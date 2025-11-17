Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 8:14 AM IST

    കേരള ജംഇയ്യതുൽ ഉലമ: നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വൈജ്ഞാനിക ഗരിമ

    മു​സ്‌​ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത​ക​ളി​ൽ വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ​യും തി​രു​ന​ബി​യു​ടെ ച​ര്യ​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ത​വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ പ​ങ്ക് സു​വി​ദി​ത​മാ​ണ്...
    മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര​യി​ലെ മു​സ്‌​ലിം ന​വോ​ത്ഥാ​ന വ​ഴി​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് മു​സ്‌​ലിം ഐ​ക്യ​സം​ഘ​വും അ​തി​ന്റെ കൈ​വ​ഴി​യാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യും. മ​ഖ്‌​ദി ത​ങ്ങ​ൾ, ഹ​മ​ദാ​നി ത​ങ്ങ​ൾ, വ​ക്കം മൗ​ല​വി മു​ത​ലാ​യ​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് 1922ൽ ​കേ​ര​ള മു​സ്‌​ലിം ഐ​ക്യ​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​ത്. അ​റി​വി​ല്ലാ​യ്മ​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മു​സ്‌​ലിം സ​മൂ​ഹം എ​ല്ലാ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ഐ​ക്യ​സം​ഘം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് പ​ണ്ഡി​ത​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി.

    നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ദ​ർ​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​രും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ബാ​ഖി​യാ​തു​സ്സ്വാ​ലി​ഹാ​ത്, ജാ​മി​അ ദാ​റു​സ്സ​ലാം, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ജാ​മി​അ ദാ​റു​ൽ ഉ​ലൂം ദ​യൂ​ബ​ന്ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ന്ന​ത ദ​ർ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രു​മാ​യ അ​നേ​കം പ​ണ്ഡി​ത​ർ മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യോ കൂ​ടി​ച്ചേ​രാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ അ​വ​ർ സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    1924ൽ ​ആ​ലു​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കേ​ര​ള മു​സ്‌​ലിം ഐ​ക്യ​സം​ഘം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​ണ​പ്പാ​ട്ട് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യും ഇ.​കെ. മൗ​ല​വി​യും കാ​സ​ർ​കോ​ട് മു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​രെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് അ​ഞ്ഞൂ​റി​ലേ​റെ പ​ണ്ഡി​ത​രെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി. അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ 1924 മേ​യ് 10,11,12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ വെ​ല്ലൂ​ർ ബാ​ഖി​യാ​ത്ത് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ഹ​സ്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. ഐ​ക്യ​സം​ഘം കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    കെ.​എം. മൗ​ല​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ മു​ഖ​പ​ത്ര​മാ​യി അ​ൽ മു​ർ​ശി​ദ് മാ​സി​ക 1935ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ അ​ൽ മു​ർ​ശി​ദ് മാ​സി​ക ഖു​ർ​ആ​നും ന​ബി​ച​ര്യ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന ഭാ​ഷ​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.


    1947ൽ ​ചാ​ലി​ല​ക​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ പു​ത്ര​ൻ എം.​സി.​സി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി മി​ക​ച്ച മ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​ളി​ക്ക​ലി​ൽ മ​ദീ​ന​ത്തു​ൽ ഉ​ലൂം (നോ​ള​ജ് സി​റ്റി) സ്ഥാ​പി​ച്ചു. പ്ര​ഗ​ല്ഭ​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മി​ക​ച്ച ഗ്ര​ന്ഥ​ശേ​ഖ​ര​വും ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും മ​ദീ​ന​ത്തു​ൽ ഉ​ലൂം കാ​മ്പ​സി​നെ അ​തു​ല്യ​മാ​ക്കി. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ മ​ദ​നി​മാ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളാ​ണ് അ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    1950ൽ ​കെ.​എം. മൗ​ല​വി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും എ​ൻ.​വി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മൗ​ല​വി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന കേ​ര​ള ന​ദ്‍വ​ത്തു​ൽ മു​ജാ​ഹി​ദീ​ൻ-​കെ.​എ​ൻ.​എം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ മു​ജാ​ഹി​ദ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഭ​യാ​യി മാ​റി.

    കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ 1968ൽ ​സ്ഥാ​പി​ച്ച മോ​ങ്ങം അ​ൻ​വാ​റു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം വ​നി​ത അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ് മു​സ്‌​ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ന് യു.​ജി.​സി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത ഗ്രേ​ഡു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​യ്ഡ​ഡ് വ​നി​ത അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജാ​ണി​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത് കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​രി​യാ​യ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്കും ക​ർ​മ​സ​ര​ണി​യി​ലേ​ക്കും വ​ഴി​ന​ട​ത്താ​ൻ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ഉ​ൾ​ക്ക​ന​മു​ള്ള പ​ണ്ഡി​ത​ർ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും പ​ഠി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ഒ​ട്ടേ​റെ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് ചെ​റു​ത​ല്ല.

    മു​സ്‌​ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത​ക​ളി​ൽ വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ​യും തി​രു​ന​ബി​യു​ടെ ച​ര്യ​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ത​വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ പ​ങ്ക് സു​വി​ദി​ത​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ ഫ​ത്‌​വ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​രോ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​ഠി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്നു. വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ​യും അ​തി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മാ​യ പ്ര​വാ​ച​ക​ച​ര്യ​യു​ടെ​യും പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ട​വ​ണ്ണ ജാ​മി​അ ന​ദ്‍വി​യ്യ, പു​ളി​ക്ക​ൽ ജാ​മി​അ സ​ല​ഫി​യ്യ എ​ന്നി​വ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ത്ത​രം ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ മ​ത​നി​രാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്കും അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​ബോ​ധ​ക​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.

    സ​ർ​വ​ശ​ക്ത​നാ​യ നാ​ഥ​ന്റെ കാ​രു​ണ്യ​ത്താ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നി​പ്പു​റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ ക​ർ​മ​വീ​ഥി​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പ​ണ്ഡി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ.

