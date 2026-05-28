വിജ്ഞാന കേരളത്തിനു വേണം ഉറച്ച ചുവടുകൾ
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവന്ന പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു റിസൾട്ടുകൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും യുവതലമുറയുടെ അക്കാദമിക ശേഷിയും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അടിത്തറ കേരളത്തിന്റേതാണ്. ഈ അടിത്തറയെ വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ വികസന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതില്ലേ?
കെ-റെയിൽ, കേരള നെറ്റ് പോലുള്ള വലിയ വികസന ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത നാടാണ് നമ്മുടേത്. ഗതാഗത അടിസ്ഥാനസൗകര്യവും ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയും പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുമാത്രമല്ല രൂപപ്പെടുന്നത്. അറിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതും വ്യവസായത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളും അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ്. കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു ലോകോത്തര സ്ഥാപനം വേണം: കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി.
ഇത് മറ്റൊരു സാധാരണ എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് ആയിരിക്കരുത്. കേരളത്തിൽ ഇതിനകം നിരവധി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ MIT, Caltech, Stanford, IITകൾ, IISc എന്നിവയുടെ നിലവാരവും ലക്ഷ്യബോധവുമുള്ള, ഗവേഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക സ്ഥാപനമില്ല. കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ശാസ്ത്രം, എൻജിനീയറിങ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം, പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാരം എന്നിവയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഗവേഷണ സർവകലാശാലയായിരിക്കണം.
ഈ സ്ഥാപനം സർക്കാർ-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ രൂപവത്കരിക്കാം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭൂമി, നയപിന്തുണ, അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, ദീർഘകാല സ്ഥാപന പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ നൽകണം. ആഗോള സാങ്കേതിക കമ്പനികൾ, പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹം, അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ പങ്കാളികളാക്കണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സർക്കാർ ഫണ്ടിങ്ങിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം കുറയും. സാങ്കേതിക-വ്യവസായ മേഖലകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താനും സ്ഥാപനത്തിന് സാധിക്കും.
വെറുമൊരു ഡിഗ്രി നൽകലല്ല, കേരളത്തിനാവശ്യമായ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കലായിരിക്കണം അതിന്റെ വലിയ ദൗത്യം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റാ സയൻസ്, ബയോടെക്നോളജി, റോബോട്ടിക്സ്, ആരോഗ്യ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഊർജം, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റ പ്രതിരോധം, ജലവിഭവ-തീരസംരക്ഷണം, കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യ, മെറ്റീരിയൽസ് സയൻസ്, സൈബർസുരക്ഷ, മാലിന്യനിർമാർജനം, ഡിജിറ്റൽ ഭരണനിർവഹണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കേരളത്തിന് ഉയർന്ന ഗവേഷണ ശേഷി വേണം. ഇവയൊന്നും വിദൂരമായ അക്കാദമിക വിഷയങ്ങളല്ല. കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, പൊതുസേവനങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി, ഭാവിയിലെ തൊഴിൽസാധ്യതകൾ എന്നിവയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്.
ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനം വഴി കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കും പിന്തുണ നൽകാൻ കഴിയും. പല ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്കും ശക്തമായ ഗവേഷണ-വികസന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, പുരോഗമിച്ച ലബോറട്ടറികൾ, സാങ്കേതിക മാർഗനിർദേശം, പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ സാധൂകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കും അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, കാലാവസ്ഥാ അപകടസാധ്യത, പൊതുജനാരോഗ്യം, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ, ഊർജ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച സാങ്കേതിക പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഈ മേഖലകൾക്കൊക്കെ ഒരു സാങ്കേതിക പിന്തുണാകേന്ദ്രമായി മാറണം.
കേരളത്തിന്റെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തമായ ഗവേഷണ സംസ്കാരവും ആവശ്യമുണ്ട്. കേരളം വലിയ തോതിൽ ബിരുദധാരികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ അറിവധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പിഎച്ച്.ഡി. നിലവാരത്തിലുള്ള ഗവേഷകരെ മതിയായ തോതിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയുമായി മാത്രം താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വർഷം 800 മുതൽ 1,000 വരെ പിഎച്ച്.ഡി. ഗവേഷകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മതിയെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയിലേക്ക് മാത്രം ചുരുക്കരുത്.
ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നോക്കുമ്പോൾ, അടുത്ത പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വർഷം കുറഞ്ഞത് 3,000 മുതൽ 5,000 വരെ പിഎച്ച്.ഡി. ഗവേഷകരെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് പ്രതിവർഷം 6,000 മുതൽ 7,000 വരെ പിഎച്ച്.ഡി. ഗവേഷകരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറണം. കേരളത്തിന്റെ സാക്ഷരത, പ്രവാസി ശൃംഖല, സാമൂഹിക വികസന പാരമ്പര്യം, വിദ്യാഭ്യാസ താല്പര്യം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താൽ ഇത് അസാധ്യമല്ല. എന്നാൽ അതിന് വ്യക്തമായ നയമാറ്റം ആവശ്യമാണ്.
ഈ പിഎച്ച്.ഡിക്കാരെ ഭാവിയിലെ സർവകലാശാലാ അധ്യാപകരായി മാത്രം കാണരുത്. വ്യവസായം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം, ജലവിനിയോഗം, ഊർജ സംവിധാനങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ബയോടെക്നോളജി, പബ്ലിക് പോളിസി, ഗതാഗതം, കൃഷി, ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് എന്നിവയിൽ കേരളത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് തലത്തിലുള്ള ഗവേഷകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സേവന മേഖലയെയും പ്രവാസി പണമയപ്പിനെയും ആശ്രയിക്കുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഗവേഷണ-ഇന്നൊവേഷൻ അധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ ശക്തമായ ഒരു ഡോക്ടറൽ പൈപ്പ്ലൈൻ സഹായിക്കും. ഇത് കൈവരിക്കുന്നതിന്, കേരളം അതിന്റെ ഗവേഷണ സ്കോളർഷിപ്പ് സംവിധാനം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ കഴിവുള്ള വിദ്യാർഥികൾ വ്യവസായ മേഖലയിലെ ജോലികളോ, വിദേശ കുടിയേറ്റമോ, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു; കാരണം ഗവേഷണം അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വമോ പദവിയോ നൽകുന്നില്ല. മികച്ച പ്രതിഭകൾ പിഎച്ച്.ഡി. പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് വരണമെന്ന് കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സംസ്ഥാനം ഗവേഷണത്തെ ആകർഷകമാക്കണം.
അതിനായി ഒരു 'ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പിഎച്ച്.ഡി. സ്കോളർഷിപ്പ്' പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മികച്ച യുവമനസ്സുകളെ ഡോക്ടറൽ ഗവേഷണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉയർന്ന മൂല്യവും ഉയർന്ന പദവിയുമുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്. ഒരു സ്ഥാപനവുമായി മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കാതെ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംസ്ഥാനത്തിന് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ-അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി ഇത് തുറന്നുനൽകണം. പ്രതിവർഷം 100 'ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പിഎച്ച്.ഡി. സ്കോളർഷിപ്പുകൾ' നൽകിക്കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 500 സജീവ ഡോക്ടറൽ ഗവേഷകരുടെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്കുണ്ടാകും. ഗവേഷണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇന്നൊവേഷൻ എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇതുവരെ നൽകാത്തതിനാലാണ് കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾ സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോകുന്നത്. വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം, സാങ്കേതികവിദ്യ, കമ്പനികൾ, പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം ഇനി മാറണം.
കേരളത്തിന്റെ അടുത്ത വികസന മാതൃക നിർവചിക്കാൻ പുതിയ സർക്കാരിന് ഒരവസരമുണ്ട്. ഒന്നാം കേരള മോഡൽ സാക്ഷരത, ആരോഗ്യം, സാമൂഹിക ക്ഷേമം, ജനപങ്കാളിത്തം എന്നിവയിലാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. അടുത്ത കേരള മോഡൽ ഗവേഷണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇന്നൊവേഷൻ, പുരോഗതി കൈവരിച്ച മനുഷ്യവിഭവശേഷി എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. 'കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി'യും അതിനൊപ്പം തന്നെയുള്ള അഭിമാനകരമായ 'ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പിഎച്ച്.ഡി. സ്കോളർഷിപ്പും' ആ ദിശയിലേക്കുള്ള പ്രായോഗികവും ശ ക്തവുമായ ചുവടുവെപ്പുകളാകും.
Jafaralnafp@gmail.com (കുവൈത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലേഖകൻ)
