    date_range 20 April 2026 6:15 AM IST
    date_range 20 April 2026 6:15 AM IST

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ശ​രി​യു​ടെ പ​ക്ഷ​വും

    ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​മ്പ​തി​ന് സ​മ്മ​തി​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും അ​വ​രു​ടെ സ​മ്മ​തി തേ​ടി മ​ത്സ​രി​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജ​ന​ഹി​ത​മ​റി​യാ​ൻ ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​നം അ​റി​യാ​ൻ പോ​ലും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത് നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ക്രി​യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളു​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റി​ൽ സീ​ൽ പ​തി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പി​റ്റേ​ന്നോ അ​തി​ന​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​മോ ഫ​ല​മ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടി​ങ് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ആ​ഴ്ച​ക​ളോ​ളം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം മ​റ്റൊ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ടി​ങ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ദം പൗ​ര​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശേ​ഷ​ബു​ദ്ധി​യെ കു​റ​ച്ചു കാ​ണ​ലാ​ണ്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട് നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ ജ​യി​ക്കു​ക​യും അ​വ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ ച​ട്ട​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള രീ​തി​യാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട് നേ​ടി​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യോ പാ​ർ​ട്ടി​യേ ആ​ണ് ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ശ​രി​യു​ടെ വ​ക്താ​ക്ക​ൾ എ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും ശ​ഠി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും അ​ങ്ങി​നെ വി​വ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ശ​രി-​തെ​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​ള​വു​കോ​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​മ​ല്ല. ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം സ​ത്യ​ത്തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​വ​ർ ശ​രി​യു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്താ​കൂ. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം അ​വ​ർ കേ​വ​ലം ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ശ​രി-​തെ​റ്റു​ക​ളെ അ​ള​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡം. നൂ​റി​ൽ 51 പേ​രും അ​റി​വി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രോ അ​ബ​ദ്ധ ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക്കാ​രോ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​വി​ടെ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​സ​ത്യ​വും അ​ധ​ർ​മ​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ന്മ​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​മൗ​ലി​ക ന്യൂ​ന​ത​യെ പ​ണ്ടേ​ക്ക് പ​ണ്ടേ പ​ല ചി​ന്ത​ക​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ്രീ​ക്ക് ചി​ന്ത​ക​ൻ സോ​ക്ര​ട്ടീ​സി​നെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്ക് വി​ധി​ച്ച​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൂ​ന്ന് കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ്. അ​തി​ലൊ​ന്ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ്. നൂ​റി​ൽ 51 പേ​ർ പ​റ​യു​ന്നു എ​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം ഒ​ന്ന് ശ​രി​യാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു. അ​റി​വി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണ് ആ 51 ​പേ​രു​മെ​ങ്കി​ൽ വി​ഡ്ഢി​ത്ത​മാ​കും ഭ​രി​ക്കു​ക. ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​വും ധാ​ർ​മി​ക​ത​യും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഏ​ക​ദൈ​വ​സി​ദ്ധാ​ന്തം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്ന​തും യു​വാ​ക്ക​ളെ വ​ഴി​തെ​റ്റി​ച്ചു എ​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റു കു​റ്റാ​രോ​ഗ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന സോ​ക്ര​ട്ടീ​സി​നെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശി​ഷ്യ​ന്മാ​ർ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ല. മാ​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ വി​ട്ട​യ​ക്കാ​മെ​ന്ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര​സി​ച്ചു. ‘‘അ​റി​വി​ന്റെ​യും ആ​ദ​ർ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ഴി​യി​ൽ ആ​രോ​ടും മാ​പ്പ് പ​റ​യ​രു​ത്’’ എ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹം ശി​ഷ്യ​രെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വി​ഷം ന​ൽ​കി വ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ലാ​റ്റോ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ശി​ഷ്യ​ന്മാ​രി​ലൂ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​മെ​ങ്ങും വ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ലാ​റ്റോ​യു​ടെ ‘റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്’ എ​ന്ന വി​ഖ്യാ​ത ഗ്ര​ന്ഥം സോ​ക്ര​ട്ടീ​സു​മാ​യു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    അ​റി​വി​ല്ലാ​യ്മ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് തെ​റ്റു​ക​ൾ ജ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ത് തി​രു​ത്താ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​രെ​പ്പോ​ലെ അ​റി​വു​ള്ള​വ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള സോ​ക്ര​ട്ടീ​സി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ന്നും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്.

    News Summary - Democracy and the side of justice
