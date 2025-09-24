Begin typing your search above and press return to search.
    Articles
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 6:01 AM IST

    അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടുകൾ

    അ​ടു​ത്തി​ടെ പാ​കി​സ്​​താ​നു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​​ത്തി​ൽ ഒ​രു അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യം പോ​ലും ന​മ്മെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ല്ല​യെ​ന്ന​ത്​ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യം എ​ത്ര​മാ​ത്രം പി​ന്നാ​ക്കം​പോ​യി എ​ന്ന്​ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു
    വാജ്‌പേയിയും ജസ്വന്ത്‌ സിങ്ങും ലാഹോറിലെ മിനാറെ പാകിസ്താന് മുന്നിൽ

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ചി​ര​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ വ്യ​ക്​​തി​ത്വ​മാ​ണ്​ സാം ​പി​ത്രോ​ഡ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ചി​ല പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ വി​വാ​ദ​മാ​കാ​റു​ണ്ട്. പി​ത്രോ​ഡ​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​വു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തൊ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ വി​ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ വി​സ്​​മ​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ക്കൂ​ടാ.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വാ​ത്​​മ​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജീ​വ്​ ഗാ​ന്ധി​ക്കൊ​പ്പം സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​വ​രി​ൽ പ്ര​ഥ​മ ഗ​ണ​നീ​യ​നാ​ണ​ദ്ദേ​ഹം. സൗ​ജ​ന്യ ഫോ​ൺ ക​ണ​ക്​​ഷ​നും പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഡേ​റ്റ​യും വാ​ഗ്​​ദാ​നം ചെ​യ്​​ത്​ ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​​ന്റെ പി​റ​കെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്തെ ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ആ ​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​​ന്റെ വ​ലു​പ്പം മ​ന​സ്സി​ലാ​വ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. ഏ​താ​നും പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പു​ വ​രെ ഒ​രു ലാ​ൻ​ഡ്‌​ലൈ​ൻ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ ത​ന്നെ വേ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന കാ​ര്യം അ​വ​ർ​ക്ക​റി​യി​ല്ല​ല്ലോ. ലോ​ക​ത്തു​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ഡേ​റ്റ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന, ഗ്രാ​മാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും ഫോ​ൺ-​ഇ​ൻ​റ​ർ​നെ​റ്റ്​ സേ​വ​ന​ല​ഭ്യ​ത​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത​തി​നു​ പി​ന്നി​ൽ പി​ത്രോ​ഡ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​ണ്.

