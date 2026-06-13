Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 13 Jun 2026 3:23 PM IST
Updated Ondate_range 13 Jun 2026 3:23 PM IST
ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നജ്റാനിൽ ഖബറടക്കിtext_fields
bookmark_border
News Summary - The body of a Tamil Nadu native who died of a heart attack has been buried in Najran
നജ്റാൻ: ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ച തമിഴ്നാട് ചെങ്കോട്ട സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ശരീഫിെൻറ (60) മൃതദേഹം നജ്റാനിലെ ഹബൂണയിൽ ഖബറടക്കി. ഹബൂണയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്ന അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരിച്ചത്. ഹബൂണ മസ്ജിദിൽ നടന്ന സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചത്. തുടർന്ന് മസ്ജിദിനോട് ചേർന്നുള്ള മഖ്ബറയിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു.
റിയാദിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകൻ അഷ്റഫ് പിതാവിെൻറ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ഹബൂണയിൽ എത്തിയിരുന്നു. മരണാനന്തരമുള്ള ഔദ്യോഗിക നിയമനടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നജ്റാൻ ഹബൂണ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡൻറ് സാദിഖ്, സഫീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story