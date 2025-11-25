Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightപ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലും...
    Articles
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 7:00 AM IST

    പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലും പ​ത​റാ​ത്ത പോ​രാ​ളി

    text_fields
    bookmark_border
    ”ഇ​​തൊ​​രു തി​​രി​​ച്ച​​ടി​​യാ​​ണ്, അ​​വ​​സാ​​ന​​മ​​ല്ല. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ മൂ​​ന്ന് വ​​ർ​​ഷ​​ത്തേ​​ക്കാ​​ൾ ഇ​​ര​​ട്ടി ഊ​​ർ​​ജ​​ത്തോ​​ടെ ഞാ​​ൻ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കും. പി​​ന്മാ​​റ്റ​​മി​​ല്ല, കീ​​ഴ​​ട​​ങ്ങ​​ലു​​മി​​ല്ല. ബി​​ഹാ​​റി​​നോ​​ടു​​ള്ള എ​​ന്റെ അ​​ഭ്യ​​ർ​​ഥ​​ന ഇ​​താ​​ണ്: ഒ​​രു ദി​​വ​​സം ജാ​​തി​​ക്കും മ​​ത​​ത്തി​​നും സൗ​​ജ​​ന്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും മു​​ക​​ളി​​ൽ ഉ​​യ​​രു​​ക. നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ മ​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക് നാ​​ടു​​വി​​ട്ടു​​പോ​​കേ​​ണ്ടാ​​ത്ത ഒ​​രു ഭാ​​വി​​ക്കാ​​യി വോ​​ട്ട് ചെ​​യ്യു​​ക.
    പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലും പ​ത​റാ​ത്ത പോ​രാ​ളി
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​​ശാ​​ന്ത് കി​​ഷോ​​ർ

    ​​ഥാ​​ർ​​ഥ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലെ ചി​​ല സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ നാ​​ടോ​​ടി​​ക്ക​​ഥ​​ക​​ളി​​ൽ കേ​​ൾ​​ക്കാ​​റു​​ള്ള​​തു​​പോ​​ലു​​ള്ള നാ​​ട​​കീ​​യ​​ത സ​​മ്മാ​​നി​​ക്കാ​​റു​​ണ്ട്. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ബി​​ഹാ​​ർ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ലം ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ സ​​മ്പ​​ന്ന​​മാ​​യ നാ​​ടോ​​ടി​​ക്ക​​ഥ​​ക​​ളേ​​ക്കാ​​ൾ വി​​ചി​​ത്ര​​മാ​​ണ്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് ന​​മു​​ക്ക് കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ള്ള​​തു​​പോ​​ലെ പ​​റ​​യാം: തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് അ​​മ്പ​​ര​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ഫ​​ല​​മാ​​ണ് ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ അ​​തി​​ലേ​​റെ അ​​തി​​ശ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ര്യം, ഫ​​ല​​പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന ശേ​​ഷം ജ​​യി​​ച്ച​​വ​​രും തോ​​റ്റ​​വ​​രും പെ​​രു​​മാ​​റു​​ന്ന രീ​​തി​​യാ​​ണ്.

    എ​​ൻ.​​ഡി.​​എ നേ​​ടി​​യ വ​​ൻ വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ൽ നി​​രീ​​ക്ഷ​​ക​​രും വി​​ദ​​ഗ്ധ​​രും അ​​മ്പ​​ര​​ന്നി​​രി​​ക്കെ, പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​മാ​​യ മ​​ഹാ​​സ​​ഖ്യം ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ മോ​​ശം പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ത്തി​​ൽ പ​​ക​​ച്ചു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. എ​​ൻ.​​ഡി.​​എ​​യു​​ടെ പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി​​യ മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി നി​​തീ​​ഷ് കു​​മാ​​ർ പ​​തി​​വു​​പോ​​ലെ നി​​ഗൂ​​ഢ​​മാ​​യ മൗ​​നം തു​​ട​​ർ​​ന്നു; മ​​ഹാ​​സ​​ഖ്യ​​ത്തി​​ന്റെ മു​​ഖ​​മാ​​യ തേ​​ജ​​സ്വി യാ​​ദ​​വും മൗ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. പാ​​ർ​​ട്ടി എം.​​എ​​ൽ.​​എ​​മാ​​രും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രും വോ​​ട്ട് അ​​ട്ടി​​മ​​റി എ​​ന്ന് ഉ​​റ​​ക്കെ ആ​​രോ​​പി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴും തേ​​ജ​​സ്വി മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മു​​ന്നി​​ൽ വ​​ന്നി​​ല്ല.

