Madhyamam
    Articles
    Posted On
    3 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    3 Nov 2025 6:00 AM IST

    അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തട്ടിപ്പ്

    അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തട്ടിപ്പ്
    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ശു​ദ്ധ നു​ണ​യും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​ണ്. ഭ​ക്ഷ​ണം, പാ​ര്‍പ്പി​ടം, ആ​രോ​ഗ്യം, വ​രു​മാ​നം എ​ന്നീ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ​യാ​ണ് അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. അ​ര്‍ഹ​രാ​യ പ​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ദ്യ സ​ര്‍വേ​യി​ല്‍ 2,60,000 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച് എ​ണ്ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ച്ചാ​ണ് സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത് (64,006 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍). അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി പൊ​രു​തു​ന്ന ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പാ​വ​ങ്ങ​ളു​ള്ള നാ​ട്ടി​ല്‍ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യം അ​വ​സാ​നി​ച്ചെ​ന്ന പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ഹ​സി​ക്ക​ലാ​ണ്.

    2021ലെ ​പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ​ര​മ​ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ 4.5 ല​ക്ഷം പേ​രു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ 4.5 ​ല​ക്ഷം അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രു​ടെ എ​ണ്ണം എ​ന്ത് ചെ​പ്പ​ടി​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് 64,006 ആ​യി ചു​രു​ക്കി​യ​ത്? കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​പ്ര​കാ​രം ദ​രി​ദ്ര​രി​ല്‍ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 5,91,194 പേ​ര്‍ക്ക് എ.​എ.​വൈ പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം മ​ഞ്ഞ കാ​ര്‍ഡ് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ര്‍. അ​നി​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ രേ​ഖാ​മൂ​ലം മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​വ​രെ​ല്ലാം അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് മാ​റി​യോ? അ​ങ്ങ​നെ മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ർ ന​ല്‍കു​ന്ന റേ​ഷ​ന്‍ വി​ഹി​തം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഇ​ല്ലാ​താ​കി​ല്ലേ? യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് അ​ഗ​തി​ക​ള്‍ക്കു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ആ​ശ്ര​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലും ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ല്‍പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്? 2011ലെ ​സെ​ന്‍സ​സ് പ്ര​കാ​രം 1.16 ല​ക്ഷം ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 4.85 ല​ക്ഷം ആ​ദി​വാ​സി​ക​ള്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍ 6400 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സ​മ്പ​ന്ന​രാ​ണോ? അ​വ​രെ​ല്ലാം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, പാ​ര്‍പ്പി​ട, ആ​രോ​ഗ്യ, ഭ​ക്ഷ​ണ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ണോ?

    അ​തി​ദ​രി​ദ്ര മു​ക്ത​മെ​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി സ​ര്‍ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 64,006 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക എ​ന്ത് മാ​ന​ദ​ണ്ഡം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​ര്‍ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തി​ല്‍ ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ര്‍ഡി​നും സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ല്‍ വ​കു​പ്പി​നും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​ങ്കു​ണ്ടോ?

    അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ സു​പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​കം സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി​യും കെ​ട്ടു​റ​പ്പു​ള്ള വീ​ടു​മാ​ണ്. സ​ര്‍ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന 64,006 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും വീ​ട് ന​ല്‍കി​യോ? 10 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 5,91,368 പേ​രി​ല്‍ 4,62,307 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ല്‍കി​യ​ത്. 1,30,000 വീ​ടു​ക​ള്‍ ഇ​നി​യും പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍ മു​പ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം എ​സ്.​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും എ​ണ്ണാ​യി​ര​ത്തോ​ളം എ​സ്.​ടി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും. ഈ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം നി​ല​നി​ല്‍ക്കെ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ര്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ എ​ന്തു സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യാ​ണു​ള്ള​ത്?

