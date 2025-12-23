Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാം നാരായണിന് നീതിതേടി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 7:00 AM IST

    രാം നാരായണിന് നീതിതേടി ജബ്ബാർ മോർച്ചറിക്ക് മുന്നിൽ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരുന്നു; മൂന്നാം നാൾ സർക്കാർ കണ്ണുതുറന്നു, ആരാണ് ജബ്ബാർ..?

    text_fields
    bookmark_border
    രാം നാരായണിന് നീതിതേടി ജബ്ബാർ മോർച്ചറിക്ക് മുന്നിൽ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരുന്നു; മൂന്നാം നാൾ സർക്കാർ കണ്ണുതുറന്നു, ആരാണ് ജബ്ബാർ..?
    cancel
    camera_alt

    കൊല്ലപ്പെട്ട രാം നാരായൺ, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ തൃ​ശൂ​രി​ൽ

    തൃ​ശൂ​ർ: ‘‘ഇ​നി​യെ​നി​ക്കൊ​ന്ന് കു​ളി​ച്ച് സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങ​ണം. ക​ണ്ണൊ​ന്ന​ട​ച്ചി​ട്ട് മൂ​ന്ന് രാ​ത്രി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ​യും പൊ​തു​​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ണ്ണു​തു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മേ ആ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. രാം ​നാ​രാ​യ​ണി​ന് നീ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യും നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്’’ -തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ള​യാ​റി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്ന ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് സ്വ​ദേ​ശി രാം ​നാ​രാ​യ​ൺ ഭാ​ഗേ​ലി​ന്റെ ച​ത​ഞ്ഞ​ര​ഞ്ഞ മു​ഖം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​​ൽ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​ന് ഓ​ർ​മ​വ​ന്ന​ത് ആ​രോ​രും തു​ണ​ക്കെ​ത്താ​തെ മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്തെ തെ​രു​വി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്ന സ്വ​ന്തം സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ഷ്റ​ഫി​നെ​യാ​ണ്. പി​ന്നെ ഒ​രു നി​മി​ഷം​​പോ​ലും അ​യാ​ൾ​ക്ക് അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. അ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് വ​ണ്ടി​ക​യ​റി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് മോ​ർ​ച്ച​റി​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ട കാ​ഴ്ച ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജ​ബ്ബാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    രാം ​നാ​രാ​യ​ണി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ശ​ശി​കാ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് 3750 രൂ​പ വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് വാ​ള​യാ​ർ പൊ​ലീ​സ് ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. നി​ർ​മാ​ണ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​താ​നും അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ത്ര​യും വേ​ഗം മൃ​ത​ദേ​ഹം ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​വി​ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ധി​റു​തി കാ​ട്ടി. ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ചെ​ല​വി​​ലേ​ക്ക് 25,000 രൂ​പ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ​ശി​കാ​ന്തി​നോ​ട് പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ‘നീ ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യ​ല്ലേ​ടാ’ എ​ന്നാ​​ക്രോ​ശി​ച്ച് ഹി​ന്ദു​ത്വ ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ൾ ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദ​ലി​ത് പൗ​ര​നെ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്ന കേ​സാ​ണ് ഇ​ത്ര ല​ളി​ത​മാ​യി നി​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​ബ്ബാ​ർ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മൃ​ത​ദേ​ഹം കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് വാ​ശി​പി​ടി​ച്ചു.

    സാ​ധ്യ​മാ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യൊ​ക്കെ അ​വി​ടേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി. മ​റു​വാ​ക്ക് അം​ബി​ക, പി.​യു.​സി.​എ​ൽ, സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത്മൂ​വ്മെ​ന്റ് നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രൊ​ക്കെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നെ​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മോ​ർ​ച്ച​റി​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ ജ​ബ്ബാ​ർ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ന് മു​ന്നി​ൽ​ത​ന്നെ ഉ​റ​ങ്ങാ​തെ കാ​ത്തി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ റ​വ​ന്യൂ​മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ നി​ല​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വെ​ണ്ണ​ല​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്

    മ​ല​പ്പു​റം പ​റ​പ്പൂ​ർ മൂ​ച്ചി​ങ്ങാ​ട് കു​ഞ്ഞീ​തു​വി​ന്റെ​യും റു​ഖി​യ​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​ണ് ജ​ബ്ബാ​റും അ​ഷ്റ​ഫും. ചെ​റി​യ മാ​ന​സി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള അ​ഷ്റ​ഫ് മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്ത് ജോ​ലി നോ​ക്കി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ 27നാ​ണ് ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം പാ​ക് അ​നു​കൂ​ല മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് അ​ഷ്റ​ഫി​നെ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്ന​ത്.

    ത​ല്ലി മു​റി​വു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ​പോ​യി മു​ള​കു​പൊ​ടി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ജ്യേ​ഷ്ഠ​ന്റെ മു​റി​വി​ൽ പു​ര​ട്ടി​യ കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ നീ​റി. ആ ​നീ​റ്റ​ലും പി​ട​യ​ലു​മാ​ണ് അ​യാ​ളെ തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ വം​ശ​വെ​റി ​കൊ​ല​യാ​ക​ണം രാം ​നാ​രാ​യ​ണി​ന്റേ​തെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി കേ​ര​ളം ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ജ​ബ്ബാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:palakkad mob lynchMurder CaseKeralaThrissur
    News Summary - Jabbar's fight to get justice for Ram Narayan
    Similar News
    Next Story
    X