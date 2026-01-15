Begin typing your search above and press return to search.
    പ​​ശ്ചി​​മേ​​ഷ്യ​​ൻ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ അ​​തി​​നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ് ഇ​​റാ​​ന്‍ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​കു​​ന്ന​​ത്. പു​​റ​​മെ​​നി​​ന്നു​​ള്ള യു​​ദ്ധ​​ഭീ​​ഷ​​ണി​​യും അ​​ക​​ത്തു​​ള്ള സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ത​​ക​​ര്‍ച്ച​​യും ഇ​​റാ​​ൻ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തെ മു​​മ്പെ​​ങ്ങു​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത​​വി​​ധം സ​​മ്മ​​ര്‍ദ​​ത്തി​​ലാ​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. 2024 ഏ​​പ്രി​​ലി​​ല്‍ ഡ​​മ​​സ്‌​​ക​​സി​​ലെ ഇ​​റാ​​നി​​യ​​ന്‍ ന​​യ​​ത​​ന്ത്ര കാ​​ര്യാ​​ല​​യ​​ത്തി​​നു നേ​​രെ ന​​ട​​ന്ന ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ത്തി​​നു പി​​ന്നാ​​ലെ ‘ത​​ന്ത്ര​​പ​​ര​​മാ​​യ ക്ഷ​​മ’ അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ച്ച ഇ​​റാ​​ന്‍ ന​​ട​​ത്തി​​യ ‘ട്രൂ ​​പ്രോ​​മി​​സ്’ ഓ​​പ​​റേ​​ഷ​​നു​​ക​​ളോ​​ടെ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലു​​മാ​​യി നേ​​രി​​ട്ടു​​ള്ള പോ​​രാ​​ട്ട​​ത്തി​​ന് തു​​ട​​ക്ക​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​റി​​ല്‍ ഇ​​റാ​​ന്‍ ന​​ട​​ത്തി​​യ മി​​സൈ​​ല്‍ ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് മ​​റു​​പ​​ടി​​യാ​​യി ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ര്‍ 26ന് ​​ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ല്‍ ഇ​​റാ​​ന്റെ സൈ​​നി​​ക താ​​വ​​ള​​ങ്ങ​​ള്‍ ല​​ക്ഷ്യ​​മാ​​ക്കി ന​​ട​​ത്തി​​യ വ്യോ​​മാ​​ക്ര​​മ​​ണം സ്ഥി​​തി​​ഗ​​തി​​ക​​ള്‍ അ​​തി ഗു​​രു​​ത​​ര​​മാ​​ക്കി.

    ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ന് അ​​മേ​​രി​​ക്ക ന​​ല്‍കു​​ന്ന അ​​ച​​ഞ്ച​​ല​​മാ​​യ പി​​ന്തു​​ണ​​യാ​​ണ് ഈ ​​പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട ഘ​​ട​​കം. ഇ​​പ്പോ​​ഴി​​താ ഏ​​തു നി​​മി​​ഷ​​വും ആ​​ക്ര​​മ​​ണം ന​​ട​​ന്നേ​​ക്കു​​മെ​​ന്ന സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