    സാം പി​ത്രോ​ഡ​, തരുൺ വിജയ്

    ഈ​യി​ടെ വി​ദേ​ശ​ന​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹ​മൊ​രു പ്ര​സ്​​താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ സ്ഥാ​നം നോ​ക്കാ​തെ ഇ​ന്ത്യ ആ​ദ്യം അ​യ​ൽ​ക്കാ​രി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പി​ത്രോ​ഡ​യു​ടെ പ​ക്ഷം. അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മെ​ന്നു പ​റ​യ​ട്ടെ, ‘നെ​യ്ബ​ർ​ഹു​ഡ് ഫ​സ്റ്റ് (‘അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന’) എ​ന്ന​ത്​ 2014ൽ ​ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​പ​ദ​മേ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ​യും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ ​​ന്റെ ​സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്​​ഞാ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ മോ​ദി അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. പാ​കി​സ്​​താ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​വാ​സ്​ ശ​രീ​ഫ്​ വ​ന്നു, ല​ങ്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, നേ​പ്പാ​ൾ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഭൂ​ട്ടാ​ൻ, മാ​ല​ദ്വീ​പ്​ രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം വ​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്​ ഒ​രു പ​ട്ടാ​ഭി​ഷേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ സ​മാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. ആ ​സ​ന്ദേ​ശം സു​വ്യ​ക്​​ത​വും കൃ​ത്യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു: ഇ​ന്ത്യ സ്വ​ന്തം അ​യ​ൽ​ക്കാ​രി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​ചെ​ലു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ന​ട​പ്പു​രീ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു മാ​റ്റ​മാ​യി അ​ത്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത്, ക​ര അ​തി​ർ​ത്തി മാ​ത്ര​മു​ള്ള നേ​പ്പാ​ളി​നെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ത​ട​ഞ്ഞ സം​ഭ​വം പോ​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം കാ​ർ​ക്ക​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പി​ണ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​വെ​ച്ചു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ആ​ദ്യ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര മോ​ദി നേ​പ്പാ​ളി​ലേ​ക്കാ​ക്കി​യ​ത്​ ഒ​രു പു​തു​സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പു​റ​പ്പാ​ടാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ക്ഷേ, അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ ച​ന്ദ​ന​ത്ത​ടി​ക​ൾ സം​ഭാ​വ​ന​ചെ​യ്​​ത​ത്​ വ​ൻ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി മാ​റി​യ​ത്. നേ​പ്പാ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ഠ്​​മ​ണ്ഡു​വി​ലെ പ​ശു​പ​തി​നാ​ഥ്​ ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്​ 2500 കി​ലോ ച​ന്ദ​ന​മു​ട്ടി​ക​ൾ മോ​ദി സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി ന​ൽ​കി. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​രാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​സം​ഭാ​വ​ന ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ എ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​ച​ന്ദ​നം വ​ന്ന​ത്? എ​ന്ത്​ ചെ​ല​വ്​ വ​ന്നു എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​പി​ടി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഇ​ത്​ മാ​റി. ഏ​ക​ദേ​ശം 1.91 കോ​ടി​ക്ക്​ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ആ ​തു​ക​ക്ക്​ നേ​പ്പാ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ലാ​പ്ടോ​പ്പോ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ളോ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തി​ലേ​റെ അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യേ​നെ​യെ​ന്ന്​ നേ​പ്പാ​ളി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​മു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്നു.

    പ​ക്ഷേ, അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​​ന്റെ ആ​ദ്യ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​സ്​​ഥാ​യി​യി​ൽ നി​ന്ന അ​യ​ൽ​പ​ക്ക സ്​​നേ​ഹം അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി. പ​ക​രം ഒ​രു ആ​ഗോ​ള നേ​താ​വെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ്വ​ന്തം പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശ്ര​ദ്ധ മു​ഴു​വ​നും. അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്, അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ​മ്പ​ൻ സ്വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി, ഇ​ന്ത്യ​യെ ലോ​ക​ത്തി​ന് വ​ഴി​കാ​ട്ടു​ന്ന ‘വി​ശ്വ​ഗു​രു’​വാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി. ബി.​ജെ.​പി​യും അ​വ​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും ഈ ​അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഏ​റ്റു​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ ദാ​രി​ദ്ര്യ​രേ​ഖ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ​പോ​ലും ഇ​ടം​കി​ട്ടാ​ത്ത വി​ധം ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ലു​ഴ​ലു​ന്ന, ലോ​ക​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം നി​ര​ക്ഷ​ര ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ്​ ന​മ്മു​ടേ​ത്​ എ​ന്ന​ത്​ അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്. ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ​വ.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ പാ​കി​സ്​​താ​നു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​​ത്തി​ൽ ഒ​രു അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യം പോ​ലും ന​മ്മെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ല്ല​യെ​ന്ന​ത്​ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യം എ​ത്ര​മാ​ത്രം പി​ന്നാ​ക്കം​പോ​യി എ​ന്ന്​ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.‘​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ’ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ്, ഗ​യാ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​​ലേ​ക്കെ​ല്ലാം എം.​പി​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ അ​യ​ച്ച ന​മ്മു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു പ്ര​തി​നി​ധി​യെ​പ്പോ​ലും ഒ​രു ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​ൻ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും അ​യ​ച്ചി​ല്ല. ആ ​മൗ​നം വാ​ക്കു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ വാ​ചാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ​യൊ​രു പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, പാ​കി​സ്​​താ​നി​ലും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലും നേ​പ്പാ​ളി​ലും പോ​യ​പ്പോ​ൾ ത​നി​ക്ക് ‘സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ’ പ്ര​തീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന പി​ത്രോ​ഡ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം കു​ഴ​പ്പം​പി​ടി​ച്ച ഒ​ന്ന​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘ഞാ​നൊ​രു വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ത്താ​ണെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നി​യി​ല്ല. അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ​യി​രി​ക്കു​ന്നു, എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു, എ​​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു, എ​​ന്റെ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്നു.’’ അ​തൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​റ​ച്ചി​ലാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ന​ല്ലൊ​രു നി​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്.

