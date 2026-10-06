ഫാത്തിമ സഹ്റ അൽ മൻസൂരിക്കു മുന്നിൽ കടമ്പകളേറെtext_fields
തുനീഷ്യയിലെ നജ്ല ബൂദൻ റമദാനും സാറ സാഫറാനിക്കും ശേഷം അറബ് ലോകത്ത് വീണ്ടുമൊരു വനിതാ സാരഥി. മൊറോക്കോയുടെ പ്രഥമ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഓതന്റിസിറ്റി ആൻഡ് മോഡേണിറ്റി പാർട്ടി (പാം) നേതാവ് ഫാത്തിമ സഹ്റ അൽ മൻസൂരി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 23-ന് നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ പാം പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ ഫാത്തിമ മൻസൂരിയെ മൊറോക്കോ രാജാവ് മുഹമ്മദ് ആറാമൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു.
ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിത രാജവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന മൊറോക്കോയിൽ പ്രധാന അധികാരങ്ങളെല്ലാം രാജാവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഫ്രാൻസിലെ മോണ്ട്പെല്ലിയർ, ന്യൂയോർക്കിലെ പേസ് സർവകലാശാലകളിൽനിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മൻസൂരി പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകയാണ്. പൈതൃകനഗരമായ മറാകിഷിന്റെ ആദ്യ വനിതാ മേയർ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയയായ അവർ, അസീസ് അഖ്നൂഷ് നയിച്ച മുൻ സർക്കാരിൽ ആസൂത്രണ-ഭവനനിർമാണ വകുപ്പുമന്ത്രിയായിരുന്നു.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും
സാമ്പത്തികമാന്ദ്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയുമാണ് മൊറോക്കോ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തരപ്രശ്നങ്ങൾ. അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം പാലിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ഇന്ധനത്തിന്റെയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും വിലക്കയറ്റവും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനൊപ്പം അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയെന്നതും പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു മുന്നിലെ ദൗത്യമാണ്.
2030-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ്
സ്പെയ്നിനും പോർച്ചുഗലിനുമൊപ്പം സഹകരിച്ച് അടുത്ത ഫിഫ ലോകകപ്പിന് മൊറോക്കോ ആതിഥ്യമരുളുന്നുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവഴിച്ചുള്ള വൻകിട സ്റ്റേഡിയങ്ങളും ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് മൻസൂരി സർക്കാരിന്റെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും. വൻകിട കായികമാമാങ്കങ്ങൾക്ക് ഭീമമായ തുക നീക്കിവെക്കുന്നതിനെതിരെ മുൻപ് യുവജനപ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. അതിനാൽ, ഫണ്ടുകൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ പാർപ്പിടം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്കുകൂടി ലഭ്യമാകുന്ന വിധം ബജറ്റ് സന്തുലനം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടിവരും.
വ്യവസായവത്കൃത നഗരങ്ങളും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രാമീണമേഖലകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുക, പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക, സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നിവയും മുൻഗണനാവിഷയങ്ങളാണ്. അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത പരിഹരിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കുമായി മൊറോക്കൻ യുവതലമുറ ശക്തമായി വാദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സുസ്ഥിര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികവളർച്ച സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് പൂർണമായി എത്തുന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
വരൾച്ചയും കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും
കാർഷികരാജ്യമെന്ന നിലയിൽ മൊറോക്കോ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി തുടർച്ചയായ വരൾച്ചയാണ്. ഇത് ജലക്ഷാമത്തിലേക്കും കാർഷികോത്പാദനത്തകർച്ചയിലേക്കും നയിക്കുന്നു. സ്വന്തമായി എണ്ണ, വാതക നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഊർജാവശ്യങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറു ശതമാനത്തിലധികവും രാജ്യം ഇറക്കുമതിയെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
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