    ഇ​​തി​​ൽ നി​​ന്നെ​​ല്ലാം വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​ണ് പ്ര​​ശാ​​ന്ത് കി​​ഷോ​​റി​​ന്റെ നി​​ല​​പാ​​ട്. ക​​ന്നി​​യ​​ങ്ക​​ത്തി​​നി​​റ​​ങ്ങി​​യ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ‘ജ​​ൻ സു​​രാ​​ജ് പാ​​ർ​​ട്ടി’ ഒ​​രു സീ​​റ്റ് പോ​​ലും നേ​​ടാ​​നാ​​കാ​​തെ ക​​ന​​ത്ത പ​​രാ​​ജ​​യം ഏ​​റ്റു​​വാ​​ങ്ങി. എ​​ന്നി​​ട്ടും പ്ര​​ശാ​​ന്ത് മാ​​ന്യ​​ത​​യോ​​ടെ മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളെ നേ​​രി​​ട്ടു. അ​​ദ്ദേ​​ഹം പൂ​​ർ​​ണ ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യും എ​​ല്ലാ ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും മ​​റു​​പ​​ടി ന​​ൽ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

    ഞാ​​ൻ ആ ​​വാ​​ർ​​ത്ത​​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തി​​ട്ടി​​ല്ല. നി​​ങ്ങ​​ളെ​​പ്പോ​​ലെ ഞാ​​നും ഈ ​​ഫ​​ല​​ത്തി​​ൽ അ​​മ്പ​​ര​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്, ആ​​ക​​യാ​​ൽ, ആ​​ഴ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള വി​​ശ​​ക​​ല​​ന​​ത്തി​​ന് മു​​തി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ത​​ൽ​​ക്കാ​​ലം ഏ​​ജ​​ൻ​​സി റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടു​​ക​​ളെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കി പ്ര​​ശാ​​ന്ത് കി​​ഷോ​​ർ പ​​റ​​ഞ്ഞ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ, ചു​​രു​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ എ​​ന്നാ​​ൽ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്ലാ​​തെ, ഇ​​വി​​ടെ ചേ​​ർ​​ക്കു​​ന്നു:

    പ​​രാ​​ജ​​യം സ​​മ്മ​​തി​​ക്കു​​ന്നു

    ‘‘ബി​​ഹാ​​റി​​ലെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തെ മാ​​റ്റ​​ണ​​മെ​​ന്ന സ്വ​​പ്ന​​വു​​മാ​​യി ജാ​​തി​​യോ സൗ​​ജ​​ന്യ​​ങ്ങ​​ളോ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ക്കാ​​തെ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം, തൊ​​ഴി​​ൽ, കു​​ടി​​യേ​​റ്റം ത​​ട​​യ​​ൽ, സ​​ദ്ഭ​​ര​​ണം എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ൽ ശ്ര​​ദ്ധ കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ച്ചാ​​ണ് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ന്ന​​ത്; ഞ​​ങ്ങ​​ൾ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​ശ്വാ​​സം നേ​​ടാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​തി​​ന്റെ നൂ​​റ് ശ​​ത​​മാ​​നം ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്ത​​വും ഞാ​​ൻ ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കു​​ന്നു. വോ​​ട്ടു​​കി​​ട്ടാ​​ത്ത​​ത് ഒ​​രു കു​​റ്റ​​മ​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് ബി​​ഹാ​​റി​​ലെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​ത് എ​​ന്റെ പ​​രാ​​ജ​​യ​​മാ​​ണ്.

