    22 Dec 2025 6:15 AM IST
    22 Dec 2025 7:25 AM IST

    നീ മലയാളി ആണോടാ (ടീ) ഈ ​ചോ​ദ്യം നി​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ?

    Ram Narayana
    പ​ട്ടി​ണി മാ​റ്റാ​ൻ മ​ദ്രാ​സും മും​ബൈ​യും, കൊ​ളം​ബോ​യും റ​ങ്കൂ​ണും ക​ട​ന്ന് പി​ന്നെ പേ​ർ​ഷ്യ​യി​ലേ​ക്കും അ​റ​ബ് നാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മു​ണ്ടു​മു​റു​ക്കി കു​ടി​യേ​റി​യ​വ​രാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. ആ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജാ​തി​യോ മ​ത​മോ ഭാ​ഷ​യോ നോ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ന​മ്മു​ടെ കു​ടി​യേ​റ്റം. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി മ​റു​നാ​ട്ടി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ണം​കൊ​ണ്ട് ത​ടി​ച്ചു​കൊ​ഴു​ത്ത ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടി വ​ന്ന അ​തി​ഥി അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷി​ക​ളാ​ൽ 80ല​ധി​കം മു​റി​വു​ക​ളേ​റ്റ് ച​ത​ഞ്ഞു കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വാ​ള​യാ​റി​ൽ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം മ​ർ​ദി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് സ്വ​ദേ​ശി രാം​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഭ​യ്യാ​റി​ന്റെ ര​ക്തം ചി​ത​റി​ത്തെ​റി​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​രോ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ​യും മു​ഖ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്. ‘‘തും ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി?’’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള വം​ശ​വെ​റി​യ​രു​ടെ മ​ർ​ദ​നം, ഒ​രു​പ​റ്റം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ ക​ടു​ത്ത അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത്: 22 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫി​ലും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും തൊ​ഴി​ൽ എ​ടു​ത്തു ജീ​വി​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും 2.17 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ളം ഈ ‘​രാം​നാ​രാ​യ​ണ​ന്മാ​ർ’ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പ​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ തു​ള്ളി ത​ട്ടാ​ത്ത ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി വീ​ടോ വ്യ​വ​സാ​യ​മോ കേ​ര​ള​ത്തി​ലി​ല്ല. എ​ന്തി​ന്, ഈ ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​യെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യം. പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​വും നി​ക്ഷേ​പ​വും തേ​ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ ‘‘നീ ​മ​ല​യാ​ളി​യാ​ണോ?’’ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച് വി​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ ഒ​രു കേ​ര​ളീ​യ​നെ​യും അ​വ​ർ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​ക്കാ​ണി​ല്ല.

    മ​റു​വ​ശ​ത്ത്: 35 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ‘അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ’ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം, കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പു​കൂ​ടി ക​ല​ർ​ന്ന ചാ​ന്തി​നാ​ൽ പ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ, പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, റോ​ഡു​ക​ൾ... ഇ​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തും സ്വ​ന്തം നാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കു​ന്ന​തും പ​ഴ​യ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് 17,500 കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ള​മാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ ഇ​രു​ദി​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി കു​ടി​യേ​റ്റ​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. 96 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം സാ​ക്ഷ​ര​ത​യു​ള്ള നാ​ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​ക്ഷ​ര​ത മാ​ത്രം മ​തി​യോ? ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​വും വേ​ണ്ടേ? ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് മ​ണ്ണി​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ വാ​ദ​മു​യ​ർ​ത്തി ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ലാ​പം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ബാ​ൽ താ​ക്ക​റേ​യു​ടെ പി​ന്മു​റ​ക്കാ​ർ പോ​ലും തെ​റ്റു​തി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തെ വെ​റു​പ്പി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​മ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് കു​റു​വ​ടി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ.

    രാം​നാ​രാ​യ​ണ​നും ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്നു -ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ​നി​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​വ​ൻ. ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നെ​ഞ്ചി​നു​ള്ളി​ൽ എ​ന്തെ​ല്ലാ​മോ നൊ​മ്പ​ര​ങ്ങ​ളും പേ​റി​യാ​ണ് അ​യാ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഓ​രോ അ​ടി കൊ​ള്ളു​മ്പോ​ഴും അ​ത​യാ​ൾ പ​റ​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ഒ​രു ‘ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി’​യെ അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​ത ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മി​ക​ൾ. ഈ ​വി​ഷം നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​വും അ​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ല​യും ​യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യി സം​ഭ​വി​ച്ച​ത​ല്ല, വി​ഷ​ത്തി​ലൂ​ട്ടി​യ അ​മ്പു​ക​ൾ​പോ​ലെ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം ത​യാ​റാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഒ​ന്നി​ന് പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. രാം​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ ദ​യ​നീ​യ മു​ഖം വ​രും​കാ​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശ​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തും ചോ​ദ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​വും; അ​ത് ന​മ്മെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും.

    ktabdurabb@gmail.com