    യു​​ദ്ധ​​ഭീ​​ഷ​​ണി​​ക്കൊ​​പ്പം​​ത​​ന്നെ ഇ​​റാ​​ന്റെ ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​വും ക​​ലു​​ഷി​​ത​​മാ​​ണ്. വാ​​ഷി​​ങ്ട​​ണ്‍ ഏ​​ര്‍പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ക​​ടു​​ത്ത സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ഉ​​പ​​രോ​​ധ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഇ​​റാ​​ന്റെ വ​​രു​​മാ​​ന സ്രോ​​ത​​സ്സു​​ക​​ളെ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും ത​​ക​​ര്‍ത്തി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. ഇ​​റാ​​നി​​യ​​ന്‍ റി​​യാ​​ല്‍ അ​​തി​​ന്റെ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും താ​​ഴ്ന്ന​​നി​​ല​​യി​​ലാ​​ണ്. നാ​​ണ​​യ​​പ്പെ​​രു​​പ്പം 40 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ന് മു​​ക​​ളി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത് സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രു​​ടെ ജീ​​വി​​തം ദു​​സ്സ​​ഹ​​മാ​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​വ​​ശ്യ​​സാ​​ധ​​ന വി​​ല കു​​തി​​ച്ചു​​യ​​ര്‍ന്ന​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ തെ​​രു​​വി​​ലി​​റ​​ങ്ങി​​യ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ര​​ണ്ടാ​​ഴ്ച​​ക്കു​​ള്ളി​​ല്‍ പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭ​​ക​​രു​​ടെ മു​​ദ്രാ​​വാ​​ക്യം ‘ഏ​​കാ​​ധി​​പ​​തി​​ക്ക് മ​​ര​​ണം’ എ​​ന്നാ​​യി. അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ റി​​പ്പോ​​ര്‍ട്ട് പ്ര​​കാ​​രം രണ്ടായിരത്തിലേറെ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ക്കാ​​ര്‍ കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ടു, 18,000-ത്തി​​ല​​ധി​​കം ആ​​ളു​​ക​​ളെ സു​​ര​​ക്ഷാ സേ​​ന ത​​ട​​വി​​ലാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധം നേ​​രി​​ടു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ടം രാ​​ജ്യ​​ത്ത് പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യ ഇ​​ന്റ​​ര്‍നെ​​റ്റ് നി​​രോ​​ധ​​നം ഏ​​ര്‍പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. ‘‘ഇ​​തു കേ​​വ​​ലം വി​​ല​​ക്ക​​യ​​റ്റ​​ത്തി​​ന് എ​​തി​​രെ​​യു​​ള്ള പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​മ​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് ഇ​​റാ​​ന്റെ ഭ​​ര​​ണ​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ല്‍ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കു​​ള്ള വി​​ശ്വാ​​സ്യ​​ത പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ട​​തി​​ന്റെ തെ​​ളി​​വാ​​ണ്’’ എ​​ന്ന് ഇ​​ന്റ​​ര്‍നാ​​ഷ​​ന​​ല്‍ ക്രൈ​​സി​​സ് ഗ്രൂ​​പ്പി​​ലെ അ​​ന​​ലി​​സ്റ്റ് അ​​ലി വാ​​യെ​​സ് നി​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്നു.

    ‘‘സ​​മാ​​ധാ​​ന​​പ​​ര​​മാ​​യി പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​റാ​​ന്‍ ജ​​ന​​ത​​യെ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ടം കൊ​​ന്നൊ​​ടു​​ക്കി​​യാ​​ല്‍ അ​​മേ​​രി​​ക്ക അ​​വ​​രെ ര​​ക്ഷി​​ക്കാ​​ന്‍ ഇ​​റ​​ങ്ങും’’ എ​​ന്ന ട്രം​​പി​​ന്റെ പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന സൈ​​നി​​ക ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലി​​ന്റെ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ സൂ​​ച​​ന​​യാ​​ണ്. ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടാ​​വു​​ന്ന പ​​ക്ഷം ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​നും പ​​ശ്ചി​​മേ​​ഷ്യ​​യി​​ലെ യു.​​എ​​സ് സൈ​​നി​​ക ബേ​​സു​​ക​​ൾ​​ക്കും നേ​​രെ തി​​രി​​ച്ച​​ടി​​യു​​ണ്ടാ​​വു​​മെ​​ന്ന് ഇ​​റാ​​നും പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ വി​​ശ​​ക​​ല​​ന വി​​ദ​​ഗ്ധ​​ര്‍ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ, ഇ​​റാ​​ന്റെ ആ​​ണ​​വ കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളെ​​യും എ​​ണ്ണ ശു​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​ശാ​​ല​​ക​​ളെ​​യും ല​​ക്ഷ്യം വെ​​ക്കാ​​ന്‍ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ല്‍ പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ടു​​മ്പോ​​ള്‍, അ​​തു പ​​ശ്ചി​​മേ​​ഷ്യ​​യെ ഒ​​രു പൂ​​ര്‍ണ​​തോ​​തി​​ലു​​ള്ള യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ൽ കൊ​​ണ്ടെ​​ത്തി​​ക്കും.