    നി​​തീ​​ഷ് കു​​മാ​​റി​​നും എ​​ൻ.​​ഡി.​​എ​​ക്കും അ​​ഭി​​ന​​ന്ദ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ. എ​​ന്നാ​​ൽ, ന​​മു​​ക്ക് പ​​ച്ച​​യാ​​യി സം​​സാ​​രി​​ക്കാം: വോ​​ട്ടെ​​ടു​​പ്പി​​ന് ആ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ​​ക്കു​​മു​​മ്പ് ഒ​​രു സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ 40,000 കോ​​ടി രൂ​​പ വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ​​ക്ക് നേ​​രി​​ട്ട് കൈ​​മാ​​റു​​ക​​യോ വാ​​ഗ്ദാ​​നം ചെ​​യ്യു​​ക​​യോ ചെ​​യ്ത​​ത് സ്വ​​ത​​ന്ത്ര ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ മു​​മ്പൊ​​രി​​ക്ക​​ലും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ഓ​​രോ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ലും പ​​തി​​നാ​​യി​​ര​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്ക് 10,000 രൂ​​പ വീ​​തം അ​​ക്കൗ​​ണ്ടി​​ൽ ല​​ഭി​​ച്ചു, 1.5 കോ​​ടി ആ​​ളു​​ക​​ൾ​​ക്ക് ര​​ണ്ടു​​ല​​ക്ഷം രൂ​​പ​​യു​​ടെ വാ​​യ്പ​​യും വാ​​ഗ്ദാ​​നം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ഇ​​തു​​വ​​ഴി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ആ​​യു​​ധ​​മാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ആ​​ളു​​ക​​ൾ വോ​​ട്ട് വി​​റ്റു എ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ പ​​റ​​യു​​ന്നി​​ല്ല-​​പ​​തി​​നാ​​യി​​രം രൂ​​പ​​ക്ക് ആ​​രും സ്വ​​ന്തം ഭാ​​വി വി​​ൽ​​ക്കി​​ല്ല-​​പ​​ക്ഷേ സ​​മ​​യം നോ​​ക്കി​​യു​​ള്ള ഇ​​ത്ത​​രം ആ​​നു​​കൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ൾ സ്വാ​​ധീ​​നി​​ക്കും എ​​ന്ന​​ത് നി​​ഷേ​​ധി​​ക്കാ​​നാ​​വി​​ല്ല. അ​​തി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ൽ ജെ.​​ഡി.​​യു 25 സീ​​റ്റി​​ന് താ​​ഴെ പോ​​കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​പ്ര​​വ​​ച​​ന​​ത്തി​​ൽ ഞാ​​ൻ ഉ​​റ​​ച്ചു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു.

    വാ​​ഗ്ദാ​​നം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ട ആ ​​ഒ​​ന്ന​​ര​​ക്കോ​​ടി സ്ത്രീ​​ക​​ളി​​ൽ അ​​ഞ്ചു​​ല​​ക്ഷം പേ​​ർ​​ക്കെ​​ങ്കി​​ലും ര​​ണ്ടു​​ല​​ക്ഷം രൂ​​പ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി ല​​ഭി​​ച്ചാ​​ൽ ഞാ​​ൻ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം വി​​ടും. നി​​തീ​​ഷ് കു​​മാ​​ർ മു​​ഴു​​വ​​ൻ പേ​​ർ​​ക്കും പ​​ണം ന​​ൽ​​കു​​ക​​യും ഈ ​​ജ​​ന​​വി​​ധി വി​​ല​​ക്ക് വാ​​ങ്ങി​​യ​​ത​​ല്ലെ​​ന്ന് തെ​​ളി​​യി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്താ​​ൽ, അ​​ന്നു​​ത​​ന്നെ ഞാ​​ൻ വി​​ര​​മി​​ക്കും-​​അ​​തി​​ൽ മ​​റ്റ് ഉ​​പാ​​ധി​​ക​​ളൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ല.’’

