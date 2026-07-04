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    Obituaries
    Posted On
    date_range 4 July 2026 9:52 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 9:52 PM IST

    വേങ്ങര സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി

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    ജിദ്ദ: മലപ്പുറം വേങ്ങര പരപ്പിൽപ്പാറ സ്വദേശി കല്ലിടുമ്പിൽ പിലാക്കൽ നാസർ (55) ജോലിസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. 28 വർഷമായി പ്രവാസിയായ ഇദ്ദേഹം ജിദ്ദ അൽഖുംറയിൽ അൽഅമൽ ഐസ്ക്രീം കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.

    പിതാവ്: പരേതനായ കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ. ഭാര്യ: ഫെമിന. മക്കൾ: നിബ്രാസുൽ ഹഖ്, നിയാസുൽ ഹഖ്, നിഹാല, സഹോദരങ്ങൾ: പരേതനായ അലവികുട്ടി, അബ്‌ദുൽ സലാം, ശംസുദ്ധീൻ, സൈനബ, സഫിയ. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ജിദ്ദയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. സഹായങ്ങൾക്ക് കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫയർ വിങ് പ്രവർത്തകർ കൂടെയുണ്ട്.

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    TAGS:deadHeart AttackJeddahVengara native
    News Summary - Vengara native dies of heart attack in Jeddah
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