    ട്രം​​പി​​ന്റെ ത​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യും മൂ​​ന്നു ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ന്നി​​യ​​താ​​ണ്. ഇ​​റാ​​നി​​ലെ ത​​ന്ത്ര​​പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യ സൈ​​നി​​ക കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കും ആ​​ണ​​വ നി​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കും നേ​​രെ വ്യോ​​മാ​​ക്ര​​മ​​ണം ന​​ട​​ത്താ​​ന്‍ വൈ​​റ്റ് ഹൗ​​സ് ത​​യാ​​റെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി റി​​പ്പോ​​ര്‍ട്ടു​​ക​​ളു​​ണ്ട്. ഇ​​ന്റ​​ര്‍നെ​​റ്റ് നി​​രോ​​ധം മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കാ​​ന്‍ സ്റ്റാ​​ര്‍ലി​​ങ്ക് ഉ​​ള്‍പ്പെ​​ടെ സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക വി​​ദ്യ​​ക​​ള്‍ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ക്കാ​​ര്‍ക്ക് ല​​ഭ്യ​​മാ​​ക്കാ​​ന്‍ യു.​​എ​​സ് ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ല്‍ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന ഇ​​റാ​​ന്റെ മു​​ന്‍ രാ​​ജ​​കു​​ടും​​ബാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യും പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ നേ​​താ​​ക്ക​​ളു​​മാ​​യും ച​​ര്‍ച്ച​​ക​​ള്‍ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന കാ​​ര്യം ട്രം​​പ് ത​​ന്നെ സ്ഥി​​രീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    വെ​​ടി​​യു​​ണ്ട​​ക​​ള്‍ക്ക് പു​​റ​​മെ, ഒ​​രു ‘സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക മി​​സൈ​​ല്‍’ കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് ട്രം​​പ് ഇ​​റാ​​നു​​നേ​​രെ തൊ​​ടു​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​റാ​​നു​​മാ​​യി വ്യാ​​പാ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​ര്‍പ്പെ​​ടു​​ന്ന ലോ​​ക​​ത്തി​​ലെ ഏ​​തൊ​​രു രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​നും അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യു​​മാ​​യു​​ള്ള വ്യാ​​പാ​​ര​​ത്തി​​ല്‍ 25 ശ​​ത​​മാ​​നം അ​​ധി​​ക തീ​​രു​​വ ചു​​മ​​ത്തു​​മെ​​ന്ന അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​നം ആ​​ഗോ​​ള വി​​പ​​ണി​​യെ ഞെ​​ട്ടി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഇ​​റാ​​ന്റെ ഏ​​ക വ​​രു​​മാ​​ന മാ​​ര്‍ഗ​​മാ​​യ എ​​ണ്ണ ക​​യ​​റ്റു​​മ​​തി പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും ത​​ട​​യാ​​നാ​​ണ് അ​​മേ​​രി​​ക്ക ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ടു​​ന്ന​​ത്. ചൈ​​ന ഉ​​ള്‍പ്പെ​​ടെ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഇ​​റാ​​ന്റെ എ​​ണ്ണ വാ​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത് ത​​ട​​യി​​ടാ​​നാ​​ണ് ഈ ​​താ​​രി​​ഫ് ഭീ​​ഷ​​ണി. ഇ​​ത് ഇ​​റാ​​ന്‍ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തി​​ന്റെ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക സ്രോ​​ത​​സ്സി​​നെ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും ത​​ക​​ര്‍ക്കും.