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും വീ​ണ്ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി 2500 രൂ​പ​യാ​ക്കും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു 2021ലെ ​എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക വാ​ഗ്ദാ​നം. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി നാ​ല​ര വ​ര്‍ഷ​വും ഒ​രു രൂ​പ​പോ​ലും കൂ​ട്ടി​യി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ത​ലേ ആ​ഴ്ച​യി​ല്‍ 2000 രൂ​പ​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന് മേ​നി ന​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ര്‍ക്ക് പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന​തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​തും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ക​ന​ത്ത തോ​ല്‍വി മു​ന്നി​ല്‍ക്ക​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. എ​ന്നി​ട്ടും 10 വ​ര്‍ഷ​വും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    സ​ര്‍ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും ഡി.​എ, ഡി.​ആ​ര്‍ കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക​ളി​ലും സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് മി​ണ്ടാ​ട്ട​മി​ല്ല. ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ ക​മീ​ഷ​നെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. ഒ​രു ല​ക്ഷം കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കും പെ​ന്‍ഷ​ന്‍കാ​ര്‍ക്കും ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള​ത്. 11ാം ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഏ​പ്രി​ല്‍ ഒ​ന്നി​നു ശേ​ഷം 2026ല്‍ ​ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​താ​യ​ത്, ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​ർ പോ​യ ശേ​ഷ​മേ അ​തും ന​ല്‍കൂ.

    അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, സാ​ക്ഷ​ര​ത പ്രേ​ര​കു​മാ​ര്‍, പാ​ച​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍, ആ​ശാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ ഓ​ണ​റേ​റി​യം 3000 രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, വെ​റും 1000 രൂ​പ​യു​ടെ വ​ര്‍ധ​ന​യാ​ണ് വ​രു​ത്തി​യ​ത്. റ​ബ​റി​ന് 250 രൂ​പ സ​ബ്‌​സി​ഡി ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​നം. ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 150 രൂ​പ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ 30 രൂ​പ​യാ​ണ് വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത് 20 രൂ​പ കൂ​ടി കൂ​ട്ടി.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലെ കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ല്‍ വ​കു​പ്പി​ന്റെ മാ​ത്രം കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ 2500 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ണ്ട്. കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പു​തി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. 2024 ജൂ​ണ്‍ 10ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ച​ട്ടം 300 അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​സ്താ​വ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ആ​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ഗ്രാ​ന്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ പു​തി​യ വാ​ഗ്ദാ​നം. എ​ന്നാ​ല്‍ 2024-25ല്‍ ​പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി വി​ഹി​തം 500 കോ​ടി​യും പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​ത് 112 കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​ണ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​ത്.

    കാ​രു​ണ്യ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ 1800 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കു​ടി​ശ്ശി​ക. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​ട​ക്കം പ​ണം ന​ല്‍കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക് ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള​ത് 2211 കോ​ടി രൂ​പ. അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഭ​രി​ച്ച വ​ക​യി​ല്‍ 480 കോ​ടി​യും കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക് 110 കോ​ടി രൂ​പ ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ത​മാ​ശ​യാ​യി മാ​ത്ര​മേ കാ​ണാ​നാ​കൂ.

    നെ​ല്ലി​ന്റെ താ​ങ്ങു​വി​ല ഉ​യ​ര്‍ത്തു​മെ​ന്ന​തും മ​റ്റൊ​രു ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ്. നെ​ല്ലി​ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ർ താ​ങ്ങു​വി​ല കൂ​ട്ടു​മ്പോ​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ർ ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കു​ന്ന വി​ചി​ത്ര രീ​തി​യാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ർ കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. 2020-21ല്‍ 8.8 ​രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന വി​ഹി​തം 2023-24ല്‍ 6.37 ​രൂ​പ​യാ​ക്കി കു​റ​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ർ കൂ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ കു​റ​ച്ച​ത് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ര്‍ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ക്യാ​പ്സ്യൂ​ള്‍ ഇ​റ​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യം അ​വ​സാ​നി​ച്ചെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും കേ​ര​ളം പു​റ​ത്താ​കും. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ര്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​കു​മോ? തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​നും വി​ഡ്ഢി​ക​ളാ​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന പി.​ആ​ര്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ര്‍ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​ള്ള​ത്ത​ര​ങ്ങ​ള്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    TAGS: election, VD Satheesan, Extreme Poverty Eradication Project
