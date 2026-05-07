Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_right'കേരളത്തിന്റെ...
    Articles
    Posted On
    date_range 7 May 2026 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 10:00 PM IST

    'കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിധി: ഇടതുപക്ഷത്തിന് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ്'

    text_fields
    bookmark_border
    opinion
    cancel

    കേരളത്തിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൊരു സാധാരണ തിരിച്ചടിയല്ല — അത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ദീർഘകാല അധികാരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ സമീപനങ്ങളിലും ഭാഷയിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഒരിക്കൽ ജനങ്ങളോട് ചേർന്നുനിന്ന പ്രസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷം, ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അകലം പാലിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുവെന്ന വിമർശനവും ശക്തമായി ഉയർന്നു. അധികാരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം പലപ്പോഴും അഹങ്കാരമായി തോന്നുമ്പോൾ, അത് ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിടവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

    സമൂഹത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തേണ്ട സമയത്ത്, ചില നേതാക്കളുടെ വിവാദപരമായ പ്രസ്താവനകൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. വെള്ളാപ്പള്ള നടേശൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചപ്പോഴും, അതിനെതിരെ വ്യക്തമായ നിലപാട് കൈക്കൊള്ളാത്തത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ എ.കെ ബാലൻ നടത്തിയ ചില പ്രസ്താവനകളും വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയായി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സംസാര ശൈലിയെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അഹങ്കാരപരമായ സമീപനം, പൊതുജനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ചര്‍ച്ചയായി.

    ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി, വിജയരാഘവൻ പോലുള്ള നേതാക്കൾ മലപ്പുറത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയതായി വിവാദമായ പ്രസ്താവനകളും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയായി. അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ, അതിന് വേണ്ടത്ര രാഷ്ട്രീയമായി തിരുത്തൽ വരുത്താത്തത് അവിടെ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം കുറയാൻ കാരണമായി. ഇതിന്റെ ഫലമായി, മലപ്പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദം ക്ഷയിക്കുകയും യു.ഡി.എഫിന് കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നേറാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന വിലയിരുത്തലും ഉയർന്നു.

    ഇതിനോടൊപ്പം, ജമാഅത്തെ ഇസ്​ലാമിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പ്രകടമായി. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അവരുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, പിന്നീട് അവർ യു.ഡി.എഫിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുകയും “മതരാഷ്ട്രവാദം”, “വർഗീയത” തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തത് പലർക്കും ഇരട്ടത്താപ്പായി തോന്നി. ചാനൽ ചര്‍ച്ചകളിലും പൊതുപ്രസംഗങ്ങളിലും ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് ചിത്രീകരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടത് ജനങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പവും അസ്വസ്ഥതയും സൃഷ്ടിച്ചു.

    ഇവയെല്ലാം ചേർന്നപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ഇതാണ്:

    വർഗീയതയെയും ഫാസിസത്തെയും എതിര്‍ക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് എത്രത്തോളം വ്യക്തമാണ്?

    വർഗീയ ഫാസിസത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമല്ല — അത് ഒരു സിദ്ധാന്തപരമായ ബാധ്യതയാണ്. അതിനെ അർദ്ധമനസ്സോടെ കാണുകയോ, രണ്ട് വശവും തുല്യമായി കണ്ട് മധ്യസ്ഥ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ സമീപനമല്ല. മുമ്പ് ശക്തമായി എതിര്‍ത്തിരുന്ന അതേ ദൃഢതയോടെ തന്നെ ഇന്നും വർഗീയതയ്‌ക്കെതിരെ നിലകൊള്ളാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിയണം.

    ഇവിടെ ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് ശക്തമായിരുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ക്ഷയം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കണ്ടതാണ്. ആ ശൂന്യത പിന്നീട് ബി.ജെ.പി പോലുള്ള ശക്തികൾക്ക് വളരാനുള്ള അവസരമായി മാറി. കേരളത്തിലും അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അത് വെറും ഒരു പാർട്ടിയുടെ നഷ്ടമല്ല — വർഗീയ-വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തിന് വാതിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

    അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഇത്തരം ഒരു ഇടവേള പോലും അനുവദിക്കരുത്. ചെറിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ശൂന്യത പോലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ ദീർഘകാല നന്മയ്ക്ക് ഹാനികരമാണ്.

    മുന്നോട്ട് പോകാൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിർണായകമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.

    * വിവാദപരമായ പ്രസ്താവനകളോട് വ്യക്തമായും സമയോചിതമായും പ്രതികരിക്കുക

    * നേതാക്കളുടെ ഭാഷയും സമീപനവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തപരമാക്കുക

    * രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ സ്ഥിരതയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കുക

    * മതസമൂഹങ്ങളെ പൊതുവായി ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഭാഷ ഒഴിവാക്കുക

    * ജനങ്ങളുമായി അടുക്കുകയും അവരുടെ ആശങ്കകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക

    * അഹങ്കാരത്തിന് പകരം വിനയം മുൻനിറുത്തുക

    ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് ദീർഘകാല ഭാവിയില്ല. ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന, വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിനാണ് സ്ഥിരതയും വിജയവും എന്നാണ് അവസാനം, ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം. കേരളം സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ മാതൃകയായി തുടരണമെങ്കിൽ, ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും തന്റെ നിലപാടുകളിൽ വ്യക്തതയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിനയവും പുലർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യവുമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala electionarticleopinionUDFHistoric Win
    News Summary - Kerala's Political Destiny: A Stern Warning to the Left
    Similar News
    Next Story
    X