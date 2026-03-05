Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 March 2026 6:00 AM IST
    date_range 5 March 2026 6:00 AM IST

    ചോ​ര​യൊ​ഴു​കു​ന്ന ക​റ​ൻ​സി

    നാം ​സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഡോ​ള​ർ ആ​ധി​പ​ത്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​രു ‘ക​റ​ൻ​സി യു​ദ്ധ’​ത്തി​നാ​ണ്
    ഇ​രു​പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി മു​ത​ൽ ലോ​കം ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​യു​ധം അ​ത് ആ​ധു​നി​ക മി​സൈ​ലു​ക​ളോ വി​മാ​ന​വാ​ഹി​നി​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളോ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; മ​റി​ച്ച് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​ർ എ​ന്ന പ​ച്ച​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ട​ലാ​സ് ക​ഷ്ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ‘ക​റു​ത്ത പൊ​ന്ന്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പെ​ട്രോ​ളി​യം വി​പ​ണി​യെ ഡോ​ള​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത സാ​മ്രാ​ജ്യം ഇ​ന്ന് അ​തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. 2026-ന്റെ ​തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ നാം ​സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഡോ​ള​ർ ആ​ധി​പ​ത്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​രു ‘ക​റ​ൻ​സി യു​ദ്ധ’​ത്തി​നാ​ണ്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റി​ന്റെ അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വം എ​ന്ന​ത് വെ​റു​മൊ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​തൊ​രു വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​വ​ച​മാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യും എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഡോ​ള​ർ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന വ​ന്ന​തോ​ടെ, ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ഡോ​ള​ർ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ടം വീ​ട്ടാ​നാ​യി അ​മി​ത​മാ​യി പ​ണം അ​ച്ച​ടി​ക്കാ​നും അ​ത് ലോ​ക​മാ​കെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​നെ​യാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ‘എ​ക്സോ​ർ​ബി​റ്റ​ന്റ് പ്രി​വി​ലേ​ജ്’ (Exorbitant Privilege) എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ക​യും ലോ​ക​ബാ​ങ്ക്, ഐ.​എം.​എ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഈ ​ക​വ​ച​ത്തി​ന് നേ​രി​യ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് മേ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​ന്യം ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ​തി​ന് ച​രി​ത്രം സാ​ക്ഷി.

    ഇ​റാ​ഖി​ലെ സ​ദ്ദാം ഹു​സൈ​ൻ 2000-ൽ ​ത​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ണ്ണ വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ന് യൂ​റോ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് ഒ​രു വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ട്ട​ന​ശീ​ക​ര​ണ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന വ്യാ​ജാ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ത്തി ഇ​റാ​ഖി​നെ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും സ​ദ്ദാം ഹു​സൈ​നെ വ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ ഡോ​ള​റി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യ​ഗ്ര​ത​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന​റി​യാം. ലി​ബി​യ​യി​ലെ മു​അ​മ്മ​ർ ഗ​ദ്ദാ​ഫി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ഗോ​ൾ​ഡ് ദി​നാ​ർ എ​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര ക​റ​ൻ​സി ആ​ശ​യം ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തെ പാ​ശ്ചാ​ത്യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​സ്വ​പ്ന​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ലി​ബി​യ​യെ ചോ​ര​യി​ൽ മു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തെ ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 2026-ൽ ​ഈ ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ പു​തി​യ മു​ഖം നാം ​ഇ​റാ​നി​ലും വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലും കാ​ണു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക്കോ​ളാ​സ് മ​ഡു​റോ​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക ന​ട​ത്തി​യ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ, ഇ​റാ​നെ​തി​രെ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന യു​ദ്ധം ലോ​ക​ത്തെ വി​നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​രി​കി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​റാ​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് ആ​യ​ത്തു​ള്ള അ​ലി ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ വ​ധ​വും ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഊ​ർ​ജ​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ​ക്കും നേ​രെ തു​ട​രു​ന്ന ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ഡോ​ള​ർ വി​രു​ദ്ധ ചേ​രി​യെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 'ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ എ​പ്പി​ക് ഫ്യൂ​റി' എ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക വി​ളി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സൈ​നി​ക നീ​ക്കം ഇ​റാ​ന്റെ ഊ​ർ​ജ വി​പ​ണി​യെ​യും അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യു​മാ​ണ് ഉ​ന്ന​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലെ ‘ട്രി​ഫി​ൻ ഡി​ലെ​മ’ (Triffin Dilemma) എ​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഇ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലി​ക്വി​ഡി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക നി​ര​ന്ത​രം വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ക​മ്മി (Trade Deficit) നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ക​ടം ഇ​ന്ന് 37 ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ക​ട​ന്നു. ഈ ​ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യും പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കി​ലെ വ​ർ​ദ്ധ​ന​യും ഡോ​ള​റി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ ത​ന്നെ ഉ​ല​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ക​ർ​ച്ച മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ളും സൈ​നി​ക ശ​ക്തി​യും ഒ​രു മ​റ​യാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ​ക്കും അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലും ഒ​രു പു​തി​യ ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മം ഉ​ദ​യം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ബ്രി​ക്സ് പ്ല​സ് (BRICS+) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ബ​ദ​ൽ ഇ​ന്ന് വെ​റു​മൊ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മ​ല്ല. ചൈ​ന​യും റ​ഷ്യ​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​സ​ഖ്യം ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ പെ​ട്രോ​ഡോ​ള​ർ സം​വി​ധാ​നം പ​ത​റു​ക​യാ​ണ്. ബ്ലോ​ക്ക്‌​ചെ​യി​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 'ബ്രി​ക്സ് പേ' (BRICS Pay) ​എ​ന്ന വി​നി​മ​യ സം​വി​ധാ​നം പാ​ശ്ചാ​ത്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ളെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​വാ​ന്റെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​യു​ടെ​യും മു​ന്നേ​റ്റം ഡോ​ള​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. ഇ​ന്ന് ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു പു​തി​യ ‘മ​ൾ​ട്ടി​പോ​ളാ​ർ’ ലോ​ക​ക്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ഇ​റാ​നി​ലെ​യും വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​പ്ല​വം പി​റ​വി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണ്ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​മ്മോ​ഡി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും പി​ൻ​ബ​ല​മു​ള്ള ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ലോ​കം തി​രി​യു​മ്പോ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ 'ഡോ​ള​ർ സാ​മ്രാ​ജ്യം' അ​തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന നാ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    പെ​ട്രോ​ഡോ​ള​ർ യു​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​സ്ത​മ​യം ര​ക്ത​രൂ​ഷി​ത​മാ​യി​രി​ക്കാം, പ​ക്ഷേ അ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം. തോ​ക്കു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ക​റ​ൻ​സി​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ, വി​ശ്വാ​സ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൊ​ണ്ട് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഭാ​വി​യി​ലെ ലോ​ക​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ക. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ഹ​ങ്കാ​ര​വും ഡോ​ള​റി​ന്റെ ആ​ധി​പ​ത്യ​വും ത​ക​രു​ന്ന ഈ ​നി​മി​ഷം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​ണ്.

    (കൊ​ച്ചി ശാ​സ്ത്ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ബ​ജ​റ്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

