    24 April 2026 6:00 AM IST
    24 April 2026 6:00 AM IST

    വ​ന​വാ​സ​വും വാ​ന​പ്ര​സ്ഥ​വും

    ഭാ​ര​തീ​യ ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ വ​ന​വാ​സ​വും വാ​ന​പ്ര​സ്ഥ​വും ര​ണ്ടു സ​ങ്ക​ൽ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വാ​ന​പ്ര​സ്ഥം സ്വ​യം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ത്യാ​ഗ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വ​ന​വാ​സം ഒ​രു പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലാ​ണ്. പ​രി​ത്യാ​ഗ​ത്തി​നു വ​ലി​യ മ​ഹി​മ ന​ൽ​കു​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യം പൗ​ര​സ്ത്യ​സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണ്. പ​രി​ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​മാ​യി വ​ന​വാ​സ​ത്തെ കാ​ണാ​നാ​കി​ല്ല. കാ​ര​ണം, വ​ന​വാ​സം ഇ​തി​ഹാ​സ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് തോ​റ്റ​വ​രും ശാ​പ​പാ​പ ക​ർ​മ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ശ​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ട ശി​ക്ഷ​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ വ​ന​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ർ​ഥം നി​ശ്ച​യ​മാ​യും പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്തം. വ​ന​വാ​സ ച​ർ​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​വാ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​തും അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ​ല്ലോ. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും വ​ന​വാ​സ​വും വാ​ന​പ്ര​സ്ഥ​വും തീ​ർ​ത്തും വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​യ പാ​ത​ക​ളാ​ണ്.

    ഇ​തി​ഹാ​സ ക​ഥ​യി​ൽ വ​ന​വാ​സം ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് ശാ​പ​ത്തി​ന്റെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​ൽ​ക​പ്പെ​ട്ട വ​ര​ത്തി​ന്റെ ബ​ല​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്. വ​ന​വാ​സം അ​ധി​കാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​ണ്. ഭ​ര​ത​നും ശ​ത്രു​ഘ്ന​നും അ​മ്മ​യു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ദ​ശ​ര​ഥ​ൻ മൂ​ത്ത പു​ത്ര​നെ അ​യോ​ധ്യ രാ​ജാ​വാ​യി പ​ട്ടാ​ഭി​ഷേ​കം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. പ​ട്ടാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​നു ത​യാ​റെ​ടു​ത്ത ശ്രീ​രാ​മ​ൻ രാ​ജ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രു മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ട്ടാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​ന്റെ പ​തി​നൊ​ന്നാം മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ മ​ന്ഥ​ര​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലോ​ടെ കൈ​കേ​യി രാ​ജ​സ്ഥാ​നം ത​ന്റെ മ​ക​ൻ ഭ​ര​ത​നു ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ണ്ട് ദ​ശ​ര​ഥ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു വ​രം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​ലി​ഖി​ത​മാ​യ ക​രാ​റു​ക​ളാ​ണ് വ​രം. സ​ത്യ​വ​തി​യും ശ​ന്ത​നു മ​ഹാ​രാ​ജാ​വി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് ത​ന്റെ മ​ക​നെ രാ​ജാ​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. ഭ​ര​ത​ന് രാ​ജ്യം പ്രാ​പ്യ​മാ​യാ​ലും ശ്രീ​രാ​മ​ൻ ല​ക്ഷ്മ​ണ​നോ​ടൊ​ത്ത് അ​യോ​ധ്യ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് രാ​മ​നെ പ​തി​നാ​ലു​കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്ക് വ​ന​വാ​സ​ത്തി​ന​യ​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    മ​ഹാ​ഭാ​ര​ത​ത്തി​ൽ വ​ന​വാ​സ​വും അ​ജ്ഞാ​ത​വാ​സ​വു​മു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ജ്ഞാ​ത​വാ​സം വാ​ര​ണാ​വ​ത​ത്തി​ലെ അ​ര​ക്കി​ല്ലം ശ​ത്രു​പ​ക്ഷം ചു​ട്ട​പ്പോ​ൾ കൗ​ര​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തെ അ​മ്മ കു​ന്തി​യോ​ടൊ​പ്പം പാ​ണ്ഡ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​ജ്ഞാ​ത​വാ​സ​മാ​ണ്. പാ​ണ്ഡ​വ​രു​ടെ ഐ​ഹി​ക​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ജ്ഞാ​ത​വാ​സം. എ​ന്നാ​ൽ, ശ​രി​യാ​യ വ​ന​വാ​സം ശി​ക്ഷ​വി​ധി​യാ​യി പാ​ണ്ഡ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ര​ണ്ടാം​വ​ട്ടം ചൂ​തു​ക​ളി​ച്ചു തോ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്. ചൂ​തി​ൽ അ​ഭി​ര​മി​ക്കു​ന്ന യു​ധി​ഷ്ഠി​ര​ൻ സ്വ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഈ ​ശി​ക്ഷ. പ​ന്ത്ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ്ര​ഷ്ട് ക​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പാ​ണ്ഡ​വ​രു​ടെ സ​ക​ല സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധീ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സു​യോ​ധ​ന​ൻ ക​രു​തി​യ​ത്.

    ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് പാ​ളി​പ്പോ​യ​ത്. വ​ന​വാ​സം എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള വി​ട​വാ​ങ്ങ​ല​ല്ല. ഏ​കാ​ഗ്ര​ചി​ത്ത​ത​യോ​ടെ അ​ധി​കാ​രം എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്നാ​ഹ​മൊ​രു​ക്ക​ലാ​ണ്. ര​ണ്ട് ഇ​തി​ഹാ​സ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ണു​ന്ന​ത് വ​ന​വാ​സ​ത്തി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ഭ​രി​ച്ച് ശ​ത്രു​വി​ജ​യം നേ​ടി കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ധി​കാ​രം വി​ട്ടൊ​ഴി​ഞ്ഞു വ​ന​വാ​സ​ത്തി​നു പോ​വു​ക എ​ന്ന​തി​ന​ർ​ഥം എ​ല്ലാം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു തി​രോ​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത​ല്ല. പ​ക​രം ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി അ​ധി​കാ​രം കൈ​യാ​ളാ​ൻ വ​ന​വാ​സം എ​ന്ന ശി​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കാ​ല​ത്ത് ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും ജ​യി​ൽ​വാ​സം വ​ന​വാ​സ​മാ​യാ​ണ് ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നു​കി​ൽ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​യാ​ർ​ജി​ച്ചു തി​രി​ച്ചു​വ​രും. ന​വ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് കാ​ല​ത്തി​ലെ ത​ട​ങ്ക​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വ​ർ​ധി​ത​മാ​യ ശ​ക്തി​യോ​ടെ നീ​തി​മാ​ന്മാ​ർ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    രാ​ജാ​ധി​കാ​രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​ത് വാ​ന​പ്ര​സ്ഥ​മാ​ണ്. തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​തെ എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള വി​ട​വാ​ങ്ങ​ലാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ആ​ശ്ര​മ​സ​ങ്ക​ൽ​പ​മാ​ണ് വ​ർ​ണാ​ശ്ര​മ​ധ​ർ​മ​മെ​ങ്കി​ൽ ഹി​ന്ദു വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ആ​ശ്ര​മ​സ​ങ്ക​ൽ​പ​മാ​ണ് ബ്ര​ഹ്മ​ച​ര്യം, ഗൃ​ഹ​സ്ഥാ​ശ്ര​മം, വാ​ന​പ്ര​സ്ഥം, സ​ന്യാ​സം. ഗൃ​ഹ​സ്ഥാ​ശ്ര​മ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ​മ്പാ​ദി​ച്ച​തും വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യ​തു​മെ​ല്ലാം വ്യ​ർ​ഥ​മാ​ണെ​ന്നു തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​തെ​ല്ലാം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു മോ​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യാ​ണ് വാ​ന​പ്ര​സ്ഥം. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യി എ​ല്ലാം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ത​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാം നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് വാ​ന​പ്ര​സ്ഥ​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു​ധി​ഷ്ഠി​ര​ൻ മു​പ്പ​ത്താ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തെ രാ​ജ​വാ​ഴ്ച​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് വാ​ന​പ്ര​സ്ഥം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സ്ഥാ​ന​ത്യാ​ഗം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ൽ ആ​കെ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ർ​ജു​ന​ന്റെ പൗ​ത്ര​ൻ പ​രി​ക്ഷീ​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റി​യാ​ണ് ഹി​മാ​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പാ​ണ്ഡ​വ​ർ യാ​ത്ര​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും സ​ന്യാ​സം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് പ​രാ​ജ​യം ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ വ​ന​വാ​സ​ത്തി​നു പോ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്. വാ​ന​പ്ര​സ്ഥ​മ​ല്ല! അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ആ​രും വ​ന​വാ​സ​ത്തി​നു പോ​കേ​ണ്ട എ​ന്നും ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രി​ത്യാ​ഗം (renunciation) പൗ​ര​സ്ത്യ വി​ശ്വാ​സ​സം​ഹി​ത​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം​ത​ന്നെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ മൂ​ല്യം ക​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ര​വി​ന്ദ ഘോ​ഷ് വി​പ്ല​വ​കാ​രി​യു​ടെ ജീ​വി​തം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു സ​ന്യാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ആ​രാ​ണ് വാ​ന​പ്ര​സ്ഥം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യും പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും, നെ​ഹ്‌​റു അ​വ​സാ​ന​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ആ ​വ​ഴി​യി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​സ്. ഗോ​പാ​ൽ എ​ഴു​തി​യ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. പ​രി​വ്രാ​ജ​ക​ത്വ​ത്തി​നു തി​ക​ച്ചും നൂ​ത​ന​മാ​യ വ്യാ​ഖ്യാ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത് ഗാ​ന്ധി​ജി​യാ​ണ്. വ്യാ​ഖ്യാ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജീ​വി​ച്ചു കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന ഗാ​ന്ധി വാ​ന​പ്ര​സ്ഥ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​യ​ല്ല സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ലും സ്വ​രാ​ജ് അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വോ​ടെ അ​തി​ന്റെ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ക​ർ​മ​നി​ര​ത​നാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗോ​ദ്സെ​യു​ടെ വെ​ടി​യേ​റ്റ് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം വ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ക​ർ​മ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യി​ല്ല. പ​രി​ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന് മ​ഹാ​ത്മാ​വ് ന​ൽ​കി​യ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​മാ​ണ് അ​നാ​സ​ക്തി യോ​ഗം. വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ, ഗീ​തോ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജു​ന​വി​ഷാ​ദ​യോ​ഗം ഗാ​ന്ധി​ജി​ക്ക് കൃ​ത്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. ആ​ത്മീ​യ​സ​മ​ഗ്രാ​ധി​കാ​രം മ​റ്റേ​ത് അ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​ക്കാ​ൾ അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി എ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു മാ​തൃ​ക കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു അ​ദ്ദേ​ഹം.

