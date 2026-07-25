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    Obituaries
    Posted On
    date_range 25 July 2026 8:08 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 9:50 PM IST

    തൃശൂർ സ്വദേശി സലാലയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു

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    തൃശൂർ സ്വദേശി സലാലയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു
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    സലാല: തൃശൂർ കുന്ദംകുളം സ്വദേശി കക്കാട്‌ വീട്ടിൽ നാരായണൻ പുഷ്‌പ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മഹേഷ്‌ ( 45) സലാലയിൽ നിര്യതനായി .ഹൃദായാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് മരണം. കഴിഞ്ഞ എട്ട്‌ വർഷമായി അൽ ഹഷാർ കമ്പനിയിൽ ടെൿനീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്ത്‌ വരികയാണ് .

    ഭാര്യ ധന്യ. ഷിഹാനി, അമാന എന്നിവർ മക്കളാണ്. തൃശൂർ കൂർക്കഞ്ചേറിയിലാണ് സ്ഥിര താമസം . സുൽത്താൻ ഖാബൂസ്‌ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മ്യതദേഹം നിയമനടപടികൾക്ക്‌ ശേഷം നാട്ടിൽ കൊണ്ട്‌ പോകുമെന്ന് കൈരളി സലാല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലിജോ ലാസർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:deadHeart AttacksalalahThrissur Native
    News Summary - Thrissur native dies of heart attack in Salalah
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