    ന​​ഗ്ന​​മാ​​യ അ​​ധി​​കാ​​ര ദു​​ർ​​വി​​നി​​യോ​​ഗം

    ‘‘ഇ​​ത് ഭ​​ര​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല, തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് എ​​ൻ​​ജി​​നീ​​യ​​റി​​ങ് ആ​​യി​​രു​​ന്നു. ‘ജീ​​വി​​ക ദി​​ദി’​​മാ​​രെ പാ​​ർ​​ട്ടി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചു, അ​​വ​​സാ​​ന ര​​ണ്ട് മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​ൽ വോ​​ട്ടി​​ലു​​ണ്ടാ​​യ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നാ​​കാ​​ത്ത 15-20 ശ​​ത​​മാ​​നം വ​​ർ​​ധ​​ന സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ൽ​​കാ​​ൻ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ വി​​സ​​മ്മ​​തി​​ക്കു​​ന്നു. പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷം ഈ ​​വി​​ഷ​​യം ഗൗ​​ര​​വ​​മാ​​യി ക​​ണ്ട് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യെ സ​​മീ​​പി​​ക്കു​​ക​​യും മാ​​തൃ​​കാ പെ​​രു​​മാ​​റ്റ​​ച്ച​​ട്ട​​ത്തി​​ന്റെ (Model Code of Conduct) പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും വേ​​ണം.

    എ​​നി​​ക്ക് രാ​​ജി​​വെ​​ക്കാ​​ൻ പ​​ദ​​വി​​ക​​ളൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ല. ബി.​​ജെ.​​പി​​യെ സ്പ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ൾ മ​​ണ്ണി​​ൽ ല​​യി​​ച്ചു​​ചേ​​രു​​ന്ന​​താ​​ണ് ന​​ല്ല​​തെ​​ന്ന് ശ​​പ​​ഥം ചെ​​യ്യു​​ക​​യും, പി​​ന്നീ​​ട് മൂ​​ന്നു​​ത​​വ​​ണ അ​​വ​​രെ കെ​​ട്ടി​​പ്പി​​ടി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത നി​​തീ​​ഷ് കു​​മാ​​ർ അ​​ല്ല ഞാ​​ൻ. ജെ.​​ഡി.​​യു 25 സീ​​റ്റ് ക​​ട​​ന്നാ​​ൽ സ​​ജീ​​വ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം വി​​ടു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ഞാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്-​​അ​​ല്ലാ​​തെ ബി​​ഹാ​​ർ വി​​ട്ടു​​പോ​​കു​​മെ​​ന്ന​​ല്ല. ക​​സേ​​ര​​ക​​ളി​​ക്കു​​ള്ള രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം ഞാ​​ൻ നേ​​ര​​ത്തെ ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച​​താ​​ണ്. ഞാ​​ൻ ഇ​​വി​​ടെ​​യു​​ള്ള​​ത് ഒ​​രു ദൗ​​ത്യ​​ത്തി​​നാ​​ണ്, ബി​​ഹാ​​റി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ഒ​​ളി​​ച്ചോ​​ടു​​മെ​​ന്ന് ആ​​രെ​​ങ്കി​​ലും ക​​രു​​തു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​വ​​ർ​​ക്ക് തെ​​റ്റി.