    ‘സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ’ പ്ര​തീ​തി എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, സ്വ​സ്ഥ​വും സു​ഖ​പ്ര​ദ​വും പ​രി​ചി​ത​വു​മാ​യ ഒ​ര​വ​സ്ഥ​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഈ ​നാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും പി​ത്രോ​ഡ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​വും. ഞാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​ ശ്രീ​ല​ങ്ക, നേ​പ്പാ​ൾ, പാ​കി​സ്​​താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എ​ന്നീ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലെ ചെ​റു​പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളും ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ കോ​ട്ട​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, തി​രു​വ​ല്ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ എ​നി​ക്ക്​ ഓ​ർ​മ വ​ന്ന​ത്. ഇ​ടു​ക്കി-​മൂ​ന്നാ​ർ പോ​ലെ​യാ​ണ്​ അ​വി​ട​ത്തെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി. വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സം​ഗീ​ത​വും നൃ​ത്ത​വും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം എ​നി​ക്ക്​ പ​രി​ചി​ത​മാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ശ​രി​ക്കും നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ. എ​ൽ.​ടി.​ടി.​ഇ​യു​ടെ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​മോ ല​ങ്ക​ക്കാ​രു​ടെ സിം​ഹ​ള മേ​ൽ​ക്കോ​യ്​​മ​വാ​ദ​മോ ഞാ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ല്ല ഇ​തി​ന​ർ​ഥം.

    നേ​പ്പാ​ളി​ൽ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, തി​ര​ക്കും ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലെ​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ എ​ല്ലാം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ത്​​പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ തോ​ന്നി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​കം പ​റ​യ​​ട്ടെ, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​തു​പോ​ലെ അ​വി​ട​ത്തെ തെ​രു​വു​ക​ൾ പ​ശു​ക്ക​ൾ കൈ​യ​ട​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി റോ​ഡി​ൽ മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​ലും അ​വ​രു​ടെ ശീ​ല​മ​ല്ല. പാ​കി​സ്​​താ​നി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​നം എ​നി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ ഏ​താ​ണ്ട്​ 50 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞാ​ൻ യാ​ത്ര​ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​കി​സ്​​താ​നി​ലും മം​ഗോ​ളി​യ​യി​ലും ല​ഭി​ച്ച​ത്ര സ്നേ​ഹം മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത്​ നി​ന്നും എ​നി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മം​ഗോ​ളി​യ​ൻ ത​ല​സ്​​ഥാ​ന​മാ​യ ഉ​ലാ​ൻ​ബാ​താ​റി​ൽ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ബു​ദ്ധ​ന്റെ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ന്ന​യാ​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ബ​ഹു​മാ​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ കി​ട്ടി​യ​ത്. ബു​ദ്ധ​ൻ ജ​നി​ച്ച​ത് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നേ​പ്പാ​ളി​ലു​ള്ള ലും​ബി​നി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക്​ അ​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ ഞാ​ൻ പാ​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. ലാ​ഹോ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​രു സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ർ​വേ​സ് മു​ഷ​ർ​റ​ഫി​നൊ​പ്പം പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​നി​ക്ക്​ ഇ​രി​പ്പി​ടം. ഏ​താ​നും ചി​ല ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​സ​ക​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ ​താ​മ​സ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ​വി​ടെ​യും യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് മു​ഷ​ർ​റ​ഫ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​തൊ​രു അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ സൗ​ഹാ​ർ​ദ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ ആ​തി​ഥ്യം. ലാ​ഹോ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഗി​ൽ​ഗി​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ കൊ​ടു​മു​ടി​യാ​യ കെ-2 ​കാ​ണാ​നാ​യി പൈ​ല​റ്റ് ഞ​ങ്ങ​ളെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യും കോ​ക്​​പി​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ലാ​ഹോ​റി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക​ഥ​ക്​ നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യ​ട​ക്കം ഒ​രു​ക്കി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ മു​ഖ​പ​ത്ര​മാ​യ പാ​ഞ്ച​ജ​ന്യ​യു​ടെ അ​ന്ന​ത്തെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ ത​രു​ൺ വി​ജ​യ്​ ഉ​ർ​ദു​വി​ലും പ​ഞ്ചാ​ബി​യി​ലു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗം കാ​ത​ട​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ര​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ദ​സ്സ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്​ പോ​ലൊ​രു ഊ​ഷ്​​മ​ള​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലൊ​രി​ട​ത്തു നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്നീ​ട്​ തു​റ​ന്നു​ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ത​രു​ൺ വി​ജ​യ്​​ക്കും അ​വി​ടം സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണു​പോ​ലെ തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നു.

