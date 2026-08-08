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    Articles
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 6:00 AM IST

    അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വാ​ർ പ്ലേ

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    താ​ങ്ക​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലി​രി​പ്പ് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ൽ സ​ര​സ​മാ​യി ശരദ് പ​വാ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത് ‘‘അ​തെ​നി​ക്കു പോ​ലും അ​റി​യി​ല്ല​ല്ലോ’’ എ​ന്നാ​ണ്
    അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വാ​ർ പ്ലേ
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    സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച നാ​ടെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യി​ൽ അ​ഭി​ര​മി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത കൂ​റു​മാ​റ്റ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പു​തു ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ദ്ധ​വ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി ര​ണ്ടാ​യി പി​ള​ർ​ത്തി​യ ശ​ര​ദ് പ​വാ​റി​ന്റെ എ​ൻ.​സി.​പി​യെ വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ച​ര​ട് വ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​ഭ്യൂ​ഹം. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അം​ഗ​ബ​ലം കൂ​ട്ടു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ​യും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ പ​ഴ​മു​റ​ക്കാ​രു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. പ്രാ​യോ​ഗി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശാ​നാ​യ ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ, ഈ ​അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മൗ​നം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. താ​ങ്ക​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലി​രി​പ്പ് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ൽ സ​ര​സ​മാ​യി പ​വാ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത് ‘‘അ​തെ​നി​ക്കു പോ​ലും അ​റി​യി​ല്ല​ല്ലോ’’ എ​ന്നാ​ണ്.

    ര​ണ്ട് എ​ൻ.​സി.​പി​ക​ളു​ടെ​യും ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളും ബി.​ജെ.​പി ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും ത​മ്മി​ൽ ഒ​ളി​ഞ്ഞും തെ​ളി​ഞ്ഞും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യും മ​ക​ൾ സു​പ്രി​യ സു​ലെ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യെ​ന്നോ​ണം ഇ​രു​പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​ക്ക​ളും അ​മി​ത് ഷാ​യെ ക​ണ്ടു. എ​ൻ.​സി.​പി​ക​ൾ ല​യി​ച്ച് എ​ൻ.​ഡി.​എ പ​ക്ഷ​ത്ത് ചേ​രു​മെ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്കെ ഒ​റ്റ​വാ​ക്യം​കൊ​ണ്ട് പ​വാ​റ​ത് ത​ണു​പ്പി​ച്ചു; അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ചോ​ദ്യ​ത്തി​നേ പ്ര​സ​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​വാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    എ​ട്ട് എം.​പി​മാ​രു​ള്ള പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വേ​ണം. എ​ന്നാ​ല​ത് ര​ണ്ട് എ​ൻ.​സി.​പി​യും ല​യി​ച്ചി​ട്ടു മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലി​രി​പ്പ്. എ​ന്നാ​ൽ, ‘ശി​വ്-​ശാ​ഹു-​ഫു​ലെ-​അം​ബേ​ദ്ക​ർ’ ഫി​ലോ​സ​ഫി അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ക്കി​യ ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് ഉ​റ്റു​നോ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ഫി​ലോ​സ​ഫി കൈ​വി​ടാ​തെ​യാ​ണ് അ​ജി​ത് പ​വാ​ർ ത​ന്റെ മ​ര​ണം​വ​രെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. അ​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ജി​ത് പ​വാ​റി​ന് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗു​രു​വാ​യ പ​വാ​റു​മാ​യി വ​ഴി​പി​രി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബ കാ​ര​ണ​വ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ പ​വാ​റി​ന്റെ ത​ണ​ലി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ജി​ത്. എ​ൻ.​സി.​പി ല​യ​ന ച​ർ​ച്ച​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത് അ​ജി​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്തെ ജ​യ​ന്ത് പാ​ട്ടീ​ലു​മാ​യി ല​യ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ല​യ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് ജ​നു​വ​രി 28ന് ​ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ ബാ​രാ​മ​തി​യി​ൽ വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ന്ന് അ​ജി​തി​ന്റെ ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​യു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടെ ല​യ​ന ച​ർ​ച്ച വാ​ദം അ​ജി​ത് പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​ള്ളി. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ന്ന് ന​ട​ന്നി​ട്ടേ​യി​ല്ല എ​ന്ന​വ​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

