Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightസൗദിയിൽ മരിച്ച ആലപ്പുഴ...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 2 July 2026 3:34 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 3:34 PM IST

    സൗദിയിൽ മരിച്ച ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ഒരു മാസത്തിന്​ ശേഷം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒടുവിൽ കെ.എം.സി.സി ഇടപെടലാണ്​ തുണയായത്​
    സൗദിയിൽ മരിച്ച ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ഒരു മാസത്തിന്​ ശേഷം നാട്ടിലെത്തിച്ചു
    cancel

    ജുബൈൽ: ജൂൺ രണ്ടിന് സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ നാരിയയിൽ നിര്യാതനായ ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ സ്വദേശി രാമചന്ദ്ര​െൻറ (59) മൃതദേഹം ഒരു മാസത്തിന്​ ശേഷം നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലെത്തിച്ചു. സാ​ങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുളള നടപടികൾ വൈകുന്നതറിഞ്ഞ്​ ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകൻ ശിഹാബ് താമരക്കുളത്തി​െൻറ ഇടപെടലാണ്​ വഴിത്തിരിവായത്​.

    ഇദ്ദേഹത്തി​െൻറ അഭ്യർഥന പ്രകാരം ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡൻറ്​ സലാം ആലപ്പുഴ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടു. കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിഭാഗം കൺവീനർ ഹനീഫ കാസിമിനെ ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തി. ജുബൈലിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സലീം ആലപ്പുഴയുമായി ചേർന്ന് ആവശ്യമായ രേഖകളും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.

    എന്നാൽ, മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് തടസം നേരിട്ടതോടെ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എം.പി., ഹാരിസ് ബീരാൻ എം.പി., മുൻ മന്ത്രി ജി. സുധാകരൻ എന്നിവർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വിമാന ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള അവസാനഘട്ട നടപടികൾ വേഗത്തിലായി.

    നടപടിക്രമങ്ങളുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് റിയാദ് കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകൻ സിയാദായിരുന്നു. രാമചന്ദ്ര​െൻറ സുഹൃത്തായ നജീബിനൊപ്പം ശിഹാബ് താമരക്കുളം, റിയാദ് കെ.എം.സി.സി പ്രതിനിധികളായ ഹാരിസ്, സജീർ, നാരിയ കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകൻ ആഷിക് എന്നിവരും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളുമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:deadalappuzha nativeSaudi ArabiaHome Town
    News Summary - The body of the Alappuzha native who died in Saudi Arabia has been brought back home
    Similar News
    Next Story
    X