കളിയേക്കാൾ വലുതാകുന്ന രാഷ്ട്രീയം

കളിയേക്കാൾ വലുതാകുന്ന രാഷ്ട്രീയംtext_fields
കായികത്തിന്റെ ചരിത്രം വിജയങ്ങളുടെയും തോൽവികളുടെയും മാത്രം ചരിത്രമല്ല; മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച നിമിഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. യുദ്ധങ്ങളും അതിർത്തികളും രാഷ്ട്രീയ വൈരങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച അകലങ്ങളെ ഒരു പന്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ പൊതുഭാഷയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ജാതിയും മതവും ഭാഷയും രാഷ്ട്രീയവും മറന്ന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഒരേ വികാരത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. അതാണ് കായികത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി.
എന്നാൽ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ ആ ശക്തിയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. കായികത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിഴൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പതിയുകയാണ്. സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ മുഴങ്ങേണ്ടത് കളിയുടെ ആവേശമാണെങ്കിലും, പലപ്പോഴും അവിടെ ഉയരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശങ്ങളും ആശയപരമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുമാണ്. കളിക്കാരുടെ മികവിനേക്കാൾ ആരാധകരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രകടനങ്ങളും, ഗോളുകളേക്കാൾ മത്സരാനന്തര വിവാദങ്ങളുമാണ് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നത്.
അടുത്തിടെ നടന്ന അർജന്റീന–ഈജിപ്ത് മത്സരവും ഈ ചർച്ചക്ക് വീണ്ടും ആക്കം കൂട്ടി. മത്സരത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങളും റഫറിംഗ് തീരുമാനങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ഗാലറിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി. ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത കളിയുടെ നിലവാരമല്ല, രാഷ്ട്രീയവും വിവാദങ്ങളുമാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് കായികലോകം ഗൗരവമായി ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട സമയമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം.
ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരം ലോകത്തിന് നൽകേണ്ടത് മത്സരവീര്യത്തിന്റെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെയും മനുഷ്യസൗഹൃദത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയം കളിയെ മറികടന്ന് ശ്രദ്ധ നേടുമ്പോൾ ആ സന്ദേശം മങ്ങിപ്പോകുന്നു. കായികം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ പ്രതീകമാകുന്ന നിമിഷം മുതൽ അതിന്റെ സർവലൗകിക സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
ഫുട്ബോളിന്റെ യഥാർഥ സൗന്ദര്യം വിജയിക്കുന്ന ടീമിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ മാത്രമല്ല; തോൽക്കുന്ന ടീമിന്റെ അന്തസ്സിലും എതിരാളിയെ ആദരിക്കുന്ന മനോഭാവത്തിലുമാണ്. രാഷ്ട്രീയം ആ സൗന്ദര്യത്തെ വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന വേദികളല്ല, ആശയങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളായി മാറുന്നു. അത് കായികത്തിന്റെ ആത്മാവിനേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ മുറിവാണ്.
ലോകം ഇന്ന് യുദ്ധങ്ങളുടെയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിസന്ധികളുടെയും അഭയാർത്ഥി ദുരിതങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. മനുഷ്യനെ വിഭജിക്കാൻ അനേകം ശക്തികൾ മത്സരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത്, മനുഷ്യരെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അപൂർവ വേദിയാണ് കായികം. ആ വേദിയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിഴലിൽ അകപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലോകം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു മത്സരം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭാഷയാണ്.
അതുകൊണ്ട് “കളിയിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുത്” എന്നത് വെറും ഒരു മുദ്രാവാക്യമല്ല; ലോക കായികരംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ധാർമിക പ്രതിബദ്ധതയായിരിക്കണം. അത് ഒരു ടീമിനോ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനെതിരെയോ ഉള്ള ആവശ്യമല്ല. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കായികവേദികൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായ മൂല്യമാണ്. കായികത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, നിഷ്പക്ഷതയും നീതിയും പരസ്പര ബഹുമാനവും എല്ലാറ്റിനും മുകളിലായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം. അപ്പോഴേ ലോകകപ്പ് യഥാർഥത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ഉത്സവമായി തുടരും.
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