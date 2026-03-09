Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightദുർബലമായ ഇറാൻ...
    Articles
    Posted On
    date_range 9 March 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 6:30 AM IST

    ദുർബലമായ ഇറാൻ അമേരിക്കക്ക്​ തിരിച്ചടിയാകും

    text_fields
    bookmark_border
    ദുർബലമായ ഇറാൻ അമേരിക്കക്ക്​ തിരിച്ചടിയാകും
    cancel
    camera_alt

    ഇ​റാ​നി​ലെ ശ​ഹ്റാ​ൻ എ​ണ്ണ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പു​ക ഉ​യ​രു​ന്നു

    മി​സൈ​ൽ ശേ​ഷി ത​ക​ർ​ത്തും നാ​വി​ക​സേ​ന​യെ ത​ള​ർ​ത്തി​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള സ്വാ​ധീ​നം കു​റ​ച്ചും ഇ​റാ​നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​നെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ​യും സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വാ​ദം. ഇ​റാ​ൻ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യാ​ൽ ആ ​മേ​ഖ​ല കൂ​ടു​ത​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന അ​നു​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​തി​ന​ടി​സ്ഥാ​നം. വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​വു​മാ​യ ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചേ​ക്കാം.

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, ഇ​റാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന​താ​യി ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ സൂ​ച​ന​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടും, ഇ​റാ​നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​അ​നു​മാ​നം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ഘ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ അ​പ​ക​ടം

    ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​പ​ക​ടം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ഘ​ട​ന​മാ​ണ്. ഇ​റാ​നി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ വം​ശീ​യ​മാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. പേ​ർ​ഷ്യ​ക്കാ​രാ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മെ​ങ്കി​ലും അ​സേ​രി, കു​ർ​ദി​ഷ്, അ​റ​ബ്, ബ​ലൂ​ച് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ പ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ച​രി​ത്ര​വു​മു​ണ്ട്; വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​ർ​ദി​ഷ് തീ​വ്ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബ​ലൂ​ച് ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളും ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം.

    ശ​ക്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മാ​ണ് ഈ ​വം​ശീ​യ വി​ള്ള​ലു​ക​ളെ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​റാ​ന്റെ ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യാ​ൽ ഈ ​സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തീ​വ്ര​മാ​കും. വി​ദേ​ശ സൈ​നി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കും ശേ​ഷം മ​റ്റു മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ട വി​ഘ​ട​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ലം. ഇ​റാ​ഖ്, ലി​ബി​യ, സി​റി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല ച​രി​ത്രം ഇ​തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണ്.

    2003ലെ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​റാ​ഖി​ലെ ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഐ​സി​സി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യി. 2011ലെ ​ലി​ബി​യ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​യു​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച പോ​ര് 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​വും തു​ട​രു​ന്നു. സി​റി​യ​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യു​ദ്ധം ഈ ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മാ​നു​ഷി​ക ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റു​ക​യും ഐ​സി​സ് പോ​ലു​ള്ള തീ​വ്ര​വാ​ദ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​റാ​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. ഇ​റാ​ഖി​നേ​ക്കാ​ളും ലി​ബി​യ​യേ​ക്കാ​ളും വ​ലി​യ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ഇ​റാ​ൻ, സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭ​രി​ത​മാ​യ നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്നു. ഇ​റാ​ന​ക​ത്ത് സാ​യു​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ളും വം​ശീ​യ സേ​ന​ക​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല അ​സ്ഥി​ര​ത​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കും.

    ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​ഘാ​തം

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​സ്ഥി​ര​ത ഇ​റാ​നി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കി​ല്ല. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഊ​ർ​ജ ഇ​ട​നാ​ഴി​യാ​യ പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ഇ​റാ​ൻ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ചി​ലൊ​ന്ന് ഭാ​ഗ​വും ഇ​റാ​ന്റെ തെ​ക്ക​ൻ തീ​ര​ത്തു​ള്ള ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് വ​ഴി​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​റാ​ൻ തീ​ര​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​യു​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ളോ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത നാ​വി​ക സേ​ന​ക​ളോ ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ, അ​ത് ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. എ​ണ്ണ​വി​ല വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ച്ചെ​ല​വ് മു​ത​ൽ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ബാ​ധി​ക്കും. ല​ബ​നാ​നി​ലെ ഹി​സ്ബു​ല്ല, ഇ​റാ​ഖി​ലെ വി​വി​ധ സാ​യു​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ, യ​മ​നി​ലെ ഹൂ​ത്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ. ഇ​റാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ത​ക​ർ​ന്നാ​ൽ ഈ ​ഘ​ട​ന ശി​ഥി​ല​മാ​കും. ചി​ല ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചേ​ക്കാം, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​നാ​യി പ​ര​സ്പ​രം പോ​ര​ടി​ച്ചേ​ക്കാം. ഇ​ത് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യം കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ക്കും.

    നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം

    നി​ല​വി​ലെ ഇ​റാ​നി​യ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ത​മാ​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക്ര​മം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ചി​ല ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ ക​രു​തു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം ഒ​രി​ക്ക​ലും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​യ തി​ര​ക്ക​ഥ പി​ന്തു​ട​രാ​റി​ല്ല. ഇ​റാ​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക പു​രോ​ഹി​ത ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ, പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വാ​ദി​ക​ളാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് റ​വ​ലൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡ് കോ​ർ​പ്സ് (ഐ.​ആ​ർ.​ജി.​സി) പോ​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഇ​റാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്ന​ത് ഒ​രു പി​ൻ​ഗാ​മി​യെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഉ​പ​രി​യാ​യി, പു​രോ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ദ​വി​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രും സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ്. യു​ദ്ധ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വം ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ക​യോ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ, ഈ ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ത​ക​രാം. നി​ല​വി​ൽ​ത​ന്നെ വി​പു​ല​മാ​യ സൈ​നി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഐ.​ആ​ർ.​ജി.​സി, അ​ധി​കാ​രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കൈ​യൊ​തു​ക്കി​യേ​ക്കാം. ഇ​ത് ഇ​റാ​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ സൈ​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ക്കും. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന തീ​വ്ര​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വാ​ധീ​നം ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാം.

    അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി പ്ര​ശ്ന​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​വും

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സൈ​നി​ക ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അ​നു​കൂ​ല വി​കാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ബാ​ഹ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ദേ​ശീ​യ വി​കാ​ര​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ച​രി​ത്രം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, 2003ലെ ​ഇ​റാ​ഖ് അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടു​ക​ള​ല്ല ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്; മ​റി​ച്ച്, ക​ടു​ത്ത വി​ദ്വേ​ഷ​വും ക​ലാ​പ​വു​മാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. സ​മാ​ന​മാ​യി, ല​ബ​നാ​നി​ലെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഹി​സ്ബു​ല്ല​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ന് പു​റ​മെ, ഇ​റാ​നി​ലെ അ​സ്ഥി​ര​ത വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. നി​ല​വി​ൽ​ത​ന്നെ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​റാ​ൻ അ​ഭ​യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​റാ​ന​ക​ത്ത് ഒ​രു ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, ഒ​മ്പ​ത് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന ഇ​റാ​ന്റെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ ഒ​രു ചെ​റി​യ വി​ഭാ​ഗം​പോ​ലും അ​ഭ​യം തേ​ടി പു​റ​ത്തു​പോ​യാ​ൽ അ​ത് സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ട​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ കു​ടി​യേ​റ്റ പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഈ ​കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലേ​ക്കും യൂ​റോ​പ്പി​ലേ​ക്കും നീ​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് നി​ല​വി​ൽ​ത​ന്നെ കു​ടി​യേ​റ്റ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തും. ഇ​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നാ​മെ​ങ്കി​ലും, യൂ​റോ​പ്പി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ പാ​ശ്ചാ​ത്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കും.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ഇ​ടു​ങ്ങി​യ സൈ​നി​ക കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ ഇ​റാ​നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി തോ​ന്നാ​മെ​ങ്കി​ലും, ഒ​രു വ​ലി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ശ​ക്തി​യെ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഒ​രി​ക്ക​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​ല്ല.

    2003ന് ​ശേ​ഷം ഇ​റാ​ഖി​ലെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യി​ല്ല, പ​ക​രം പു​തി​യ​വ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. 2011ലെ ​ലി​ബി​യ​യു​ടെ വി​ഭ​ജ​നം ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ ഒ​രു സു​ര​ക്ഷാ ശൂ​ന്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. സി​റി​യ​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യു​ദ്ധം ആ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​ത്ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച ബ​ഹു​ത​ല സം​ഘ​ർ​ഷ​മാ​യി മാ​റി. ഇ​റാ​നെ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ആ ​മേ​ഖ​ല​യെ​യും ലോ​ക​ത്തെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ട ചോ​ദ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IranTehranIsrael Iran WarUS Attack on Iran
    News Summary - A weak Iran would backfire on the United States
    Similar News
    Next Story
    X