    ബി​​ഹാ​​റി​​ന് എ​​ന്തി​​നാ​​ണ് ഒ​​രു പു​​തി​​യ വ്യ​​വ​​സ്ഥി​​തി എ​​ന്ന് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ ഞ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ആ​​ർ.​​ജെ.​​ഡി വ​​ന്നാ​​ൽ ‘ജം​​ഗി​​ൾ രാ​​ജ്’ തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രു​​മെ​​ന്ന ഭ​​യ​​ത്താ​​ൽ ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രി​​ൽ പ​​ല​​രും എ​​ൻ.​​ഡി.​​എ​​യി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​യി. ചി​​ല നേ​​താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രാ​​യ ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ എ​​തി​​ർ​​പ്പു​​ക​​ളി​​ൽ മാ​​റ്റ​​മി​​ല്ല. ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ൻ.​​ഡി.​​എ​​ക്ക് ഭ​​രി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള അ​​ധി​​കാ​​രം ന​​ൽ​​കി, പ​​ക്ഷേ അ​​ത് ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ളെ ഇ​​ല്ലാ​​താ​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. ഞ​​ങ്ങ​​ൾ പേ​​രെ​​ടു​​ത്തു​​പ​​റ​​ഞ്ഞ ആ ​​നാ​​ല് വ്യ​​ക്തി​​ക​​ളെ അ​​ധി​​കാ​​ര സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വീ​​ണ്ടും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യാ​​ൽ, ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​​യും, ആ​​വ​​ശ്യ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ കോ​​ട​​തി​​യെ​​യും സ​​മീ​​പി​​ക്കും.’’

    മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​ള്ള വ​​ഴി

    ‘‘ഇ​​തൊ​​രു തി​​രി​​ച്ച​​ടി​​യാ​​ണ്, അ​​വ​​സാ​​ന​​മ​​ല്ല. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ മൂ​​ന്ന് വ​​ർ​​ഷ​​ത്തേ​​ക്കാ​​ൾ ഇ​​ര​​ട്ടി ഊ​​ർ​​ജ​​ത്തോ​​ടെ ഞാ​​ൻ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കും. പി​​ന്മാ​​റ്റ​​മി​​ല്ല, കീ​​ഴ​​ട​​ങ്ങ​​ലു​​മി​​ല്ല. ബി​​ഹാ​​റി​​നോ​​ടു​​ള്ള എ​​ന്റെ അ​​ഭ്യ​​ർ​​ഥ​​ന ഇ​​താ​​ണ്: ഒ​​രു ദി​​വ​​സം ജാ​​തി​​ക്കും മ​​ത​​ത്തി​​നും സൗ​​ജ​​ന്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും മു​​ക​​ളി​​ൽ ഉ​​യ​​രു​​ക. നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ മ​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക് നാ​​ടു​​വി​​ട്ടു​​പോ​​കേ​​ണ്ടാ​​ത്ത ഒ​​രു ഭാ​​വി​​ക്കാ​​യി വോ​​ട്ട് ചെ​​യ്യു​​ക. കു​​ടി​​യേ​​റ്റം അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന ദി​​വ​​സം, ഞാ​​ൻ സ​​ന്തോ​​ഷ​​ത്തോ​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം വി​​ടും. അ​​തു​​വ​​രെ ഞാ​​ൻ ഇ​​വി​​ടെ​​ത്ത​​ന്നെ ഉ​​ണ്ടാ​​കും.’’

    അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഒ​​രു പു​​ഞ്ചി​​രി​​യോ​​ടെ അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ച്ചു: ‘‘അ​​ഭി​​മ​​ന്യു ച​​ക്ര​​വ്യൂ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ മ​​രി​​ച്ചു, പ​​ക്ഷേ പാ​​ണ്ഡ​​വ​​ർ യു​​ദ്ധം ജ​​യി​​ച്ചു. ന​​മ്മ​​ളും ജ​​യി​​ക്കും.’’ പ്ര​​ശാ​​ന്ത് കി​​ഷോ​​റി​​ന്റെ വാ​​ർ​​ത്ത​​സ​​മ്മേ​​ള​​നം-​​ധീ​​ര​​വും സ്വ​​യം വി​​മ​​ർ​​ശ​​നാ​​ത്മ​​ക​​വും മാ​​പ്പി​​ര​​ക്കാ​​ത്ത​​തു​​മാ​​യ ആ ​​വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ-​​വി​​ജ​​യ​​ഭേ​​രി​​ക​​ൾ നി​​ല​​ച്ചാ​​ലും ഓ​​ർ​​മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Prashant KishorJan SuraajBihar Election 2025
    News Summary - Prashant Kishor: A fighter who never gives up even in defeat
    Similar News
    Next Story
    X