    അ​ജി​ത് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം നാ​ൾ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​വും ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ധ​വ സു​നേ​ത്ര പ​വാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. പാ​ർ​ട്ടി ഹൈ​ജാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​കും തി​ര​ക്കി​ട്ട ഈ ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ട്ടു. ല​യ​ന ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ആ​രാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. പാ​ർ​ട്ടി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ഉ​ട​ൻ, അ​ജി​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​നും താ​ൻ ചു​മ​ത​ല ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​യി​ലെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ന​ട​ത്തി​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് ക​ത്ത​യ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സു​നേ​ത്ര ആ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ത്. അ​ജി​ത് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി വ​ർ​ക്കി​ങ്ങ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഫു​ൽ പ​ട്ടേ​ലി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു ന​ൽ​കി​യ​ത് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. സു​നേ​ത്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് അ​യ​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഫു​ല്‍ പ​ട്ടേ​ലും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ ത​ട്ക്ക​രെ​യും പ​ദ​വി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത വെ​റും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി. അ​ജി​തി​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ പാ​ർ​ത്ഥ​യും ജ​യും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി. ശ​ര​ദ് പ​വാ​റി​ന്റെ വ​ലം​കൈ ആ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഫു​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ. അ​തു​പോ​ലെ അ​ജി​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലാ​യി​രു​ന്നു സു​നി​ൽ ത​ട്ക​രെ. സു​നേ​ത്ര​യെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും പാ​ർ​ട്ടി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ നാ​ല് ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സാ​ധു​ത​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ് സി​ങ് ത​ന്നെ സു​നേ​ത്ര​ക്ക് വ​ക്കീ​ൽ നോ​ട്ടീ​സ​യ​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും തേ​ടി കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സു​നേ​ത്ര​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ.

    ല​യ​ന നീ​ക്ക​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രാ​ണെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള ഉ​ത്ത​രം സു​നേ​ത്ര​യും മ​ക്ക​ളു​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. സു​നേ​ത്ര​യെ മു​ന്നി​ലി​രു​ത്തി പാ​ർ​ട്ടി​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ത്ഥ പ​വാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ല​രും അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​കും​വി​ധ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ന​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​മു​ഖ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സു​നേ​ത്ര. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പാ​ർ​ത്ഥ​ക്കൊ​പ്പം ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ പ​റ​ന്നെ​ത്തി​യ​ത്. സു​നേ​ത്ര​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ വെ​ച്ച് മ​റ്റു നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മി​ല്ലാ​തെ ആ​റു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ച​ർ​ച്ച​ന​ട​ന്നു. ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് വേ​ണ്ടി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ല്ലാം സു​നേ​ത്ര മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ട്ട് എം.​പി​മാ​രു​ള്ള ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്തെ ഒ​പ്പം​കൂ​ട്ടാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ല​യ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് സു​നേ​ത്ര​ക്ക് അ​റി​യാം. അ​ങ്ങ​നെ വ​ന്നാ​ൽ എ​ന്തു ന​യം സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച കൂ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, എ​ന്താ​ണ് പ​വാ​റി​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ലെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും പി​ടി​കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രേ​സ​മ​യം ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യും വി​ല​പേ​ശു​ക​യാ​ണ് പ​വാ​റെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം. പാ​ർ​ട്ടി​യെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ല​യി​പ്പി​ക്കാ​നും മ​ക​ൾ​ക്കും ത​ന്റെ വി​ശ്വ​സ്ത​ർ​ക്കും മു​ന്തി​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കാ​നും ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് പ​വാ​ർ-​മോ​ദി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളെ ചി​ല​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാം ക​ല​ങ്ങി​ത്തെ​ളി​യാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​ത​ന്നെ.

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    TAGS:opinionFake NewsSocial Media
    News Summary - അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വാ​ർ പ്ലേ
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