    1940ലെ ​പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ലാ​ഹോ​റി​ലെ സ്മാ​ര​കം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ​ദ​ർ​ശ പു​രു​ഷ​നാ​യ മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ട​ൽ ബി​ഹാ​രി വാ​ജ്പേ​യ്​ ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഒ​രു ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സാ​ക്ഷാ​ൽ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ത​ന്നെ ന​വാ​സ് ശ​രീ​ഫി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ കൈ​നി​റ​യെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പാ​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ആ ​നി​മി​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും അ​വി​ടം സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പോ​ലെ തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വ​ണം.

    സ​മാ​ന​മാ​യ എ​ണ്ണ​മ​റ്റ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്. പാ​കി​സ്​​താ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ഒ​രു വ​നി​താ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ക്ക്​​ചെ​ല്ലു​ന്നി​ട​ത്തെ​ല്ലാം ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചു- ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്ന ഒ​റ്റ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ. പാ​കി​സ്​​താ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ൽ വ​ന്ന ഒ​രു പാ​ക്​ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ,​ ക്രൈ​സ്​​ത​വ വി​ശ്വാ​സി​യാ​യ ഞാ​ൻ അ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​സ്​ ക്ല​ബി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട്​ ശ​രി​ക്കും അ​തി​ശ​യി​ച്ചു. പാ​കി​സ്​​താ​നി​ൽ ക്രൈ​സ്​​ത​വ സ​മൂ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ദ​ലി​ത​രെ​പ്പോ​ലെ താ​ഴ്ന്ന ജോ​ലി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​തു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട, ദ​രി​ദ്ര​രി​ൽ ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു മ​തേ​ത​ര രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​സ്​ ക്ല​ബി​ന്റെ സി​ഖു​കാ​ര​നാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. ഹി​ന്ദു, മു​സ്‍ലിം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ എ​ന്ന​തൊ​ക്കെ അ​റി​യു​മെ​ങ്കി​ലും ‘മ​തേ​ത​രം’ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന്​ ത​നി​ക്ക്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ക്​ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഈ ​അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഒ​രു പ​ര​മ​സ​ത്യ​ത്തി​ന്​ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു: ന​മ്മു​ടെ ഭാ​ഷ, ഭ​ക്ഷ​ണം, സം​ഗീ​തം, ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തി​​നേ​റെ പ​റ​യു​ന്നു ത​മാ​ശ​ക​ൾ പോ​ലും പ​ര​സ്പ​രം സാ​മ്യ​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ ന​മ്മ​ളെ വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്നു, പ​ക്ഷേ സം​സ്കാ​രം ന​മ്മ​ളെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പി​ത്രോ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഒ​രു തെ​റ്റു​മി​ല്ല എ​ന്ന് ഞാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​മ്മു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സു​ഖ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും നി​റ​യു​ന്ന​ത്​ അ​യ​ൽ​ക്കാ​രും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​േ​മ്പാ​ഴാ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ ന​മ്മു​ടെ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ത്രു​ത​യും അ​സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​വോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​രോ​ഗ​തി നേ​ട​ൽ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. ‘അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന’ എ​ന്ന ന​യം നാം ​എ​ത്ര​വേ​ഗം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്നു​വോ, അ​ത്​ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ത്ര​യും ന​ല്ല​താ​യി​രി​ക്കും.

    ajphilip@gmail.com

