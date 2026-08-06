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    Obituaries
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 9:20 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 9:20 PM IST

    തൃശൂർ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം സുഹാറിൽ നിര്യാതനായി

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    തൃശൂർ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം സുഹാറിൽ നിര്യാതനായി
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    സുഹാർ: വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ മെമ്പറും സുഹാറിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തങ്ങളിലെ നിറ സാന്നിധ്യവുമായ തൃശൂർ നാട്ടിക പുഴക്കടവിൽ ഹൗസിൽ രഞ്ജീവ് ( 58 ) ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി.

    ബിസിനസുകാരനായ രഞ്ജീവ് കുടുംബവുമായി സുഹാറിൽ താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഭാര്യ: പ്രീതി. മക്കൾ: ദയാൻ, അഭിനേഷ്. ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്ന് സോഹാറിലെ കൈരളി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു

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    TAGS:deadHeart AttacksoharThrissur Native
    News Summary - തൃശൂർ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം സുഹാറിൽ നിര്യാതനായി
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