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    Obituaries
    Posted On
    date_range 11 July 2026 7:38 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 7:38 PM IST

    റിയാദിൽ മരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു

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    റിയാദിൽ മരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു
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    റിയാദ്: അസുഖബാധിതനായി റിയാദിൽ മരിച്ച തിരുവനന്തപുരം മാധവപുരം മേലേത്തുവേദി വീട്ടിൽ ബാബു നാരായണ​െൻറ (60) മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു. കഴക്കൂട്ടം ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി റിയാദിലെ റൗദയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ മെക്കാനിക്കായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബാബു നാരായണൻ.

    പനിയെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ അദ്ദേഹം, പിന്നീട് താമസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രാത്രിയോടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

    റിയാദിലെ നിയമനടപടികളും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ക്രമീകരണങ്ങളും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് കേളി ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗം സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. കേളി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവശ്യമായ ഏകോപനവും സഹായവും നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് മൃതദേഹം എത്രയും വേഗം തിരുവനന്തപുരത്തെ കുടുംബവീട്ടിൽ എത്തിക്കാനായത്. പരേതനായ നാരായണ​െൻറ മകനാണ്. ഭാര്യ: ടി. രമ്യ, മക്കൾ: രാഹുൽ, ഗോകുൽ.

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    TAGS:deadRiyadhtrivandrum nativecremated
    News Summary - The body of Thiruvananthapuram native who died in Riyadh was brought home and cremated
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