Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightരാം ​നാ​രാ​യ​ണി​നോ​ട്...
    Articles
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 6:00 AM IST

    രാം ​നാ​രാ​യ​ണി​നോ​ട് നാം ​ചെ​യ്ത​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    രാം ​നാ​രാ​യ​ണി​നോ​ട് നാം ​ചെ​യ്ത​ത്
    cancel
    കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ചു​പേ​രി​ൽ നാ​ലാ​ളും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളോ ആ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ചി​ല​ർ നേ​ര​ത്തേ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​ണ്. ഇ​നി​യും സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്കം പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ആ​ണ് ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് എ​ന്ന് വ്യ​ക്തം.

    ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഈ ​കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്തു ന​ട​ന്ന ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ്. രാം ​നാ​രാ​യ​ണി​ന്റെ മൃ​ത​ശ​രീ​രം വാ​ള​യാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ്. സ്വ​ന്തം സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ മൃ​ത​ശ​രീ​രം അ​നാ​ഥ​മാ​യി കി​ട​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​വാം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​തി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ എ​ന്നെ വി​ളി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ എ​ന്റെ മ​റ്റു സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ വി​ളി​ച്ച് കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് സ്വ​ദേ​ശി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ‘‘25,000 രൂ​പ കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മൃ​ത​ശ​രീ​രം ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലേ​ക്ക് പാ​ർ​സ​ൽ ചെ​യ്യാം’’ എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്നാ​ണ്. മൃ​ത​ശ​രീ​രം വാ​ള​യാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്റെ വാ​ട​ക ഈ ​ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ജ​ബ്ബാ​റും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും അ​വി​ടെ എ​ത്തി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പൊ​ലീ​സ് മൃ​ത​ശ​രീ​രം ‘പാ​ർ​സ​ൽ’ ചെ​യ്തേ​നെ.

    കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ​യി​ൽ ‘നീ ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യാ​ണോ’ എ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​പ്പോ​ൾ രാം ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ത​ന്റെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ജി​ല്ല​യു​ടെ​യും ഒ​ക്കെ പേ​രു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തൊ​ന്നും കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ കൊ​ല​പാ​ത​കി​ക​ളാ​യ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​യാ​റാ​വു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​വി​ഡി​യോ കാ​ണു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും അ​ത് ഒ​രു വം​ശീ​യ വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന കൊ​ല​പാ​ത​കം ആ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം മ​ന​സ്സി​ലാ​കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്? സാ​ധാ​ര​ണ കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്നാ​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ആ​ണ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​സ്.​പി പ​റ​യു​ന്ന​ത് ക​ള​വു ന​ട​ത്തി എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടി എ​ത്തി​യ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​നോ​ട് ന​മ്മ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ വ​ലി​യ കു​റ്റം മ​ര​ണ ശേ​ഷ​വും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ദ്യം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഒ​രു നീ​തി​യും ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു കു​ടും​ബം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ട്. അ​മ്മ വാ​ത​രോ​ഗം വ​ന്നു ത​ള​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ള​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ കു​ടും​ബ​മാ​ണ് രാം ​നാ​രാ​യ​ണി​ന്റേ​ത്. അ​വ​ർ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഒ​ക്കെ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കും. അ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കാ​തെ​നോ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ന​മ്മു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്‌​താ​ൽ 2018ല്‍ ​ത​ഹ്‌​സീ​ന്‍ പൂ​നാ​വാ​ല ന​ല്‍കി​യ പൊ​തു​താ​ല്‍പ​ര്യ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ന​ൽ​കി​യ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ (അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ) നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള കേ​സും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണം. ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നീ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ക​യും സം​യ​മ​ന​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, ജ​ബ്ബാ​ർ അ​വി​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മൃ​ത​ശ​രീ​രം ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും കേ​സി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം ഇ​ല്ലാ​താ​യി​പ്പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ര​ണം ന​ട​ന്ന​തി​ന്റെ പി​റ്റേ ദി​വ​സ​മാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ബോ​ഡി പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ടു​ത​ന്നെ ഞാ​ൻ ജ​ബ്ബാ​റി​നെ ക​ണ്ടു. തൊ​ട്ട ദി​വ​സം മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്നെ​നി​ക്ക് എ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ജ​ബ്ബാ​റു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ​ത്ത​ന്നെ ഞാ​ൻ തൃ​ശൂ​രെ​ത്തി. ജ​ബ്ബാ​റും എ​ത്തി. രാം ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടു. അ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കു​ടും​ബം ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ​നി​ന്ന് തൃ​ശൂ​രി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്, ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട് മ​ണി​യോ​ടെ. ജ​ന​റ​ൽ ക​മ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ മൂ​ന്ന് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യാ​ണ് അ​വ​ർ ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം തൃ​ശൂ​രി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യും മാ​ന​സി​ക​മാ​യും ഏ​റെ ത​ള​ർ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​ച്ച് അ​വ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​വ​രെ മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ള​രെ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സാ​ക്ഷി​യാ​യ​ത്. അ​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗൗ​ര​വ​വും നി​യ​മ​വ​ശ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​വു​മാ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യു​മൊ​ക്കെ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ള​രെ കൃ​ത്യ​മാ​യി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ട​ത്തെ ക​ല​ക്‌​ട​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​ല​ക്ട​റെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യും ഒ​ക്കെ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ട് മൃ​ത​ദേ​ഹം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നോ കു​ടും​ബ​ത്തി​നെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നോ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന കാ​ര്യം ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ ഓ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​സാ​നം അ​ഷ്‌​റ​ഫി​ന്റെ ഉ​മ്മ അ​പേ​ക്ഷ കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടാ​ണ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​കു​ടും​ബം ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പ്ര​തി​നി​ധി​യെ​ങ്കി​ലും തൃ​ശൂ​രി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബം എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ് മൃ​ത​ദേ​ഹം കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ശ​രി​യാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ മൃ​ത​ദേ​ഹം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് കു​ടും​ബം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങൂ എ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ല മാ​ധ്യ​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും അ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ചോ​ദി​ച്ച​ത് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണോ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കാ​ണ് കു​ടും​ബം മോ​ർ​ച്ച​റി​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മ​ണി​യോ​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​നി​ന്ന് ആ​ർ.​ഡി.​ഒ വ​ന്നു. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മൃ​ദ​ദേ​ഹം കു​ടും​ബം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങ​ണം എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. വാ​ക്കാ​ൽ ഉ​ള്ള ഉ​റ​പ്പു​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചു. രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള ഉ​റ​പ്പു ത​രാ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഡി.​ഒ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാം എ​ന്നും ക​ല​ക്റ്റ​റോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച ശേ​ഷം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ എ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ത്രി 10 മ​ണി​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തേ ആ​ർ.​ഡി.​ഒ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹ​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും മി​നി​റ്റ്സ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തൃ​ശൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ന്റെ ഉ​റ​പ്പി​ല്ലാ​തെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​പ്പോ​ൾ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച ശേ​ഷം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടി​യ വി​വ​രം.

    കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ചു​പേ​രി​ൽ നാ​ലാ​ളും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളോ ആ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ചി​ല​ർ നേ​ര​ത്തേ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​ണ്. ഇ​നി​യും സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്കം പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ആ​ണ് ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്ക് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ആ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്? അ​ത് ന​ട​ത്തി​യ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു വം​ശീ​യ വി​ദ്വേ​ഷ കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്നി​ട്ട് അ​ഞ്ചു ദി​വ​സം വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു കേ​ര​ളം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ. അ​ഞ്ചു ദി​വ​സം മൃ​ത​ശ​രീ​രം മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ കി​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യു​ടെ അ​ങ്ങേ​ത്ത​ല​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ക​ണ്ട​ത്. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നു കേ​സെ​ടു​ക്കാ​തെ വെ​റും കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ക്കി എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ വം​ശീ​യ വി​ദ്വേ​ഷ കൊ​ല​യ​ല്ല ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നും നേ​ര​ത്തേ സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ചി​ല കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് എ​ന്നും പ​ല​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsMob Lynchingwalayarpalakkad mob lynchKerala News
    News Summary - walayar-mob-lynching
    Similar News
    Next Story
    X