    ‘‘ഇ​​റാ​​ന്‍ ഇ​​ന്ന് ഒ​​രു പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യി​​ല​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് പ​​ല പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളു​​ടെ സ​​ങ്കീ​​ര്‍ണ​​മാ​​യ ഒ​​രു വ​​ല​​യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ്. ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​നെ പ്ര​​തി​​രോ​​ധി​​ക്കു​​ക, ത​​ക​​രു​​ന്ന സ​​മ്പ​​ദ് വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യെ സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്കു​​ക, ജ​​ന​​കീ​​യ പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭ​​ങ്ങ​​ളെ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ക എ​​ന്നീ മൂ​​ന്നു കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഒ​​രേ​​സ​​മ​​യം കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ക എ​​ന്ന​​ത് ഏ​​തൊ​​രു ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തി​​നും അ​​സാ​​ധ്യ​​മാ​​യ ദൗ​​ത്യ​​മാ​​ണ്’’- അ​​ല്‍ ജ​​സീ​​റ​​യു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ വി​​ശ​​ക​​ല​​ന വി​​ദ​​ഗ്ധ​​ൻ മ​​ര്‍വാ​​ന്‍ ബി​​ഷാ​​ര പ​​റ​​യു​​ന്നു.

    ട്രം​​പി​​ന്റെ നീ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ളെ വി​​ശ​​ക​​ല​​നം ചെ​​യ്യു​​ന്ന വി​​ദ​​ഗ്ധ​​ര്‍ ര​​ണ്ട് പ്ര​​ധാ​​ന ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടു​​ന്ന​​ത്: ജ​​ന​​കീ​​യ പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭ​​ത്തെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ഇ​​റാ​​നി​​ലെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി​​ക് റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക് ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തെ താ​​ഴെ​​യി​​റ​​ക്കി ത​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​മു​​ള്ള ഒ​​രു പു​​തി​​യ സ​​ര്‍ക്കാ​​റി​​നെ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​രു​​ക, ഇ​​റാ​​ന്റെ ആ​​ണ​​വ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളും മി​​സൈ​​ല്‍ പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളും പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ക​​ടു​​ത്ത ഉ​​പാ​​ധി​​ക​​ളോ​​ടെ പു​​തി​​യൊ​​രു ക​​രാ​​റി​​ന് ഇ​​റാ​​നെ നി​​ര്‍ബ​​ന്ധി​​ക്കു​​ക.

    ‘‘ട്രം​​പി​​ന്റെ നീ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ള്‍ പ്ര​​വ​​ച​​നാ​​തീ​​ത​​മാ​​ണ്. അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഒ​​രു വ​​ശ​​ത്ത് ച​​ര്‍ച്ച​​ക​​ള്‍ക്ക് വാ​​തി​​ല്‍ തു​​റ​​ന്നി​​ടു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും, മ​​റു​​വ​​ശ​​ത്ത് യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ന് ത​​യാ​​റെ​​ടു​​ത്തു നി​​ല്‍ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്’’- മ​​ര്‍വാ​​ന്‍ ബി​​ഷാ​​ര പ​​റ​​യു​​ന്നു. ഇ​​റാ​​നി​​ലെ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ല്‍ ഉ​​പ​​രോ​​ധ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ഇ​​ള​​വ് ന​​ല്‍കു​​ന്ന ഒ​​രു പു​​തി​​യ ആ​​ണ​​വ ക​​രാ​​റും, പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക സു​​ര​​ക്ഷ ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന ന​​യ​​ത​​ന്ത്ര ച​​ര്‍ച്ച​​ക​​ളും അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​ണ്. അ​​ല്ലാ​​ത്ത​​പ​​ക്ഷം, ഈ ​​പ്ര​​ക്ഷു​​ബ്ധ​​ത ലോ​​ക​​ത്തി​​ന് ന​​ല്‍കു​​ക വ​​ലി​​യൊ​​രു യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ന്റെ ക​​യ്പു​​ള്ള ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രി​​ക്കും.

